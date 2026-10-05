La UCO investiga si altos cargos del PSOE recibieron regalos de Venezuela: Delcy dio un reloj de 8.000 euros a Ábalos

La UCO trata de identificar a otros posibles receptores de obsequios y determinar las circunstancias en que fueron entregados.

La visita de Koldo a Venezuela está bajo investigación por una posible estructura bancaria para canalizar fondos de presuntas comisiones y operaciones con petróleo venezolano.

Los mensajes incautados a Koldo García reflejan que Delcy Rodríguez envió a José Luis Ábalos un reloj Zenith valorado en unos 8.000 euros tras el viaje a Caracas de octubre de 2021.

La UCO investiga si dirigentes del Gobierno y del PSOE recibieron regalos de lujo del Ejecutivo venezolano y si estaban vinculados a gestiones ante el chavismo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si altos cargos del Gobierno y del PSOE recibieron regalos de Venezuela.

Uno de esos presentes es el que Delcy Rodríguez hizo a José Luis Ábalos a través de Koldo García. En el viaje a Caracas del exasesor en octubre de 2021, la entonces vicepresidenta le entregó un reloj Zenith cuyo precio rozaba los 8.000 euros.

El regalo al exministro de Transportes queda probado en uno de los whatsapps encontrados en los dispositivos incautados a Koldo García en febrero de 2024 a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva.

Al llegar a España, Koldo le mandó una imagen del reloj después de explicarle que ya iba de camino hacia su casa de Benidorm. El exasesor escribió: "Reloj es tuyo me lo dieron para ti. Esta muy bien [sic]".

Otro intercambio de mensajes al que ha tenido acceso este periódico identifica el origen del presente.

Manuel Jiménez, enviado por Félix Plasencia para asistir a García en Caracas, le comunicó que la vicepresidenta venezolana le había pedido llevarle un regalo.

La conversación se produjo dentro de un viaje relámpago de Koldo a Venezuela con otro objetivo que también está bajo la investigación de la UCO.

Como desveló EL ESPAÑOL, Koldo García se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas el 8 de octubre de 2021 para negociar una estructura bancaria con la que su entorno pretendía mover fondos de supuestas comisiones en contratos públicos y operaciones con petróleo venezolano.

Aquella operación sigue también, como los regalos, bajo el foco de la investigación de la UCO.

El Zenith Pilot Cronometro Tipo CP-2 Flyback que Delcy regaló a José Luis Ábalos EL ESPAÑOL

El reloj de 8.000 euros

Tras acabar la reunión con Delcy, Koldo informó a Ábalos sobre cómo había ido: "De verdad muy bien. Pero muy bien es un ser humano igual que tú y piensa igual. Y quiere ayudar en todo".

García llegó a España y volvió a ponerse en contacto con su jefe: "Acabo de aterrizar".

El exministro quiso saber dónde estaba y preguntó: "En Madrid? [sic]". El asesor respondió: "Si jefe. Cojo ave a valencia y después coche a Benidor [sic]".

A continuación llegó la fotografía. La caja abierta muestra la marca Zenith y un cronógrafo de esfera oscura y correa marrón. Ábalos replicó con otra pregunta breve: "Que es [sic]". García aclaró que se trataba de un reloj destinado a él.

La procedencia del lujoso regalo aparece en la conversación del 8 de octubre entre Koldo García y Manuel Jiménez.

"Un abrazo amigo !!!! Espero esté muy bien. Le escribe Manuel Jiménez. La señora Vicepresidenta me pidió por favor llevarle un presente. Tipo 5:30 pm usted estará en su hotel ? [sic]", escribió el colaborador venezolano.

Jiménez era la persona enviada por Félix Plasencia, entonces embajador venezolano en China y antiguo ministro de Turismo, para ayudar al asesor en sus desplazamientos por Caracas.

El modelo del reloj es un Zenith Pilot Cronómetro Tipo CP-2 Flyback. Pese a que a día de hoy no está entre el catálogo oficial de la firma, su precio de venta en el lanzamiento en 2018 rondaba los 8.000 euros.

La UCO sigue el rastro

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la UCO indaga si, además de Ábalos, otros dirigentes del Gobierno y del PSOE fueron agasajados con regalos de lujo por el Ejecutivo venezolano.

Los investigadores tratan de determinar quién recibió esos posibles obsequios, en qué circunstancias y si guardan relación con las gestiones realizadas ante el chavismo.

La UCO examina la visita de Koldo García a Caracas en el contexto de una investigación sobre cómo gestionar y mover los fondos procedentes de presuntas mordidas y del negocio del crudo venezolano.

El objetivo del viaje

La cita con Delcy Rodríguez tuvo lugar el 8 de octubre de 2021, después de ser aplazada el día antes.

García había llegado a Caracas el día anterior tras viajar desde Madrid con escala en Estambul.

En la capital venezolana se alojó en el Hotel Meliá Caracas y coordinó sus movimientos con personas del entorno de la Vicepresidencia y Félix Plasencia.

El objetivo central, según ha publicado este periódico, consistía en buscar una vía bancaria para canalizar dinero de operaciones vinculadas al petróleo y de supuestas comisiones por contratos públicos.

El proyecto incluía la posibilidad de crear o adquirir una entidad en Venezuela. En los mensajes posteriores, reenviados por José Luis Ábalos y Pepe Ruz, también aparece la alternativa de una entidad de dinero electrónico.

Pepe Ruz, empresario investigado en la Audiencia Nacional por presuntos pagos de comisiones a cambio de obra pública para Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), siguió el viaje.

García le transmitió después un desglose de gastos: "3045. Viaje. 1170. Estancia y Manutención. Suma tu que yo estoy cansado [sic]".

La reunión también buscaba sustituir a Víctor de Aldama como interlocutor en esos negocios.

La propuesta era que Ábalos asumiera una relación directa con el entorno de Rodríguez.

Los mensajes recuperados del dispositivo de Koldo muestran los contactos y las reuniones de aquellos días en octubre de 2021.

Las joyas de Zapatero

José Luis Ábalos no es el único dirigente socialista en el foco judicial por recibir regalos no declarados.

El caso de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero pertenece a una investigación judicial distinta, pero representa un modus operandi parecido.

El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE reconoció en un escrito enviado al juez José Luis Calama que tres juegos de joyería hallados en la caja fuerte de su despacho fueron, según su versión, un obsequio personal del rey Abdalá de Arabia Saudí en junio de 2007.

Zapatero no lo entregó a Patrimonio del Estado, como dictaba el código de Buen Gobierno aprobado por su Ejecutivo, ni declaró su incremento patrimonial.

Las piezas aparecieron durante un registro a la oficina del expresidente en mayo de 2026 en el marco del caso Plus Ultra.

Su procedencia se examina en una pieza separada por posibles delitos fiscal y de contrabando.

Una primera valoración del precio de reposición las cifró en unos 1,3 millones de euros. La defensa rechaza que esa estimación actual sirva para fijar su valor cuando fueron entregadas.

Zapatero pidió que Arabia Saudí confirme su relato y se opuso a la designación de la joyería Yanes para una nueva tasación. El juez rechazó la petición y la firma será la encargada de la segunda valoración.