Moreno insta en su mensaje navideño a que "se vacunen los que todavía no lo han hecho"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a aquellos andaluces que todavía no se han vacunado para que lo hagan y contribuyan a la recuperación. Lo ha hecho en su mensaje navideño. "Si se vacunan los que todavía no lo han hecho" será posible "seguir adelante con una vida casi normal que permita mantener la actividad económica. Que permita, también, que sigan abiertos los colegios, los institutos y las universidades".

Moreno ha elegido la Taberna Granados, en la capital granadina, como escenario para lanzar su mensaje navideño a los andaluces, tal y como avanzó EL ESPAÑOL. Ha explicado que "lo hago desde aquí porque la hostelería y la restauración ha sido uno de los sectores que con más dureza ha sufrido las consecuencias de la pandemia".

"La hostelería es un sector que está sabiendo adaptarse a la nueva realidad de manera ejemplar", ha ultimado el dirigente andaluz, quien no ha olvidado a los "más de 6.300 andaluces han muerto en 2021 por culpa del coronavirus".

En plena sexta ola con la variante Ómicron, ha hecho un llamamiento a la prudencia porque porque se trata de una cepa que es muy contagiosa. "Y aunque el alto nivel de vacunación nos permita hacer cosas que no podíamos hacer el año pasado, no hay que confiarse. Hay que mantener las medidas de protección y seguridad" y no dejarse llevar "por la falsa euforia porque las consecuencias pueden ser muy graves". No obstante, también ha subrayado que ahora "de cada cien contagiados, solo dos entran en el hospital".

"Seamos prudentes pero no nos privemos de un sentimiento de orgullo", ha apostillado, para luego advertir que los andaluces han dado ejemplo de concienciación al ser uno de los territorios que se sitúa "con mayor cobertura vacunal" a nivel mundial. Por ello, ha recalcado su petición al Gobierno de España para que aporte más vacunas y que "entre todos , hagamos un esfuerzo extra para acelerar el ritmo de vacunación".

"Calma política"

Moreno también ha querido poner de relieve que en estos tres años Andalucía ha sido una comunidad en la que ha imperado "calma política" y que ello ha contribuido en gran medida a que Andalucía deje de ocupar los últimos puestos de las listas económicas y pase a situarse a la cabeza del crecimiento y el progreso en España.

En su mensaje navideño, el dirigente andaluz ha hecho hincapié en que Andalucía es actualmente líder en autónomos en el país por primera vez en su historia, por delante de comunidades como Cataluña, Madrid o País Vasco. Además, ha enfatizado los sucesivos récords que se han batido en exportaciones y la apuesta decidida de las empresas extranjeras por invertir en Andalucía.

"Es importantísimo crecer más que la media para darle la vuelta a esa situación histórica, ir acercándonos a las regiones más prósperas y ser en el futuro locomotora de España". Al hilo, ha destacado los esfuerzos de su Ejecutivo para dar respuesta a los desafíos que se han planteado, destinando 1.400 millones de euros para ayudar en sus negocios y empresas a trabajadores del campo y del mar, comerciantes, autónomos, empleados en ERTE, empresarios y entidades de muy diverso tipo.

Asimismo, ha advertido que la Junta ha renovado el contrato "a 12.000 sanitarios y a 7.000 profesionales de la educación que, en principio, tenían carácter excepcional para atender las necesidades de la pandemia y que mantendrán sus contratos".

Al hilo de esto último, ha trasladado que su ejecutivo continuará haciendo todo lo posible por mejorar cada día los servicios públicos con los recursos que dispone. Sin embargo, ha considerado fundamental para esta labor que el Gobierno de la Nación renueve el Fondo Covid en 2022.

Del mismo modo, el presidente andaluz espera que se ponga en marcha en el próximo año la esperada reforma del actual sistema financiación autonómica. "Andalucía debe recibir del Estado el mismo dinero que el resto de los españoles", ha apuntado.

También ha señalado la intensa tarea que ha desarrollado su Gobierno para facilitar la creación de empleo y ofrecer las mejores condiciones al emprendimiento y la inversión. Así, ha remarcado, entre otros logros, las bajadas de impuestos y los decretos de simplificación administrativa.

