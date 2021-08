La Junta de Andalucía abre una investigación para identificar a 3 sanitarios falseando un test Covid

“Vamos a demostrar cómo se puede falsear un test de Covid”. Así arranca a explicar un profesional del Servicio Andaluz de Salud, en un vídeo grabado en un hospital público con el que se pretende demostrar con un bulo que los test fallan.

Se trata del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, según confirma a EL ESPAÑOL la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El contenido del vídeo se ha hecho viral y en él dos trabajadores del SAS, más un tercero de testigo, difunden el bulo de que un test Covid da positivo con una muestra de agua.

El Servicio Andaluz de Salud ya ha tomado cartas en el asunto y está procediendo a investigar el caso para identificar a los tres profesionales y “tomar las medidas oportunas”, según explica la Consejería.

Video viral falso test covid en Andalucia

El documento dura un minuto y treinta y nueve segundos. Aunque en el vídeo no se ve la cara de los dos profesionales sanitarios que realizan la prueba, sí se les oye la voz. “Lo primero y necesario, un vaso con agua”, prosigue la grabación.

El hombre, con una pulsera de tela y una bata azul, procede luego a abrir una jeringa y con ella toma una muestra de agua del vaso. Sobre la camilla, cubierta con las sábanas del Servicio Andaluz de Salud, le espera una mujer también ataviada con una bata azul. En sus brazos lleva anillos y pulseras y lleva las uñas pintadas de color coral. Hay un tercer sanitario junto a la puerta, observando la escena.

Entre risas, la mujer saca un test de antígenos y el hombre procede a realizar la prueba. “Una, dos, tres, cuatro y cinco”, cuenta mientras vierte las gotas.

Seguidamente la cámara recoge durante varios segundos cómo el test va cambiando de color. “Y como ustedes pueden ver, tenemos un precioso positivo en antígenos de Covid”, apostilla el sanitario. “Con cinco gotitas de agua”, añade la mujer. “Con cinco gotitas de agua”, remarca él.

Sin embargo, en realidad el test da negativo: no aparece la doble línea de control, (c) sino únicamente la línea de test (t). Así, se desconoce si los sanitarios en realidad no saben cómo leer un test de antígenos o han hecho tal afirmación a sabiendas.

Al margen del mensaje, la grabación se ha efectuado en un hospital público, utilizando presuntamente material público y supuestamente en horario de trabajo.

Desde la Consejería de Sanidad se advierte de la “irresponsabilidad” de la afirmación que realizan los dos profesionales del Servicio Andaluz de Salud. El vídeo circula en Twitter y está desatando la indignación entre los usuarios de esta red social.

