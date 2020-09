Enrique, el coronel legionario para liderar Vox Málaga: "Iglesias sería un presunto dictador"

Enrique de Vivero (Tetuán, Marruecos, 1950) es candidato a liderar Vox Málaga: tiene los avales necesarios para entrar en campaña –a la espera de que se lo confirme el partido– y tiene formado su propio equipo para liderar la formación. Es, de primeras, uno más –entre cuatro–. Pero, eso sí, su candidatura tiene una particularidad: él ha sido coronel de Infanteria en el ejército y legionario. “A mucha honra”, esgrime en conversación con EL ESPAÑOL.

A sus 69 años, realmente, ya lo había hecho todo –salvo meterse en política–. Hijo de militares, bisnieto y tataranieto de militares, Enrique, de pequeño, le prometió a su padre que sería teniente de la legión. Y, en efecto, cumplió su promesa. Empezó su carrera como militar en el Sahara. “Fui destinado al tercer tercio cuando estábamos en conflicto permanente con el Frente Polisario y con Marruecos”, recuerda. Hasta el 76, justo después de la marcha verde, cuando fue trasladado a Fuerteventura ya como capitán.

A partir de ahí, Enrique saltó de destino en destino y de puesto en puesto. Pasó por Las Palmas, Málaga, Melilla, Argentina y Brasil. Y, hace año y medio, ya retirado, decidió dar el salto y meterse en política.

Candidato a presidir Vox en Málaga, coronel, legionario, español… ¿Qué más?

Católico practicante y muy familiar. Tengo tres hijas, seis nietos… Soy muy de familia. Pero creo que la familia española está siendo perseguida. No estoy en contra de que dos hombres o dos mujeres, si se quieren casar, lo hagan. Pero se está haciendo de menos a las familias españolas. Hay leyes que resaltan esas otras opciones. No es que perjudique a la familia tradicional. Yo lo que reclamo es la misma igualdad para unos y para otros.

¿A qué desigualdad se refiere?

Hay subvenciones para grupos LGTBI que tienen beneficios que las familias tradicionales no tienen. Hay una distinción que hace que la familia tradicional esté en entredicho. Que yo diga que soy católico y que llevo 44 años casado con mi mujer, a veces, no se entiende. Pero bueno… Dicen, qué señor más raro que lleva viviendo toda la vida con su mujer.

Enrique, candidato a presidir Vox Málaga.

Por seguir conociéndolo… ¿Se considera taurino?

No soy un taurino empedernido, pero sí he ido a algunas corridas de toros y no me molestan. Y no estoy en contra de los toros. La persona que quiera ir a los toros, que vaya. No podemos obligar a la gente a ir o a no ir. Es como el que quiere ir al fútbol, pues que vaya. Hay que dejar más libertad y no estar coartando las libertades de las personas. Estamos en un estado en el que cada vez hay más prohibiciones.

Cambiar España

Enrique se ofreció a Vox hace medio año. Había sido votante de Aznar –“el mejor presidente de la historia de España”, reconoce– y de Rajoy. Pero decidió cambiar de siglas y en Vox le hicieron un hueco de buen gusto como número cuatro de las listas municipales. Pero no consiguió entrar en el Ayuntamiento y fue designado coordinador en Alhaurín de la Torre. Y, allí, las cosas le fueron mejor: el partido de Santiago Abascal sacó 6.000 votos, siendo la primera fuerza política de la localidad, y aupó a dos diputados al Congreso de los Diputados.

Después, por discrepancias, salió de la formación –en plena huida de muchos de sus miembros–, pero para volver y presentarse como candidato principal.

¿Por qué eligió Vox y no el Partido Popular, al que reconoce que ha votado en más de una ocasión?

Cuando yo veo que Mariano Rajoy desperdicia la mayoría absoluta y permite que todas las leyes sectarias que había dejado Zapatero permanezcan… y no hace nada por quitarlas. Para mí marca el punto de inflexión del Partido Popular. A partir de ese momento pierde la ideología y se convierte un un partido que lo que hace es gestionar y atender a la economía –que lo hizo bien–. De hecho, ahora mismo es un partido sin ideología. En cambio, Vox es un partido con ideología. Yo soy partidario de mantener las ideologías. Si tu pierdes tus principios… El PP cambia de principios. No los tiene.

Cuando habla de las leyes de Zapatero, ¿a cuáles se refiere?

Principalmente a la de memoria histórica. Con esa ley resucitan un pasado que estaba enterrado desde la Transición. Él fue capaz de resucitarlo y de enfrentar de nuevo a los españoles. Y su heredero ha vuelto a desenterrar lo que los españoles ya habíamos olvidado. Cuando veo hablar a los jóvenes de Franco, de lo que se hizo… La gente habla sin conocimiento de causa. Estas leyes han hecho mucho daño y están produciendo un enfrentamiento entre españoles, y si seguimos así estaríamos viéndonos abocados a situaciones mucho más peligrosas.

Enrique, candidato a presidir Vox Málaga.

Esta semana Santiago Abascal ha llamado "dictador progre" a Pedro Sánchez y que su Gobierno es "peor" que la dictadura de Franco. ¿Está de acuerdo?

El Gobierno actual es socialcomunista y el PSOE está totalmente manejado por Podemos. Son ellos los que le imponen la agenda a Sánchez. Y como este quiere seguir siendo presidente, pues acata las órdenes.

Pero… ¿Es peor esto que la dictadura?

Mira… Yo viví la época de la dictadura y salía a la calle tranquilamente, salía por la noche… Mi padre tenía una casa, nos íbamos a veces de vacaciones y nadie nos okupaba la casa. Y ahora te okupan la casa y no los puedes echar. Eso es inconcebible. O sea, un señor te roba la casa y se queda con la casa, y encima tienes que seguir pagando los gastos de agua, luz… porque no se la puedes cargar. Y cuando la justicia interviene, no sabes cómo ha quedado la casa. Eso no pasaba en aquella época. Están pasando cosas actualmente….

Hay mucha inseguridad ciudadana. Estos días hemos visto los atropellos de dos bandas de narcotraficantes aquí en la zona de Algeciras y Málaga. Unos vehículos arremetiendo contra la Guardia civil… Es una situación inconcebible. Hoy en día los narcotraficantes circulan sin ningún problema. Eso sí, el chalé de Pablo Iglesias sí tiene montones de guardia civiles custodiando su vivienda. Pero no hay agentes para cubrir viviendas okupadas, narcotraficantes… Y las mujeres, que no pueden salir por la noche a la calle porque pueden ser violadas. Algo está fallando y es el Gobierno el que no está atendiendo adecuadamente a sus ciudadanos. Están permitiendo que la ilegalidad campe por el territorio español.

¿Está justificando con estas palabras la dictadura? Es posible que muchos lectores lo piensen al leer sus palabras

No, no estoy justificándola. Lo que no estoy justificando es el desastre que hay ahora mismo. Yo no justifico la dictadura. Lo que digo es que esto no pasaba hasta después del Gobierno de Aznar. No es que yo sea un defensor de la dictadura. No soy defensor de la dictadura. Yo nací en época de dictadura, pero creo que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. La democracia es mejor que la dictadura, pero esta democracia es una democracia pervertida totalmente. Es una democracia falseada. Esto tiene que acabar. Este gobierno tiene que acabar, pero el deterioro que está causando es enorme. No soy partidario de una dictadura. Soy partidario de una democracia que sea plena.

Enrique, candidato a presidir Vox Málaga.

¿Por qué no es plena?

No hay tres poderes. El ejecutivo es dueño del legislativo, cuando debería ser independiente. Eso en otros países no pasa. El ejecutivo se ha comido al legislativo y al judicial. Tenemos ahora mismo un poder judicial que está interinamente desde hace dos años. Mientras no se pongan de acuerdo PP y PSOE… Han muerto los tres poderes. Sólo hay uno, el ejecutivo.

No al IMV

Enrique, a falta de que le confirmen que sus avales son validos, el próximo lunes será candidato oficial a Vox Málaga, compitiendo, presumiblemente, con José Enrique Lara, actual presidente de la formación. A partir de ahí, se cree ganador. Las ideas, al menos, las tiene claras. De eso no hay ninguna duda.

Es partidario, por tanto, de cambiar algo el sistema. ¿Devolvería las competencias al Estado?

Yo creo que hay competencias que no pueden ser de las comunidades. La educación tiene que estar centralizada y la Sanidad, también. Estamos viendo lo que está pasando. Sabes que si, por ejemplo, vienes de Madrid y pides que te atiendan en un hospital andaluz, vas a tener problemas. Habrá que cambiar eso y recentralizar y que tú, con la misma tarjeta, puedas ir a cualquier parte. Y pasa igual con las lenguas. ¿Que hay otras lenguas? Bien, pero lo que no puede ser es que si yo me voy dos años a un territorio tenga que aprender gallego o catalán.

¿Y con el Ingreso Mínimo Vital, qué haría?

Es una cosa de risa. Una subvención para que haya gente parada sine die. Ahora mismo, es necesario, pero habrá que poner unas condiciones e incentivar la búsqueda de empleo. Si no, nos podemos encontrar a personas que no necesiten trabajar. Yo creo que tiene que ser temporal. Es igual que las subvenciones a inmigrantes. Los que llegan en patera no son como los españoles que, en los 60, se fueron a Europa a trabajar. Estos eran personas ordenadas y con su pasaporte, sus condiciones… Estos inmigrantes que vienen ahora... Aparecen aquí desembarcando en pateras y, una vez aquí, se les acoge y se les dan una serie de beneficios del estado. Obviamente, al inmigrante hay que atenderlo, pero no darle facilidades para que venga. Es un efecto llamada.

Enrique, candidato a presidir Vox Málaga.

Para terminar. Hágame una valoración de los líderes de PP, PSOE, Vox y Podemos

Pablo Casado es una persona que, inicialmente, inspiró aire fresco. Parecía que iba a recuperar la ideología del Partido Popular de Aznar, pero se ha desmarcado… Se ha visto con su enfrentamiento con Álvarez de Toledo, a la que cesa para nombrar a una portavoz más blandita. Estamos a merced de lo que quiere el actual Gobierno; ellos fueron los que se pusieron contentos con la destitución de Álvarez de Toledo. Es un hombre blando, no es un líder.

El verdadero líder es Abascal, que dice las cosas como son. Al pan, pan; y al vino, vino.

De Pablo Iglesias, qué decir. Tiene la intención de acabar con el régimen actual y con la monarquía. No le gusta el sistema y quiere montar un sistema parecido al de Venezuela. En ese sentido, sí sería un presunto dictador.

Y Pedro Sánchez, simplemente, quiere seguir sentado en la Moncloa. Y si tiene que soportar a Pablo Iglesias, lo hace. Es un hombre que, en todo momento, se ha puesto a la par del Jefe del Estado y no es lo mismo. Él es presidente del Gobierno. Los dos juntos, Iglesias y Sánchez, son personas muy peligrosas.

¿Es, este Gobierno, como defiende su partido, ilegítimo?

No es ilegítimo porque tiene el respaldo del parlamento, pero sí tiene a muchas personas descontentas. Además, está apoyado por independentistas, por el PNV y por EHBildu, los herederos de ETA. Esos son los soportes de este Gobierno.