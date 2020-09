Andalucía, la china en el zapato de Vox en las primarias: "Damos una imagen lamentable"

Todas las miradas de Vox estarán puestas la próxima semana en siete provincias españolas, cuatro de ellas en Andalucía. Varios candidatos del partido de Santiago Abascal se disputan el liderazgo en Almería, Málaga, Jaén y Cádiz. En la mayoría, la dirección del partido se encuentra en estos momentos en manos de gestoras.

A pesar de haber contabilizado hasta cinco aspirantes en la provincia malagueña, sólo dos han reunido el 10% de los avales, mínimo indispensable para convertirse en candidato. Lo mismo ha ocurrido en Almería, donde han pasado de cuatro a dos. En las otras dos, las riendas de Vox se las disputarán dos candidatos. Algunos, militantes rasos y otros, que ya cuentan con cargos en la formación.

Las dudas se despejarán a lo largo de la semana. Este sábado comienzan las votaciones, cuyo proceso culminará el próximo jueves 24 de septiembre. El proceso será online o por correo por la crisis sanitaria.

En un principio, eran 19 los territorios en los que la formación tiene más de 500 afiliados donde se activó el procedimiento para celebrar estas elecciones internas. No obstante, los movimientos previos a la presentación y proclamación de candidaturas han circunscrito los comicios a siete provincias. Entre ellas se encuentran las cuatro citadas andaluzas, Alicante, Valladolid y Las Palmas.

No habrá primarias, por tanto, para designar a los comités provinciales de Vox en Madrid, Valencia, Murcia, Barcelona, Asturias, Toledo, Zaragoza, Baleares, Cantabria, Sevilla, Granada y Córdoba. En esta última provincia, preside el partido el portavoz del mismo en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández. Fue el único que consiguió los avales.

Polémica en Sevilla y Granada

No obstante, en Sevilla y Granada, aunque finalmente no se celebrarán primarias, también se ha formado cierto revuelo en torno a las candidaturas vencedoras. En el caso de Sevilla, Javier Cortés, que ya presidía la gestora -el único que se postuló- se ha hecho con el cargo. Pero la otra lista, que encabeza el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Manuel Pérez Paniagua, fue retirada por el Comité Electoral.

Esta cuestión no está exenta de polémica. En conversación con EL ESPAÑOL, Pérez explica que presentó su lista, bajo el lema ‘Volver a ser Vox’, respaldada con avales suficientes. "He alcanzado los 150 sólo con gente conocida y supongo que en la provincia habrá habido más apoyos". Según reza en la notificación del Comité, a la que ha tenido acceso este periódico, éste consiguió 167, pero 26 fueron nulos, y alcanzó el 9,86%, a 14 centésimas del mínimo.

Por ello, ha enviado un escrito al Comité. Considera que se le ha vulnerado el derecho a presentar su candidatura, pero aún no ha tenido respuesta. En el recurso pide que le aclaren los motivos de la exclusión de su lista. Asegura que no se le ha dado ninguna comunicación oficial al respecto y quiere tenerla porque si es aceptada sí habría votaciones en Sevilla.

"Yo no pretendo confrontar, sino ser una alternativa", subraya. No obstante, Pérez Paniagua habla de "malas praxis" en la otra candidatura y de "supuestos problemas informáticos" que tuvieron algunos afiliados y no pudieron avalar a su candidato, unas quejas que también ha elevado al Comité Electoral.

"Una imagen lamentable"

"Estamos dando una imagen lamentable y me da mucha pena", señala el concejal de Vox en San Juan. Insiste en que la situación "es muy desagradable: me hubiera gustado más perder las primarias contra Javier, lo hubiera felicitado, porque somos compañeros, pero esta deriva me incomoda mucho". A su vez, lamenta que el viernes tenía un acto en Sevilla el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y podrían haber tenido una reunión, pero no fue así.

Una situación parecida se ha dado en Granada. Se proclamó la candidatura oficialista de Manuel Martín pero llegaron a conformarse cuatro listas más, que no consiguieron los avales. Sin embargo el candidato de una de ellas, el abogado Ignacio Pozo, asegura que él sí ha contado con ellos, a pesar de la negativa del partido.

De ahí que piense llegar hasta el final e incluso, a los tribunales. Porque no le han aclarado el motivo. Asegura que ha superado con creces los 78 avales. "Tengo pruebas porque tengo las capturas de los que me han apoyado, y se ha vulnerado mi derecho". Según el listado de los avales de Vox, éste ha conseguido 88, pero 15 han sido nulos y se ha quedado en un 9,36% de los apoyos.

Además, explica Pozo que a aquéllos que han pedido una certificación de su aval desde el partido "le han mandado un correo peregrino, diciéndoles que el sistema informático no lo permite". "Espero que se haya producido un error". Precisamente, en la notificación general del Comité Electoral Vox aclara esta cuestión: "Ante las numerosas solicitudes en las que se pide una copia del aval, debemos indicar que no existe técnicamente dicha posibilidad".

Además, Pozo asegura que su "queridísimo amigo Manuel Martín" -habla en tono irónico- no se iba a presentar, toda vez que su nombramiento fue interino tras salir a la luz un caso de presunta corrupción que acabó con la presidencia del anterior mandatario, Julio Vao, según publica eldiario.es. "Ha sido forzado por la situación del partido en Granada".

Buenos días a todos; anoche, antes de las 24 h como dice la norma, presentamos dos recursos al CEL por varios motivos. El primero y fundamental, que no se nos ha remitido resolución expresa alguna sobre nuestra exclusión del proceso electoral. Interesadamente se ha filtrado a la — Ignacio Pozo (@ignaciopozo) September 15, 2020

Por este motivo, Pozo ha presentado diversos recursos al Comité Electoral. En uno de ellos, de 18 folios, detalla mensajes en redes sociales de cargos del partido apoyando abiertamente la candidatura de Manuel Martín. Una cuestión que va en contra del artículo 12 del Reglamento Interno de Procesos Electorales (RIPE) de Vox, donde se establece el principio de neutralidad de los cargos orgánicos.

A pesar de la situación, Ignacio Pozo va a seguir militando en la formación de derecha radical. "Me ha llamado mucha gente para darse de baja y les he dicho que no". Espera que el Comité reconsidere lo sucedido, porque "Vox es un partido unido y libre en el que las bases tienen que contar".

Cuatro en Almería

En Almería, cuatro personas aspiraban a ser candidatos pero sólo lo han conseguido dos: el actual concejal de Almería y diputado provincial, Francisco Rojas, y la concejal ejidense Montserrat Cervantes. Los militantes de base José Francisco Barrios y Eloy Sánchez no lo han logrado, pero el primero también asegura que ha conseguido los avales.

Desde hace meses, Vox está dirigido por una gestora en Almería. Al frente de la misma está el parlamentario autonómico Rodrigo Alonso, quien recientemente ha sido elegido líder del sindicato del partido 'Solidaridad'.

José Francisco Barrios, policía en la reserva, tampoco se conforma. Desde su candidatura también se han dirigido al Comité Electoral a través de una misiva, según recoge el periódico La Voz de Almería. En la misma, Barrios asegura haber superado el mínimo de avales, una cuestión que, según señala, puede demostrar. En total, ha conseguido 74, pero 16 han sido considerados nulos y se ha quedado en un 8,92%.

Por su parte, los dos candidatos que sí se han presentado están muy ilusionados. En conversación con EL ESPAÑOL, la concejal ejidense Montserrat Cervantes asegura que, con ella al frente, "el partido será llevado de la manera que se merece". Esta empresaria de 44 años, separada y con tres hijos, asegura que desde un primer momento se sintió fascinada por Vox.

En su localidad, que cuenta con 84.700 habitantes -el 30% inmigrantes-, Vox ganó en las elecciones generales y fue segunda fuerza en las municipales, llegando a los siete concejales. Cervantes lo tiene claro: "Lo primero es hacer piña y familia para convertirnos en la primera fuerza a nivel provincial y después, liderar".

El otro candidato, Juan Francisco Rojas, que ya fue presidente y dimitió en julio de 2019 tras otras renuncias en el Comité Ejecutivo Provincial, ahora vuelve con más fuerza y con un equipo renovado. Rojas asegura que su decisión "ha sido muy meditada y empujada por gran parte de la militancia". Su objetivo, hacer una estructura fuerte y dar respuesta a la ciudadanía, porque ya están en las instituciones.

Ambos han instado a Barrios a pedir las explicaciones pertinentes al Comité Electoral porque "vela por la transparencia, y para eso está".

Dos familias distintas en Cádiz

En la provincia de Cádiz, optan José Ortells, presidente de la última gestora tras la división del partido, y Ramón Aumesquet, un abogado jerezano. Ambos simbolizan dos familias de la formación claramente diferenciadas, según ha podido confirmar este periódico. Ortells no ha querido hacer declaraciones, porque "tiene que cumplir" las órdenes del partido.

De hecho, en la notificación del Comité Electoral, desde Vox recuerdan a las candidaturas que, antes de realizar cualquier tipo de nota o rueda de prensa y/o cualquier otro tipo de acto en medios de comunicación, deberán consultar y recabar la autorización expresa previa del equipo nacional de comunicación para coordinar dicha acción con la estrategia seguida por el partido.

Desde que conocí la noticia de la convocatoria de elecciones internas y decidí presentar mi candidatura al CEP de Cádiz, no he parado de darle vueltas a muchas sugerencias, quejas y propuestas de las que los afiliados de Cádiz me han ido contando. https://t.co/pnTLmocDd6 — Jose Ortells (@ortellspolo) September 17, 2020

No obstante, Aumesquet sí ha explicado lo que quiere conseguir con su candidatura: la representación en el comité de todas las comarcas y de las localidades más importantes y evitar la duplicidad de cargos. En el comité, explica, no deben existir cargos electos, para que "haya transparencia e independencia". "Ellos, que nos representen en las instituciones".

Este letrado, casado y con dos hijos, se afilió al partido en 2018, y ahora busca ser la alternativa, como dice el lema de la candidatura, y relanzar el partido. Cádiz ha sido la provincia donde más ha bajado el número de afiliados. Además, Aumesquet lanza este mensaje: "Cualquier afiliado, ya sea de pasado, presente o futuro, tiene cabida".

Málaga, rara avis

El caso de Málaga es uno de los más llamativos a nivel nacional. Junto con Madrid, controlada por el aparato nacional y en manos de Rocío Monasterio, es la única provincia sin gestora. Y eso que lo intentaron. Martín Ortega, un antiguo miembro de la ejecutiva, lo propuso, pero desde Madrid no se atendió.

José Enrique Lara es el actual presidente y busca la reelección. Concurrieron en los inicios cinco precandidatos: Julia, una afiliada histórica de Vox que reventó un mitin de Ortega Smith; el citado Martín Ortega, que se retiró días antes de la presentación de avales, y Heriberto García. En las primeras noticias, García había pasado el corte. Sin embargo, horas más tarde desapareció, quedando como único rival de Lara el antiguo coronel de La Legión, Enrique de Vivero.

La guerra interna en Málaga está servida. Los partidarios de Lara confían ciegamente en su victoria, porque “controla el partido” como la palma de su mano. Desde EL ESPAÑOL no se ha recibido respuesta por parte del actual presidente de Vox en Málaga, pese a repetidos intentos desde el inicio de la campaña los primeros días de septiembre.

Gracias @heriberto_G_M por tu comunicado, te honra como persona. Desde mi equipo son muy bien recibidas tus palabras porque sabemos valorarlas.

(Hilo 1/4) pic.twitter.com/EfcMjsko1d — José E. Lara Peláez (@JoseELaraPelaez) September 17, 2020

Por su parte, Enrique de Vivero se encuentra ahora en un periodo de reuniones con militantes. El militar ha conseguido recabar votos de varias de las candidaturas que se quedaron en el primer corte. Hasta el punto de haber conseguido que colaboradores de Heriberto García se hayan desmarcado. Sin duda, Málaga es una plaza importante para la formación verde: en la provincia, fue la tercera fuerza política con 162.280, a menos de 1.000 votos del PP.

Jaén, dos concejales frente a frente

En Jaén se disputan el puesto dos concejales. Para conocer a Salud Anguita hay que conocer su trayectoria. La actual responsable de la gestora ha repetido como concejal en el Ayuntamiento de Jaén, pero no ha repetido partido.

Según su entorno, Anguita militó en el PA en Torredonjimeno, coqueteó con UPyD y fue una de las precursoras de Ciudadanos en Jaén. Fueron tiempos convulsos, se sucedieron varias gestoras en el partido naranja y Anguita, en mitad de la tormenta, fue como cabeza de lista en Jaén.

En 2015 permite que el PP gobierne; en torno a mitad de legislatura, Ciudadanos expulsa a los tres concejales, entre los que se encuentra Anguita. Aún siendo concejal no adscrita, comienza a trabajar con Vox. Ortega Smith la unge desde Madrid y es candidata con el partido verde en 2019.

Esta jugada, según fuentes cercanas a Vox Jaén, no gustó a la militancia. Dentro de su candidatura aparece el parlamentario andaluz Benito Morillo, aunque sus mensajes en redes sociales son esencialmente personalistas.

Por otro lado, el candidato que aspira a pelear la presidencia provincial a Anguita es Gerardo Aceituno, un concejal de la cuarta localidad más poblada de Jaén, Martos. Aceituno ha sido contactado desde este periódico, pero su respuesta ha sido clara: “Las normas del partido en campaña no me permiten hablar con medios”. Algunos se lo han tomado al pie de la letra y otros no tanto.

Por último, desde EL ESPAÑOL hemos contactado con la responsable de prensa de Vox España para conocer sus sensaciones respecto a la celebración de estas primarias. La respuesta también ha sido clara: “No tenemos relación con vuestro periódico”, pero bueno, había que intentarlo.