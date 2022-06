Espadas hace autocrítica tras la debacle socialista: el voto progresista "se ha quedado en casa"

La imagen no ha dejado lugar a dudas: la ejecutiva regional, y los ochos secretarios provinciales del partido socialista andaluz han comparecido hoy arropando a su candidato y secretario general, Juan Espadas, menos de 24 horas de la debacle socialista en las elecciones andaluzas.

El mensaje lanzado por candidato ha sido meridiano: ha reconocido su "fracaso" a la hora de movilizar "el voto progresista" que ha optado "por quedarse en casa". También ha reconocido que el espacio del centro político lo tiene ahora mismo el PP como fuerza de gobierno".

El líder del socialismo andaluz se ha comprometido a que van a "resetear" el PSOE-A, y que analizarán con "autocrítica y en profundidad" los motivos que ha propiciado los resultados obtenidos: 30 asientos, la peor marca del PSOE andaluz en toda su historia.

[Más de 115.000 votantes socialistas han confiado en Juanma Moreno y otros 175.000 se han abstenido]

Sin paliativos, Juan Espadas ha asumido que ha sido un "mal resultado" y que ha fracasado en su intento de movilizar el voto progresista, que ha optado por no ir a votar y ha hecho que aumente la abstención. Por ello, el dirigente socialista ha explicado que el socialismo andaluz va a analizar en profundidad los resultados obtenidos en cada territorio.

"El PSOE me necesita"

Pero al mismo tiempo, también ha disipado cualquier duda en cuanto a dimisiones o pasos atrás. "El PSOE me necesita más que nunca". Espadas ha incidido en que está "más fuerte que nunca porque me crezco ante las adversidades, y admito que, tras conocer los resultados he dormido más tranquilo sabiendo que Vox no estará en el Gobierno andaluz", ha manifestado.

Así, Espadas ha querido desechar cualquier hipótesis en torno a que se haya podido producir un trasvase de voto socialista "sensible" hacia el PP de Juanma Moreno para explicar la pérdida de sufragios socialistas en estas elecciones autonómicas.



"Vamos a dejar de especular y vamos a bajar al terreno a analizar cuáles son las razones de ese voto del PP hasta llevarlo a una mayoría absoluta", ha añadido Espadas. También ha subrayado que, una vez hecho este análisis,"no tendrá inconveniente en compartir después" sus resultados "con la opinión pública".

[El PSOE ya habla en modo derrotado: "Debemos ser la alternativa a la política de derechas de Feijóo"]

"Nos la jugábamos con una movilización de un voto a la izquierda que ahora mismo no se ha producido", ha abundado, para luego insistir en que quiere "analizar a fondo dónde está ese voto progresista que se ha quedado en casa, donde están las razones" que explican esa abstención y "qué tiene que hacer el PSOE" frente a ello.

A preguntas de los periodistas, además, ha rehusado "hacer balance de lo sucedido con otras fuerzas políticas" en estas elecciones, pero sí ha indicado que el bloque de izquierda andaluza, en su conjunto, sí debe hacer una reflexión acerca de los motivos por los que por "si se nos trasladan tantos problemas por parte de la gente, si hay colectivos insatisfechos con decisiones del Gobierno de Moreno, por qué entienden que las fuerzas que les deberían representar siendo votantes progresistas no han sido objeto de su confianza para ir a votar".

"Preocupación" el PSOE nacional

Espadas también ha explicado, a requerimiento de los periodistas, si ha hablado con Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente de Gobierno. Ha aseverado que habló con él anoche y "varias veces" en los últimos días.

En resumen, ha reconocido que el PSOE nacional está preocupado por los resultados obtenidos por la formación en Andalucía, una lectura que suman a lo logrado por los socialistas en los comicios de Castilla y León y Madrid. Que las fuerzas "de derecha o ultraderecha tengan ahora mismo un voto fuerte significa que la izquierda tiene que ser capaz de comunicar, conectar mejor con la confianza ciudadana".

Pero tras reconocer esto, ha rechazado "extraer conclusiones" en clave nacional, y que por tanto, los resultados de este domingo "han sido unas elecciones andaluzas" que analiza "en clave andaluza".

De igual modo, y preguntado también sobre si la presencia de ministros en apoyo de su campaña le ha podido perjudicar, Espadas ha señalado que es "normal" que los gobiernos de España apoyen a sus partidos en elecciones autonómicas, y "cuando se han hecho políticas que benefician a los ciudadanos", como las que cree que ha desarrollado el Ejecutivo de Sánchez, "hay que ponerlo en valor".

No obstante, ha denunciado que "hay una operación de acoso y derribo contra el PSOE y contra Pedro Sánchez", y "esa estrategia cala en algunos lugares, y en determinados electorados ha calado".

Sigue los temas que te interesan