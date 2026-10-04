Elecciones España y decreto de la vivienda de Pedro Sánchez, en directo | Sumar acelera su proyecto electoral y presentará el 'Frente Amplio' el 17 de octubre

El pasado viernes, 2 de octubre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez encajó un duro revés parlamentario después de que el Congreso tumbara sus dos reales decretos-ley sobre vivienda, con los votos en contra del Partido Popular, Vox, Junts y UPN.

Esta derrota ha abierto la puerta a un hipotético adelanto de las elecciones generales, con el 29 de noviembre (29N) como la fecha con más peso entre las que se manejan. Sánchez tomará una decisión a lo largo de este fin de semana.

🔴 ¿Cuándo se sabrá si hay elecciones anticipadas?

Todas las miradas apuntan a este lunes, día en el que se prevé que Sánchez anuncie su determinación. De optar por fijar la cita con las urnas para el 29 de noviembre, deberá formalizar la disolución de las Cortes y hacer público el correspondiente decreto en el BOE.