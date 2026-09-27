El 'economato' solidario en la Puerta del Sol. Pablo Lanzillotta El Español

La Puerta del Sol, de acampada improvisada por Maricarmen a festival con yoga y talleres: "Cada vez somos más"

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Las claves Generado con IA La Puerta del Sol acoge una acampada multitudinaria organizada por el Sindicato de Inquilinas en apoyo a Maricarmen y contra los desahucios. La acampada ha crecido rápidamente, superando las 100 tiendas y reuniendo a miles de personas gracias a la solidaridad ciudadana. Durante la protesta se realizan talleres, yoga, música en directo, asambleas y actividades para niños, creando un ambiente colaborativo. La población ha contribuido con alimentos, medicamentos y dinero a la llamada "caja de resistencia", desbordando el economato solidario instalado en el lugar.

"Increíble. Cada vez somos más. Cada vez hay más tiendas de campaña", dice Tamara Carrasco, del Sindicato de Inquilinas, mientras mira a las miles de personas que hay a su alrededor. Y es que el ambiente en la Puerta del Sol no puede ser más emocionante y colaborativo.

Talleres de pancartas para niños, yoga, un 'economato' solidario desbordado de alimentos que han llevado cientos de voluntarios para los manifestantes, corros con música en directo, asambleas... incluso un festival por la noche: el 'Fuck Rent Fest'.

Los manifestantes han organizado todo tipo de actividades para hacer partícipes de su causa a las miles de personas que se asoman con curiosidad para ver la acampada improvisada que montaron desde este sábado.

Acampada en Sol. Pablo Lanzillotta El Español

Los que han acampado en la Puerta del Sol —muchos, repetidores del 15-M— han superado su primera noche a pesar del miedo a que la policía los desalojara. Esta mañana ha sido todavía más esperanzadora: han llegado decenas de personas con más tiendas de campaña.

Pero la población que no ha pernoctado allí también está colaborando. Al 'economato' solidario —un pequeño puesto de recogida de alimentos improvisado— no dejaban de llegar medicamentos, alimentos, crema solar...

"No esperábamos tanta gente", cuenta Irene, conmocionada por la ola de solidaridad.

"No nos vamos a ir hasta que nos escuchen". "Mínimo hasta el martes que hay Consejo de Ministros", aseguran varios de los allí presentes. Ni ante la previsión de lluvia de esta tarde, para la que han instalado una gran lona azul.

El horario de actividades. Pablo Lanzillotta El Español

Para amenizar el día y crear un ambiente colaborativo, desde el Sindicato han creado un cuadrante de actividades que ha empezado a las 10 de la mañana con yoga y finalizará a las 23 horas con el taller 'Cartas a Maricarmen'.

Entre medias, han organizado talleres de pancartas para los más pequeños, asambleas de bienvenida para que cualquiera pueda acudir a compartir su situación en materia de vivienda y el 'Fuck Rent Fest', acompañado de una cena conjunta.

Una tienda de campaña con una pancarta. Pablo Lanzillotta El Español

Lo que empezó como una pequeña acampada después de la manifestación con apenas 40 tiendas de campaña, este domingo supera más 100. Los propios participantes todavía comentan sorprendidos el éxito de la convocatoria a pesar de que fue todalmente improvisada: "No daba un duro por esta acampada"; "Creíamos que nos iban a desalojar. La gente está respondiendo al minuto"

La respuesta de la población también ha sido masiva. Recibieron anoche tal cantidad de alimentos que tuvieron que donar gran parte a un comedor social de la zona y repartirla a indigente para no tirarla.

El 'economato'. Pablo Lanzillotta El Español

También se acercan transeúntes para darle dinero en efectivo al Sindicato para la causa. Lo han llamado la "caja de resisitencia".

"Es un momento super emocionante", le decía una madre a su hijo mientras paseaban con curiosidad entre las tiendas de campaña, al igual que miles de personas que se han acercado para charlar con los manifestantes, y a participar en los talleres y asambleas.