Alarma entre los alcaldes andaluces del PSOE: "El 70% no quiere a Sánchez ni a Espadas en su campaña"

Es matemático. Cuando una marca política está fuerte a nivel nacional repercute positivamente en cualquier proceso electoral. También en las municipales, aunque sean unos comicios muy especiales porque se vota más a la persona. Lo mismo sucede a la inversa.

Tras la debacle del PSOE cosechada el pasado 19-J con los peores resultados de la historia del partido y la mayoría absoluta del PP con Juanma Moreno, los socialistas ya están centrados en la siguiente cita con las urnas. Serán el último fin de semana de mayo de 2023.

En once meses puede ocurrir de todo en política, pero ya se han encedido las alarmas. "Entre el 60% y 70% de los alcaldes andaluces no quiere ni a Pedro Sánchez ni a Juan Espadas" en sus municipios de cara a las elecciones municipales, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes socialistas de toda solvencia.

En general, temen que pueda influir en el voto de sus vecinos la crisis económica del país ante la subida de la inflación y, en particular, por su situación política a nivel nacional. De ahí que estos alcaldes si pueden, incluso, esconderán las siglas y harán una campaña más personalista, como ha hecho Juanma Moreno. "Todos están asustados", aseguran, porque lo del 19-J ha sido "un tsunami muy grande".

No quieren que les ocurra lo mismo que a Espadas. Sánchez se ha volcado en los comicios andaluces y ha visitado la comunidad en varias ocasiones para arropar a su candidato acompañado por todos sus ministros.

Sin embargo, en comparación con las últimas elecciones municipales de 2019, cuando ganó la Alcaldía de la capital sevillana, el candidato socialista ha bajado 15 puntos. En aquellas fechas, obtuvo el 39% del total y el pasado domingo el 24%. Ha perdido 42.000 votos.

Un viraje político

Las fuentes consultadas insisten en que si no hay un profundo viraje político, que debe comenzar en Moncloa, "con ministros que vengan, confronten y expliquen", anticipan ya que la onda expansiva de las regionales alcanzará a las municipales.

Y de ahí, "a las diputaciones". Éstas son los bastiones del socialismo andaluz: seis de las ocho están en manos socialistas, excepto las de Málaga y Almería. En total, el PSOE gobierna en más del 60% de los municipios andaluces y cuenta con más de 800 casas del pueblo, una gran arma a la hora de movilizar que falló el pasado domingo.

Sin embargo, toda la culpa no se la achacan a Juan Espadas, sino también a la situación económica del país y a las medidas tomadas por el Gobierno central.

Aunque los datos no se pueden extrapolar tal cual, un sector del PSOE andaluz sí admite que el triunfo con mayoría absoluta que ha cosechado Moreno sí puede influir incluso en el voto en las grandes ciudades, incluido en Dos Hermanas. Se trata del feudo socialista por excelencia donde sólo ha gobernado el PSOE durante los últimos 40 años.

Explicaciones insuficientes

En sus explicaciones sobre la pérdida de confianza de los ciudadanos en su partido, el candidato socialista ha reconocido que no han conseguido movilizar el electorado y que los andaluces han pagado con él su "cabreo" por la subida de los precios. Esto es lo que quieren evitar.

También lo achaca "al bloqueo mental" en el que entró su partido tras 37 años de gobierno socialista y al poco tiempo que ha tenido para darse a conocer a todos los andaluces tras ganarle las primarias a Susana Díaz con el 55% de los votos.

El candidato del PSOE andaluz, Juan Espadas, y la expresidenta de la Junta Susana Díaz el día que se celebraron las primarias. EFE

La propia expresidenta de la Junta ha sido muy escueta en cuanto a la valoración de los resultados del 19J: "Me duele mi partido y mi tierra". Díaz no ha participado en ningún acto electoral con el objetivo, según Espadas, de no confundir al electorado.

En una entrevista concedida a este medio durante la campaña, el líder socialista aseguró que tanto él como Díaz habían hecho una tarea importante para coser el partido tras aquellas primarias. No obstante, parece que este resultado ha vuelto a abrir grietas y ya han salido varios críticos que piden una mayor reflexión. También a nivel nacional.

"¿Quién va a asumir la responsabilidad de los peores resultados de la historia? ¿Pedro Sánchez y Juan Espadas harán autocrítica y reconocerán que han hecho fracasar al PSOE de Andalucía? Aún podemos empeorar. Está en juego el gobierno de nuestros municipios, en 2023", asegura en su cuenta de Twitter el exdiputado por Córdoba Jesús María Ruiz.

El que fuera coordinador del equipo de la candidatura de Díaz, Carmelo Gómez, también se ha pronunciado en esta red social. En concreto, ha pedido responsabilidades porque cree que "la realidad es la que es. Lo que empezó como una operación para gobernar, termina perdiendo 130.000 votos con respecto a 2018, y la pérdida de dos diputados. Se quiera justificar lo que se quiera: un desastre. Urge reflexionar".

Sin embargo, socialistas más afines a Espadas creen que con Susana Díaz el resultado podría haber sido aún peor y que en los próximos once meses "en política puede pasar de todo".

El ambiente que se vive en el PP es todo lo contrario. Han ganado en pueblos donde aún no cuentan ni con candidatos para las próximas municipales. Desde el PP andaluz, no obstante, creen que el triunfo de Juanma Moreno hará que muchos aspirantes den el paso seguir tiñendo alcaldías de color azul.

De hecho, la citada fuente socialista cree que su estrategia será esa. "Trabajar en cuerpo y alma" para consolidar el poder en los ayuntamientos, que es lo que hacían ellos.

