Las direcciones de PP y Cs descartan una crisis en el Gobierno andaluz por la situación de Granada

"El Gobierno andaluz es estable y va a continuar hasta el final de la legislatura", así se ha referido Edmundo Bal a la situación que la relación entre PP y Cs están viviendo a costa de la gobernabilidad de Granada. El alcalde, Luis Salvador, ha comparecido este martes para confirmar que seguirá en el cargo, a pesar de tener sólo el apoyo de un concejal de los 27 que conforman el Pleno municipal.

Bal se ha ceñido al acuerdo entre las direcciones de los populares y los liberales en 2019. Un pacto firmado por Teo García Egea y Fran Hervías, actualmente en el PP. El portavoz adjunto de Cs en el Congreso ha añadido que lamenta que el PP granadino se haya ido de "un gobierno que funciona".

Espera "que no utilicen los votos de los tránsfugas" para sacar a Luis Salvador de la alcaldía, ha abundado Bal. Al hablar en plural, incluye dentro del grupo de tránsfugas a los tres concejales no adscritos de la corporación: Sebastián Pérez, expresidente del PP de Granada, y Lucía Garrido y Manuel Olivares, que este martes han abandonado el Grupo Municipal de Cs para quedarse como ediles no adscritos.

Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha descartado que haya problemas en Andalucía porque el de granada es un asunto "absolutamente local". Según Gamarra, la actual crisis en Granada no "afectará a la estabilidad del Gobierno andaluz".

En este sentido, el PP nacional niega que la situación de crisis local pueda saltar al ámbito autonómico. Así, el vicepresidente de la Junta y líder de los liberales en Andalucía, Juan Marín, ha achacado la situación exclusivamente "al PP de Granada". Afirma que "ha sorprendido que hayan tomado la decisión de abandonar un gobierno estable y que estaba haciendo las cosas bien".

En tono preocupado, Marín ha afirmado que en Cs "no entendemos a qué obedece esta decisión" de los populares granadinos. Ha reafirmado su apoyo a Luis Salvador: "El alcalde de Granada es él, así se votó en el Pleno y va a seguir teniendo todo el apoyo de la Junta".

"Ha llegado el momento de que den explicaciones quienes se han ido del gobierno de la ciudad", ha añadido. A pesar de esto, "Luis Salvador va a seguir gobernando", aunque con una situación de clara minoría "que va a hacer bastante difícil sacar adelante la administración del Ayuntamiento" de Granada, ha concluido.

Sin embargo, Marín no se ha referido en esta ocasión a la buena sintonía con el PP andaluz en la Junta. Ese papel, en esta ocasión, le ha tocado al popular Elías Bendodo, consejero de Presidencia, que ha hablado de la "buena salud" con la que cuenta el pacto entre PP y Cs en la comunidad.