El Papa León ofrece una rueda de prensa a periodistas en el vuelo de regreso desde Francia. Alberto Pizzoli Reuters

El Papa, sobre el desahucio de Maricarmen: "Hay que exigir a los políticos que solucionen el problema de la vivienda"

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Las claves Generado con IA El Papa León XIV ha pedido a los políticos buscar soluciones estructurales al problema de la vivienda tras ser consultado por el desahucio de Maricarmen Abascal. Maricarmen Abascal, de 87 años y con un 50% de discapacidad, podrá volver a su casa tras un acuerdo entre su familia, la propietaria y mediadores. El nuevo contrato garantiza que Maricarmen pagará un alquiler que no superará el 30% de sus ingresos, con una duración de 8 años. La abogada de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas consideran el acuerdo como un hecho histórico y fruto de la movilización social.

León XIV afirmó este lunes que hay que exigir a los líderes políticos buscar una solución al problema de la vivienda, al ser preguntado por los periodistas por el desahucio en España de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso ha desencadenado una gran protesta social e incluso el asentamiento de cientos de personas en la Puerta del Sol de Madrid.



"El problema de la casa que existe en muchos países hoy es un problema que solo una parroquia, solo una diócesis o la Iglesia misma no podrán solucionar, pero creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente", dijo el Papa.



El pontífice hizo estas declaraciones a los medios que viajan con él en el avión en el que ha regresado a Roma tras su visita apostólica a Francia. León XIV instó a ver, "en realidad, cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar".

Añadió que "muchas veces reaccionamos solo al momento de emergencia, pero tenemos que ver en realidad cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar".

También indicó que la crisis de la vivienda "es un buen ejemplo, donde la Iglesia como comunidad o como seres humanos junto con las personas que no tienen fe, tienen que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos".



Aunque confesó que no conoce el caso de Maricarmen, sí que destacó que en este tipo de circunstancias los vecinos, la comunidad, la parroquia, la diócesis o el Estado tendrían que analizar "cómo es posible que algo así suceda".



"¿Cuál es el problema en un sistema que permite un caso de una anciana, además con discapacidad o con alguna dificultad, se la eche de su casa?", se preguntó el Papa.



Agregó que "la Iglesia habla mucho de descarte y habla también de justicia e invita y promueve despertar en todos la capacidad de responder con un sentido más de ser humano, de ser de verdad sensible al dolor, sufrimiento de los demás".

Maricarmen vuelve a casa

Unos minutos antes de las declaraciones de León XIV se daba a conocer que, tras casi cinco horas de reunión, la familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles, habían alcanzado un acuerdo para que esta mujer de 87 años y con un 50 % de discapacidad, pudiera volver a su casa.

El acuerdo queda pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique, según han indicado fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.

El acuerdo recoge que el alquiler de Maricarmen no superará el 30% de sus ingresos netos. Se trata, además, de un contrato adaptado a la Ley de Arrendamientos Urbanos con una duración de 8 años, según ha explicado la consejera-delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Ana de Miguel, al salir de la reunión.

"Maricarmen va a pagar una renta aproximada de lo que venía pagando", ha celebrado su abogada, Beatriz Duro.

"Finalmente hemos llegado a un acuerdo muy satisfactorio. Una vez que Maricarmen tome la decisión la entrada a la vivienda será cuando le den el alta hospitalaria. Así podrá volver directamente a su casa", ha celebrado Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

La abogada de Maricarmen lo califica de un "hecho histórico" que "es sin duda fruto de la movilización social".