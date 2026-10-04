Elecciones España y decreto de la vivienda de Pedro Sánchez, en directo | Sumar acelera su proyecto electoral y presentará el 'Frente Amplio' el 17 de octubre
El varapalo del Congreso a las leyes de vivienda sitúa al 29 de noviembre como la fecha con más fuerza.
El equipo de Sánchez apuesta por ir a las urnas el 29-N con un PSOE "protector de los débiles" frente al "desalmado PP".
El pasado viernes, 2 de octubre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez encajó un duro revés parlamentario después de que el Congreso tumbara sus dos reales decretos-ley sobre vivienda, con los votos en contra del Partido Popular, Vox, Junts y UPN.
Esta derrota ha abierto la puerta a un hipotético adelanto de las elecciones generales, con el 29 de noviembre (29N) como la fecha con más peso entre las que se manejan. Sánchez tomará una decisión a lo largo de este fin de semana.
🔴 ¿Cuándo se sabrá si hay elecciones anticipadas?
Todas las miradas apuntan a este lunes, día en el que se prevé que Sánchez anuncie su determinación. De optar por fijar la cita con las urnas para el 29 de noviembre, deberá formalizar la disolución de las Cortes y hacer público el correspondiente decreto en el BOE.
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Los detenidos en Valencia tras la manifestación de la vivienda pasarán mañana a disposición judicial
Los cinco detenidos este sábado en Valencia por los altercados con la Policía al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda pasarán este lunes a disposición judicial, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.
Los detenidos están acusados de lanzar vallas, adoquines y artefactos pirotécnicos a los policías de las Unidades de Intervención Policial que custodiaban el Palau de Les Arts con el fin de intentar impedir el acceso al recinto, en cuyo interior se estaba celebrando un congreso de inversión inmobiliaria.
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Sumar acelera su proyecto electoral y presentará el 'Frente Amplio' el 17 de octubre
Los partidos de Sumar han anunciado que el próximo 17 de octubre lanzarán oficialmente su candidatura a las próximas elecciones generales y el referente electoral de la futura coalición, con independencia de que se convoquen o no comicios anticipados. Además, confirman que su nueva marca para la cita con las urnas será 'Frente Amplio'.
Así se ha acordado durante la cumbre que han celebrado este domingo los ministros y los partidos presentes en el Gobierno por la cuota minoritaria (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns) ante la situación generada por el rechazo a los dos decretos de vivienda en el Congreso, que han llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reflexionar sobre la posibilidad de adelantar elecciones.
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El Sindicato Inquilinas de Tenerife da "un paso a un lado", mientras los acampados quieren seguir
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha decidido dar "un paso a un lado" en la acampada por la vivienda instalada en la Plaza de España, en Santa Cruz, cuyos participantes tienen la intención de permanecer en ella por un periodo aún por definir.
De hecho, está programada una asamblea para las 17:00 horas de hoy domingo para decidir los próximos pasos, según ha trasladado a EFE el portavoz insular de Inquilinas de Tenerife, David González, quien recalca "que cada vez hay más personas que quieren o están interesadas en unirse" a esta acción de protesta.
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Sánchez despeja esta semana la incógnita del adelanto electoral en pleno auge de la crisis de la vivienda
La decisión de Pedro Sánchez sobre un posible adelanto electoral marcará el arranque de la semana política, con la crisis de la vivienda y las acampadas urbanas en el centro del debate.
El foco parlamentario se traslada al Senado con la sesión de control y la investigación sobre Ceuta, mientras que en la agenda institucional destaca la visita oficial de los Reyes a Finlandia y la citación de Nadia Calviño en la Cámara Alta el viernes.
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Sánchez apura sus contactos ante el dilema del adelanto electoral mientras el PP exige ir ya a las urnas
Pedro Sánchez continúa apurando las consultas con ministros y dirigentes del PSOE para decidir este lunes si adelanta las elecciones o agota la legislatura, una opción que en las filas socialistas ven dividida al 50%.
Mientras el PP, por boca de Miguel Tellado, le exige "pulsar ya el botón electoral" en lugar de hacer encuestas, sus socios parlamentarios ajustan filas.
Sumar prevé anunciar el 17 de octubre su hoja de ruta y candidatura bajo la marca Frente Amplio, Podemos le reclama priorizar un nuevo decreto de vivienda sobre las urnas, y formaciones como el BNG y Coalición Canaria afirman estar preparadas ante cualquier escenario.
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Las protestas por la vivienda se extienden por toda España con la huelga general en el horizonte y acampadas indefinidas
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha registrado nuevas manifestaciones en Bilbao, Oviedo, Almería, Badajoz, Salamanca y Cuenca, que se suman a las marchas del sábado para exigir la bajada de alquileres, contratos indefinidos y la expropiación a fondos buitre.
La ola de protestas continuará por la tarde en Logroño, Murcia, Teruel, Córdoba y Ourense, mientras se consolidan acampadas urbanas indefinidas en la Puerta del Sol de Madrid y el Ayuntamiento de Valencia tras el rechazo parlamentario a los decretos ley del Gobierno.
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El nuevo Sumar anunciará su cabeza de lista para las elecciones generales el próximo 17 de octubre
Las cuatro formaciones integradas (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) en la refundación del espacio a la izquierda del PSOE han acordado hacer pública el próximo 17 de octubre la estrategia de su nueva marca política, denominada Frente Amplio.
La decisión se ha concretado este domingo durante una reunión telemática encabezada por los cinco ministros de Sumar y los principales dirigentes de las organizaciones aliadas.
Según fuentes de la coalición, el acto servirá además para presentar al candidato o candidata que liderará el proyecto en las próximas elecciones generales.
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Podemos pide al Gobierno un decreto de vivienda cada mes y afirma que la gente “quiere soluciones, no elecciones”
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que responda a la crisis de la vivienda aprobando decretos de ley "ambiciosos" —que incluyan la expropiación a fondos buitre, el veto a pisos turísticos y la bajada por ley de alquileres— y que los vuelva a llevar al Congreso "cada mes" en caso de rechazo.
Además, en el marco de una marcha por Palestina en Madrid, Belarra ha criticado que se mantengan los lazos comerciales y militares con Israel y ha reclamado el traslado a la Península de las personas migrantes en Ceuta.
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El BNG está preparado para elecciones generales y confía en sacar más representación
El portavoz en el Congreso del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, ha asegurado este domingo que el BNG está "preparado" para unas elecciones generales independientemente de cuándo se convoquen y confía en que el trabajo realizado en los últimos años será refrendado con mayor representación.
"El BNG está preparado para cualquier eventualidad", ha dicho en declaraciones a medios de comunicación en Santiago de Compostela, al margen de una manifestación por Palestina, donde ha señalado que no corresponde a su partido decir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe adelantar las elecciones.
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Sánchez prosigue sus contactos tras las manifestaciones para decidir si convoca elecciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue manteniendo contactos este domingo con miembros de su Ejecutivo y del PSOE para decidir, tras las manifestaciones por la vivienda del fin de semana, si convoca ya elecciones o sigue el curso de la legislatura.
Desde el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó los dos decretos leyes en materia de vivienda, Sánchez ha mantenido conversaciones con ministros y dirigentes socialistas para conocer su opinión sobre los pasos que debería dar.
Esos contactos, según han informado a EFE fuentes del Gobierno, prosiguen este domingo, y han incorporado un análisis sobre las manifestaciones que se sucedieron este sábado por toda España reclamando soluciones a la crisis de la vivienda y pidiendo la convocatoria de una huelga general.
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Unas 2.000 personas se unen en Salamanca al clamor por la vivienda contra la especulación
Unas 2.000 personas, según la estimación policial, han participado este domingo en Salamanca en la manifestación convocada por la Asamblea de Inquilinas para reclamar medidas más contundentes frente a la crisis de la vivienda y contra la especulación.
La protesta, que ha comenzado sobre las doce del mediodía ante la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, en la céntrica Gran Vía, ha transcurrido con normalidad y sin incidentes.
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Tres detenidos por una agresión contra los acampados por la vivienda en Oviedo
La Policía Nacional ha confirmado este domingo que tres personas fueron detenidas la madrugada del sábado por un delito de agresiones y daños contra los acampados por la vivienda en la plaza de la Escandalera de Oviedo.
El incidente quedó parcialmente registrado en vídeos difundidos en redes por algunas de las organizaciones participantes en la acampada, que calificaron a los agresores de "grupúsculo fascista".
La pasada tarde del sábado los acampados convocaron una concentración que reunió a algo más de medio millar de personas en la plaza de la Escandalera en rechazo a lo que consideraron una "agresión fascista".
En los vídeos difundidos por redes se puede observar a los detenidos y a una cuarta persona realizando saludos nazis en la plaza de la Escandalera.
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El PP considera que la estrategia del PSOE pasa por presentar a los populares como la formación de "los propietarios y los ricos"
El PP considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha preparado su "relato" sobre la vivienda con la vista puesta en las próximas elecciones. Lo que quieren, según fuentes del PP, es presentar al PSOE como el partido que ayuda a los inquilinos y a la gente trabajadora y retratar al PP como la formación de "los propietarios y los ricos". Por eso, Alberto Núñez Feijóo se arma con sus recetas económicas para combatir el "señuelo electoral" que prepara el Gobierno de PSOE y Sumar con un posible adelanto electoral.
Después de que el Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros, en Génova están convencidos de que Sánchez busca ahora aglutinar y movilizar a la izquierda para entrar al "choque" con el PP, siguiendo la "estrategia de polarización y división" que ha empleado en otras ocasiones, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.
De hecho, subrayan que el propio Sánchez apuntó públicamente en esa dirección tras saber que los decretos no saldrían adelante por el 'no' de PP, Vox y Junts: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan". La víspera, pocas horas antes de votar, el presidente del Gobierno lanzó un mensaje similar contra esos tres partidos: "Deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores".
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Unai Sordo (CCOO) aboga por una movilización "amplia" que reivindique los salarios además de la vivienda
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha abogado por que se produzca una movilización "amplia" que reivindique la vivienda, pero también los salarios, y cree que, sin descartar la posibilidad de huelga general, hay que medir la respuesta que se da.
De esta forma, ha explicado que no es la misma situación la de las grandes ciudades, las zonas turísticas o la de la España vaciada. Además, cree que se abre un escenario propicio para una confluencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE de cara a elecciones, aunque "mucho tiempo no queda".
En una entrevista en Radio Euskadi, Sordo se ha referido a la movilización generada en respuesta por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, y por el rechazo el pasado viernes en el Congreso a los decretos de vivienda. Allí ha apuntado que se deben incluir otras reivindicaciones como la subida de los salarios, "además del precio de la vivienda".
"Todo esto tiene que aglutinar algún tipo de movilización de carácter amplio", ha destacado, para indicar CCOO prevé impulsar jornadas de movilización mediante la confluencia con otros agentes.
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Elecciones España y Pedro Sánchez | ¿Cuáles fueron los resultados en 2023?
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PP fue la fuerza más votada y obtuvo 137 escaños, seguido del PSOE, con 121. Vox logró 33 diputados y Sumar, 31. Ningún bloque alcanzó la mayoría absoluta, situada en 176 escaños.
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Elecciones 29N Pedro Sánchez | Exigencias tajantes al Ejecutivo desde la calle
Los colectivos sociales que se movilizaron ayer sábado no se conforman con la aprobación fallida de los decretos de vivienda.
Sus peticiones son drásticas: intervención inmediata de los precios del alquiler y paralización total de los desahucios.
El malestar con la gestión del Gobierno es evidente en la calle.
Si Pedro Sánchez no logra recuperar la iniciativa en la actualidad política, la desconexión con la base progresista podría pasarle una factura determinante en las urnas.
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Elecciones 29N Pedro Sánchez | ¿Cuándo se sabrá si hay elecciones anticipadas?
Tras un fin de semana de reflexión tras la caída de los decretos de vivienda, todas las miradas apuntan a mañana lunes.
Se prevé que Pedro Sánchez comparezca formalmente para anunciar el adelanto de la cita con las urnas.
Para que las elecciones se celebren el 29 de noviembre, el decreto de disolución del Congreso debe publicarse en el BOE inmediatamente.
La actualidad política afronta así una jornada decisiva que podría certificar el fin prematuro de la legislatura.
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Elecciones 29N Pedro Sánchez | Tensión y cargas en las protestas del sábado
La multitudinaria jornada de ayer sábado no fue pacífica en todas partes.
En Valencia, la manifestación por la vivienda derivó en altercados frente al Palau de les Arts, saldándose con nueve agentes heridos y cinco manifestantes detenidos.
El sindicato Jupol denuncia decisiones políticas nefastas y la presencia de grupos radicales.
Esta preocupante escalada de tensión callejera enturbia aún más el panorama de Pedro Sánchez, debilitando sus opciones de evitar la convocatoria de elecciones.
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Elecciones 29N Pedro Sánchez | Marea social en las calles por el alquiler
Tras el varapalo a los decretos de vivienda, la indignación tomó las calles ayer sábado. Decenas de miles de personas se movilizaron en más de 50 ciudades para exigir soluciones urgentes.
En Madrid, la manifestación por la vivienda unió a miles de personas hasta confluir en la Plaza de Cibeles.
La actualidad política queda marcada por la guerra de cifras: 70.000 asistentes según la Delegación del Gobierno frente a 500.000 según los organizadores.
Un malestar masivo que puede ser una oportunidad para Pedro Sánchez ante unas posibles elecciones.
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Elecciones 29N | El equipo de Sánchez apuesta por ir a las urnas con un PSOE "protector de los débiles" frente al "desalmado PP"
El éxito de las movilizaciones por la vivienda y, especialmente, las manifestaciones de este sábado empujan al PSOE a abrazar la tesis de aprovechar ese empuje para ir ya a elecciones.
Pedro Sánchez medita en su nuevo retiro de fin de semana si anunciar el lunes la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre.
En este caso, con el marco de la vivienda y frente a un PP caricaturizado por los socialistas como un partido "desalmado" que no atiende las necesidades sociales.