Ana Pastor: "No es de recibo tener al Gobierno de vacaciones mientras el precio de la luz se triplica"

La vicesecretaria de política social del Partido Popular, Ana Pastor, ha afeado este lunes al Gobierno que se encuentre de vacaciones mientras los precios de la luz se disparan a niveles históricos. En entrevista a Radio Nacional de España, Pastor ha acusado al Gobierno de "dejar atrás a los que menos tienen".

"Lo que no es de recibo es que el Gobierno esté de vacaciones mientras el precio de la luz de los que no iban a dejar a nadie atrás se está triplicando. El Gobierno del escudo social es el Gobierno que hace que las personas que menos recursos tienen tengan que pensar cuando ponen la lavadora", ha dicho. "Estoy pensando, en estos días de mucho calor, en las personas que menos tienen, las que el Gobierno socialcomunista dijo que no iban a quedarse atrás. Son las que más atrás están", sentencia.

Ana Pastor ha insistido en que "dos años después de un gobierno socialista el kilovatio se ha triplicado", remarcando que "las cosas no se pueden hacer peor".

Para la vicesecretaria de política social del PP, la solución pasa "por una reforma estructural que restructure los costes reales, los reflejados en la factura y los impuestos" y no por "la creación de una compañía nacional de electricidad como defienden los socios del Gobierno".

Sobre la crisis del gobierno y el cambio de ministros, Ana Pastor ha defendido que "nada ha cambiado". "Es uno de los Gobiernos más inflaccionados de la historia de España, con demasiados ministerios. No es cuestión de cambiar ministros es cuestión de política pública e iniciativas", defiende.

