Así avanza la Junta en los tres metros de Andalucía: Sevilla, Málaga y Granada

"A nadie le parecerá correcto que alguien desde Sevilla pinte una raya" para marcar "por donde hay que ampliar el metro", espetaba este jueves el alcalde de Granada, el socialista Paco Cuenca. Todo esto después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la aprobación del estudio informativo de la ampliación del metro de Granada, que se plantea en superficie por el centro de la capital.

El Ayuntamiento de Granada a pregunta de EL ESPAÑOL no ha ampliado la postura del alcalde; sin embargo, desde la Junta, fuentes de la Consejería de Fomento confirman a este medio que: "Igual que se ha hecho en Sevilla y Málaga, donde las ampliaciones de los metros cuentan con el consenso municipal".

La beligerancia del regidor granadino se basa en que, según su testimonio, le "llama la atención" tener que "estar viendo los distintos pasos de un estudio de viabilidad de la ampliación del metropolitano" en los "medios de comunicación". Además, Cuenca ha pedido una "visión metropolitana", considerando además que "no es prioritario por el centro" pues "paralizaría no sabemos por cuánto tiempo la ciudad".

Así, Fomento indica que la ampliación sur del Metro de Granada ya está en marcha: "Hay fondos europeos y un calendario, por lo que el inicio de las obras está previsto para el próximo 2023". Además, lo relacionado con las ampliaciones centro y norte "se trata de un estudio informativo que ya se aprobó en el que se estudian las alternativas. Ahora se redactarán los proyectos constructivos que recogerán los detalles del trazado" indican desde la cartera que dirige la granadina Marifrán Carazo.

Ante la exigencia de Cuenca de abrir una mesa de diálogo, Fomento asegura que "los proyectos se redactaran con el consenso de todos los implicados; con el Ayuntamiento de Granada hay una mesa técnica abierta", indican. De este modo, los próximos pasos a dar en el metro de la capital nazarí se irán conociendo en siguientes meses.

Por otro lado, este martes el Consejo de Gobierno de la Junta declaró de interés metropolitano el tramo norte de la tercera línea del Metro de Sevilla, algo que acercará al centro de la capital andaluza con los barrios más poblados, como Pino Montano o zonas como el Campus Universitario de la Salud del Virgen Macarena o los Juzgados de Prado de San Sebastián.

A todos los efectos, el Metro de Sevilla se convertiría en una infraestructura provincial que uniría el Aljarafe y Dos Hermanas con los barrios del norte, una ampliación que, según los datos de la Junta, implicaría un movimiento de pasajeros cercano a los 30 millones anuales y una disminución del tráfico de hasta 10.000 vehículos particulares al día.

En lo que respecta al Metro de Málaga, tras no cumplirse la llegada de los convoyes al centro el pasado mes de agosto, desde la Junta indican que el periodo de pruebas se está alargando: "No puedo dar fechas porque no depende de nosotros", declaró Carazo hace una semana.

Fomento se escuda en que la empresa que está desarrollando los planes, Alstom, no facilita información. De lo que sí se han conocido más detalles en las últimas jornadas ha sido sobre la ampliación hasta el Hospital Civil. Esta obra ya avanza y la Junta ha partido la obra en tres subtramos y la iniciará en 2023. La previsión de conclusión de esta obra es para finales de 2027 y el coste de construcción del ramal bajo tierra puede rondar, de inicio, los 158 millones de euros.

