Extremadura activa el nivel rojo por lluvias en La Serena, Tierra de Barros y el sur de Badajoz: puede llegar hasta los 120 litros

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LO ESENCIAL Las claves Extremadura activa el nivel rojo por lluvias y tormentas en La Serena, Tierra de Barros y el sur de Badajoz. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, según la alerta enviada a los móviles. Se activa el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX) y se recomienda evitar desplazamientos. La alerta roja estará vigente de 11:00 a 22:00; la Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez permanecen en nivel naranja.

Los vecinos de las comarcas de La Serena, Tierra de Barros y sur de la provincia de Badajoz han recibido poco después de las doce y media de este domingo un mensaje de alerta en sus teléfonos móviles.

Como en otras partes de España, y sobre todo en Cataluña, el mensaje les informaba de la activación del nivel rojo por fuertes lluvias y tormentas. La alarma llega porque estas lluvias pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas.



Además, en estas zonas se activa el Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX).

🔴AMPLIACIÓN a ALERTA ROJA por LLUVIAS y TORMENTAS en la Serena, Tierra de Barros y Sur de Badajoz. ⏰ Desde las 11:00h hasta las 22:00h del día 4 de octubre de 2026. En caso de emergencia llama al 1️⃣1️⃣2️⃣ https://t.co/1dRHWrJsdQ — 112 Extremadura (@JuntaEx112) October 4, 2026

Ante los riesgos, se recomienda evitar desplazamientos.

Además, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 mantiene en naranja, por el momento, en la Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez y la amarilla está activada en el norte cacereño.



Las alertas están activas desde las 11:00 horas y hasta las 22:00 horas.