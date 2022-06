El vicepresidente del Parlamento andaluz, Sergio Romero, abandona Cs en plena campaña

Poco antes de que acabara el curso pasado, Juan Marín tomaba el control de Cs también en el Parlamento de Andalucía. Entonces, con una remodelación casi total, sustituía al secretario del grupo, Fran Carrillo, y al portavoz, Sergio Romero. Aquello supuso un cisma interno en plena voladura de los liberales.

Este lunes, a poco menos de dos semanas de las elecciones y en plena campaña electoral, Romero ha anunciado que abandona Ciudadanos. A través de una carta abierta en Twitter ha dejado constancia de que en los últimos tiempo se ha sentido "más valorado fuera que dentro". Es por eso por lo que ha decidido "separar oficialmente" su etapa en la formación liberal.

Romero es sanluqueño, como Juan Marín, y fue uno de los hombres fuertes del sector del líder liberal en Andalucía. Sin embargo, en esta segunda legislatura como parlamentario, habían perdido la confianza mutuamente.

El político gaditano ha dejado recogidas en su carta frases como esta: "Reconozco, y lo lamento, haber cometido errores (muchos de ellos, qué paradoja, pensando en Cs antes que en mí mismo) pero siempre antepondré el honor y la forma en que concibo ejercer un cargo público a cualquier otro interés"

Además, en la misiva abierta, ha afirmado que "las responsabilidades que he ejercido y todas las maravillosas personas que he ido encontrándome en este trayecto me han permitido disfrutar de la política que siempre merecerá la pena (vocación que llevo muy dentro), pero, por contra, también he tenido que convivir con situaciones que me han supuesto grandes dilemas morales inadmisibles para mí durante más tiempo".

Así, Romero afirma que se va "con la cabeza alta y la conciencia muy tranquila de haber representado y defendido un proyecto hasta donde he podido, de jugar limpio, sin utilizar ni engañar nunca a nadie, prevaleciendo mi felicidad y mi libertad a ser arrastrado por un poder que es efímero".

También ha recordado al primer líder de la formación liberal: "Siempre llevaré con orgullo haber sido el primer diputado por la provincia de Cádiz que tuvo Cs, ese Cs, liderado por un inigualable Albert Rivera, que nos conquistó a millones de españoles por la defensa de unos principios que yo he seguido practicando". Y ha añadido que "mantener durante todos estos años la integridad, la actitud correcta y no despegarme un ápice de mis valores ha sido duro, muy duro, pero ese peaje no sólo ha fortalecido mis principios, sino que se ha convertido en una gran lección de vida que no olvidaré jamás".

Por último, ha destacado que en los últimos tiempos no se sentía valorado por su formación: "Cuando te sientes más valorado fuera que dentro es hora de partir y como ser libre significa poder elegir, porque nadie me ha regalado nada, éste ya no era mi camino; estoy convencido de que los andaluces, como yo hago hoy, sabrán elegir el suyo el próximo 19 de junio para que esta bendita tierra que es Andalucía pueda seguir avanzando".

