Teresa Rodríguez incumple la orden del Parlamento: la bandera LGTB sigue en su despacho

La bandera LGTB en el despacho de los diputados no adscritos en el Parlamento andaluz. Cedida

La guerra de las banderas en el despacho que comparten los diputados no adscritos de Adelante Andalucía y de Vox en el Parlamento sigue coleando. La semana pasada el letrado mayor de la Cámara ordenó a estos parlamentarios que retiraran toda la decoración.

En el mismo conviven la bandera del colectivo LGTB, la Trans y la de Falange Española con los retratos de personajes como el Che Guevara.

En el escrito, el letrado exigió a estos diputados que no se procediera a la colocación de cualesquiera símbolos, elementos o instrumentos, al tratarse, a todos los efectos, de zonas de uso común. De hecho, dio de plazo hasta hoy. Sin embargo, la excoordinadora de Adelante, Teresa Rodríguez, ha dejado claro que no cumplirá la orden.

"No vamos a quitar ninguna bandera y si nos quitan alguna, volveremos a ponerla", ha asegurado Rodríguez durante su comparecencia en el propio Parlamento andaluz.

Además, se ha negado a aceptar que la Mesa de la Cámara equipare banderas que representan derechos, a su juicio, como la bandera LGTB y la de lucha del movimiento la Trans, con la bandera de Falange. Esta última, recuerda, está sancionada por la Ley de Memoria Democrática aprobada por la Cámara.

En este sentido, este grupo volverá a poner estos símbolos si son retirados. "No vamos a permitir esa equiparación entre la defensa de libertades y derechos con la representación del crimen y del genocidio en Andalucía".

Despacho de Luz Belinda Rodríguez antes de colocar la bandera de la Falange

Un espacio común

Por su parte, la exdiputada de Vox, Luz Belinda Rodríguez, no tiene problemas en respetar la neutralidad de un espacio común. Sin embargo, advierte de que si los exdiputados de Adelante no retiran esa simbología, con la que no se identifica, tampoco va a quitar la bandera de la Falange.

El documento de la Mesa del Parlamento, que expuso seis puntos en su solicitud, recuerda que en caso de realizar un uso indebido del espacio cedido "puede ser causa de revocación de la autorización". Es decir, en caso de que no fueran retirados los símbolos, Luz Belinda Rodríguez tendría que buscar sitio en la cafetería o la biblioteca del Parlamento, como ya hizo durante un año.

Despacho de la exdiputada de Vox en el Parlamento andaluz.

Por el momento, la bandera de la Falange y otra española donde puede leerse "Viva la unidad de España" siguen conviviendo en un despacho del Parlamento con la del movimiento LGTB y con retratos de Che Guevara o del político revolucionario ruso y bolchevique León Trotski. También con pegatinas con frases como "Siempre antifascista. Siempre anticapitalista".

Lo que empezó siendo un lugar de convivencia entre las dos Españas puede acabar en ruptura o en la decisión del Parlamento de poner fin a este espacio común.