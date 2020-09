Ex altos cargos condenados por los ERE intentan retrasar el primer juicio tras la pieza política

Ex altos cargos andaluces ante el juez en el primer juicio de los ERE tras la pieza política. EFE

Cinco ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el caso ERE han vuelto a sentarse en el banquillo. Lo han hecho ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia en el primer juicio de la pieza separada de la macro causa, cuyas defensas han intentado retrasar.

Son doce acusados en total por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que ascendieron a 2,9 millones de euros. En concreto, los letrados de varios de ellos han solicitado el aplazamiento de la vista hasta que medie una sentencia firme respecto a la pieza política. Ésta se encuentra en el Supremo.

En ella fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos. Cinco de ellos se han vuelto a sentar este miércoles en el banquillo.

En esta pieza separada de las subvenciones autonómicas a Acyco están acusados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

Además, están acusados Encarnación Poto como presidenta del consejo de administración de Acyco; el director de Recursos Humanos de la empresa, Gabriel Barrero; el abogado José Miguel Caballero; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, y Andrés Carrasco Muñoz, amigo de Francisco Javier Guerrero y prejubilado con cargo al ERE promovido en esta empresa pese a no formar parte de su plantilla.

El principio 'non bis in ídem'

Sobre este asunto pesa además el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. El mismo fue señalado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla con relación a las personas afectadas por el juicio de los ERE.

En ese contexto, las defensas de Francisco Javier Guerrero, Agustín Barberá y Antonio Fernández han solicitado que tales acusados sean excluidos de este procedimiento, invocando en repetidas ocasiones este criterio.

En concreto, el abogado de Guerrero, en ese sentido, ha recordado que el mismo "ya ha sido condenado por delitos continuados" de prevaricación y malversación, los mismos atribuidos a los hechos ahora a juicio. A su entender "ya fueron valorados" en la vista oral y la sentencia correspondiente al denominado como "procedimiento específico" de los ERE.

El letrado ha recordado que su cliente ha sido ya "excluido" de más de 103 de las piezas separadas en las que fue fragmentada la macrocausa de los ERE, merced a cada uno de los ERE o ayudas directas financiadas mediante el mecanismo juzgado por la Sección Primera. En esta misma línea se ha pronunciado el abogado defensor del exconsejero Antonio Fernández.

La sesión judicial continuará este jueves al objeto de concluir con el turno de cuestiones previas de cada una de las partes. Cabe recordar que este juicio es el primero de más de un centenar que tendrán que señalarse por las ayudas individuales de los ERE.