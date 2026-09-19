Rabat, señalado por todos los informes y grupos políticos (salvo por el presidente y los socialistas)

La estrecha colaboración de Marruecos con EE.UU. e Israel, así como el acceso a tecnología militar avanzada, incrementan la desconfianza y presión sobre España.

Ministros marroquíes han intensificado sus reclamaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, coincidiendo con tensiones diplomáticas y apoyo de medios oficiales.

El Gobierno español, a diferencia de la oposición y otros grupos políticos, defiende que no hay pruebas de implicación directa de Marruecos en la crisis migratoria.

Informes policiales y de inteligencia señalan la pasividad y posible connivencia de Marruecos en el cruce masivo de migrantes hacia Ceuta el 30 de julio.

El papel de Marruecos es una de las incógnitas más aplastantes en la llegada masiva de migrantes.

El día 30 de julio el país estaba inmerso en la festividad del Día del Trono que conmemora el aniversario de la ascensión del actual rey, Mohamed VI, cuando decenas de miles de inmigrantes atravesaron la frontera hacia Ceuta en el mayor cruce histórico del país.

Hasta la fecha, Marruecos, una autocracia en la que los servicios de inteligencia mantienen un control estricto a través de informadores y vigilancia policial y mediática, ha negado estar detrás de este movimiento masivo o percatarse siquiera de los llamamientos masivos que se estaban llevando a cabo en las redes sociales de su país.

Y el Gobierno español ha defendido su posición pese a las señales que apuntan a, como mínimo, una omisión en las labores de vigilancia y control de fronteras por parte de los agentes marroquíes.

Dos de los documentos desclasificados por el propio Gobierno que corresponden a la Inteligencia militar y a la Guardia Civil, elaborados en el momento más crítico de la crisis, señalan la pasividad de las fuerzas marroquíes. Hablan de la “connivencia” y “negligencia” con la que Rabat habría permitido deliberadamente la entrada de miles de personas a pie y a nado en la ciudad autónoma.

Y dejan patente que el CNI pidió ayuda a la inteligencia de Rabat ante la proliferación de mensajes que circulaban en redes sociales haciendo un llamamiento al asalto del día 30 de julio.

A todo ello se suman los informes preparados tras el cruce masivo.

La unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería de la Policía Nacional, el CENIF, comunicó a la juez Tardón que investiga el caso que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes nacionales a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. Que fue un proceso “planificado para colapsar el sistema de control fronterizo” y eliminar la capacidad de respuesta de España. Se habla, por tanto, de una intencionalidad que ahora la jueza tendrá que investigar.

Extranjería habló directamente de una “guerra híbrida” en Ceuta en la que sostiene que se utilizó a los primeros inmigrantes como “misiles humanos” y vinculó estrechamente la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Si bien este reclamo ha formado parte del discurso oficialista, en los últimos meses se ha amplificado estentóreamente en número y forma.

Marruecos reclama la soberanía

El 21 de agosto, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, apeló al “derecho histórico y geográfico” sobre ambas ciudades autónomas y reclamó un diálogo bilateral con España para devolverlas “al seno de la patria”.

Cuatro días después, otro ministro, el de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, calificó a Ceuta y a Melilla de “ciudades ocupadas” y reclamó su liberación. El impacto de sus palabras fue aún mayor por el escenario cuidadosamente escogido: habló en el Palacio Real de Rabat, ante el rey Mohamed VI y el príncipe heredero Moulay Hassan y el jefe del Gobierno, entre otros.

Estas reivindicaciones, que llegaron a un mes de que se celebren las elecciones legislativas, fueron amplificadas por la prensa oficialista marroquí como Le360 y prácticamente coinciden en el tiempo con una estrategia que lleva meses gestándose a través de los mensajes que determinados núcleos de poder en Washington han ido deslizando sobre un eventual reconocimiento de la soberanía marroquí.

El pasado mes de abril, por ejemplo, un comité de la Cámara de Representantes norteamericana ponía en duda la españolidad de las ciudades autónomas.

Y el congresista republicano Díaz-Balart, el ‘halcón’ más cercano al secretario de Estado Marco Rubio, también cuestionó su estatus jurídico.

Apoyo internacional

Con Donald Trump a la cabeza, Marruecos vive una gran sintonía con Estados Unidos y con Israel, que acaban de firmar un acuerdo para reforzar los lazos diplomáticos y comerciales y reafirmar el reconocimiento marroquí hacia todo el territorio del Sáhara Occidental . Los tres forman un triángulo de aliados con el que el Gobierno español mantiene fuertes tiranteces.

En el caso de Washington, además, la colaboración es más venturosa. Ha estrechado aún más sus lazos militares con Rabat y ambos han firmado un acuerdo de cooperación militar para los próximos 10 años que abre la puerta, por ejemplo, a que Marruecos tenga acceso a los F-35, los cazas más avanzados del mundo, y a que se le incluya en el sistema de comunicación Link-16 (el que usan todos los miembros de la OTAN para sus operaciones por tierra, mar y aire).

Rabat se ha empoderado con Washington al tiempo que ha aumentado la desconfianza hacia España: la ley que da la nacionalidad española a los saharauis y el viaje de Sánchez a Argelia nada más ganar el Mundial (con tarta de celebración incluida), han tensado la cuerda. Diez días después de este viaje al que es el gran rival estratégico de Marruecos en el Magreb, la presión migratoria estalló en Ceuta.

Podrían parecer episodios sin importancia si no coincidieran tantos elementos en un corto espacio de tiempo.

El Gobierno se ha cuidado de proteger a Marruecos y ha negado su implicación en la invasión de Ceuta. La única medida diplomática que se ha tomado hasta ahora contra el vecino del sur es convocar a la Embajadora el 21 de agosto para protestar. Pero esta ni siquiera acudió. Rabat envió en su lugar al encargado de negocios, por lo que la medida apenas ha tenido efecto.

Pedro Sánchez ha sostenido que no consta “ninguna información” que sugiera la participación del Ejecutivo marroquí en las entradas masivas, ha defendido que el país vecino ofreció una “cooperación instantánea” y que hay “respeto mutuo” a ambos lados de la frontera.

Es el mismo argumentario que utilizó el ministro de Exteriores marroquí el pasado día 10 a través del primer comunicado oficial tras la crisis: Rabat se presentó como víctima y advirtió de que no aceptará convertirse en el “chivo expiatorio” de nadie, además de cargar contra los “partidos históricos” por haber caído en un “lodazal irracional y populista”.

Y advirtió de que se pueden producir “tensiones recurrentes” si continúa lo que considera una “ceguera estratégica”.

El lenguaje es bien conocido. Rabat ya lanzó amenazas similares durante la crisis diplomática de 2021 tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que terminó con la entrada de unos 8.000 inmigrantes en Ceuta.

Las justificaciones de Marruecos también llegaron el pasado martes a Bruselas: en las horas previas al debate en el Parlamento Europeo, envió un correo electrónico a varios eurodiputados para desvincularse de cualquier responsabilidad y ofreciéndose a readmitir a todos los que entraron irregularmente los días 30 y 31 de julio, incluidos los menores. El objetivo era evitar la condena de la Eurocámara.

"¿Qué sabe usted?"

Pedro Sánchez se ha quedado sólo en su defensa de Marruecos. En su lugar, ha disparado contra la “internacional reaccionaria”, contra la ultraderecha, contra Elon Musk, contra Rusia y contra Israel como actores que amplificaron esta crisis.

Ninguno de sus socios respalda esta indulgencia bíblica hacia el vecino: de los 350 diputados de la Cámara, sólo los 212 del PSOE comparten este diagnóstico, mientras la oposición le reprocha las concesiones que ha realizado en los últimos meses, desde el espontáneo giro sobre la posición del Sáhara Occidental hasta la participación de Marruecos en el Mundial de Fútbol (hoy, con flecos pendientes de hilar).

“¿Por qué tiene miedo a Marruecos, qué sabe usted?”, preguntó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso.

Más directo fue un ceutí que, en la entrevista que Pedro Sánchez concedió a La Sexta, le espetó: “¿Qué te pasa para que estés acojonado con el Gobierno vecino?”.

Cada vez son más las voces políticas que relacionan este respaldo y silencio con el espionaje a los móviles del Presidente y de otros ministros a través del programa Pegasus. Incluso Podemos se ha sumado a esta teoría de que Sánchez podría estar siendo sometido a un chantaje.

Ninguno de los papeles prueba por sí mismo que Marruecos organizara la llegada masiva de inmigrantes, pero todos apuntan, como mínimo, a la complicidad u omisión de funciones, que habrían permitido el mayor cruce en la frontera española de la historia.

Queda por resolver cuál fue el papel exacto de las autoridades marroquíes y, también, por qué el Gobierno español las protege aun con todos los informes en su contra.