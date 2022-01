Juanma Moreno se compromete a reforzar la Atención Primaria: el martes anunciará su plan

El Gobierno andaluz ha respondido a la presión de la oposición en cuanto a la gestión sanitaria en la comunidad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará un plan de refuerzo a la atención primaria.

Lo ha hecho el mismo día en el que se ha celebrado el pleno extraordinario solicitado por el PSOE andaluz y Unidas Podemos, y apoyado en segunda instancia con los votos de Vox, para que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, diera explicaciones sobre la saturación sanitaria.

No lo ha hecho en el pleno, porque no ha asistido por motivos de agenda ya cerrada, sino en una entrevista en Radio Nacional esta misma mañana en el que no ha dado más detalles. Esta ausencia ha sido criticada por todos los portavoces que han intervenido, muy duramente por parte de Vox y del PSOE.

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, le ha reprochado que no esté presente para abordar un tema tan importante como es la sanidad por estar en un acto de campaña electoral del PP de Castilla y León. También "la pésima" gestión que están llevando a cabo.

Durante su intervención, Aguirre ha echado en cara al PSOE la herencia recibida, llamándoles "encantadores de serpientes" y ha parafraseado al Papa Francisco: "Los políticos debemos dar seguridad y confianza, sin meter miedo".

De hecho, lo primero que ha hecho el consejero al subirse al atril, además de infomar sobre las acciones del Gobierno contra la Covid sin ninguna novedad llamativa, excepto que se abrirá la vacunación a los mayores de 18 años, es reprochar la celebración de este pleno. Cree que ha sido fruto de la votación de "un tripartito" al ser Vox "la muletilla" del PSOE y Unidas Podemos.

"No sé cómo se vería a nivel nacional que Santiago Abascal le hiciera la campaña a Pedro Sánchez, pero aquí Manuel Gavira -portavoz andaluz de Vox- se la está haciendo a Juan Espadas", ha subrayado el consejero.

"Yo he comparecido 66 veces a lo largo de la legislatura, tres veces en los últimos diez días, y no tengo ningún problema", ha reprochado Aguirre, quien insiste en que esta ha sido una más.

Sin embargo, sí ha hecho una puntualización sobre los fallecidos por Covid. Por primera vez, ha hecho una distinción entre los decesos provocados por esta enfermedad y los que lo hicieron por otra causa médica, aunque también estaban diagnosticados como positivos. Al respecto, ha detallado que el 80 por ciento de los fallecidos lo han sido por Covid, mientras que el 20 restante "no ha muerto como consecuencia del Covid sino que al fallecer eran Covid positivos".

"Malos gestores"

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, en un tono muy áspero le ha asegurado a Aguirre que ha comparecido en el pleno porque "Vox quiere, no porque Espadas lo haya pedido" y el motivo ha sido porque son "igual de malos gestores que los socialistas gestionando la sanidad".

A su juicio, "Andalucía no se merece este tratamiento de la atención sanitaria. Da vergüenza asomarse a un centro de salud". Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha asegurado que si este pleno ha servido para la puesta en marcha de ese plan, "bienvenido sea".

Previamente, Aguirre adelantó que el nuevo plan de refuerzo de la Atención Primaria permitirá que los médicos puedan hacer "jornadas deslizantes" a nivel de tarde, lo que abrirá posibilidades ante el déficit existente para contratar médicos.

El pleno se ha desarrollado con muchas claves electorales y Juanma Moreno lo ha vuelto a advertir esta mañana. Si los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, siguen en su objetivo de "derribar al Gobierno y forzar un adelanto electoral", lo "conseguirán".

