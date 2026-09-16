Borrell descoloca a Fortes con la 'ley de nietos': "¿Por qué va a tener derecho a voto quien no ha pisado nunca España?"

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Las claves Generado con IA Josep Borrell cuestiona que nacionalidad española y derecho al voto deban ir necesariamente unidos, especialmente en el caso de la 'ley de nietos'. El exministro propone abrir un debate sobre el derecho al voto de quienes obtienen la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática sin vínculos reales con España. Borrell pone ejemplos de Alemania e Italia, donde la nacionalidad no garantiza automáticamente el derecho al voto si no hay residencia o vínculo con el país. Sus declaraciones contrastan con la postura del Gobierno, que defiende la aplicación de la Ley de Memoria Democrática pese a la suspensión cautelar del Tribunal Supremo.

Josep Borrell, ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cuestionó este lunes que la nacionalidad española y el derecho al voto tengan que ir necesariamente unidos.

"Derecho a voto y nacionalidad no van juntos", afirmó al abordar la llamada ley de nietos en el programa de RTVE La Noche en 24 horas, presentado por Xabier Fortes, este martes.

El exministro socialista se mostró partidario de abrir un debate sobre el derecho al voto de las personas que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Sus declaraciones se producen después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la llamada ley de nietos, salvo que acrediten el exilio.

"Hay países en Europa que distinguen claramente la nacionalidad del derecho al voto", sostuvo Borrell, que puso como ejemplo a Alemania.

"Si estás mucho tiempo fuera y no demuestras que tienes un vínculo con el país, no tienes derecho al voto", afirmó, para señalar también que en Italia existen "circunscripciones específicas".

Borrell cuestionó además que se denomine "residentes ausentes" a los beneficiarios de la Ley de Nietos, al considerar que se trata de una "contradicción", ya que "los nietos no son residentes, no lo han sido nunca".

🗣️ Josep Borrell (@JosepBorrellF), exjefe de la diplomacia europea, sobre la Ley de Nietos: "Derecho a voto y nacionalidad no van juntos".#LaNoche24h pic.twitter.com/FkxLMtYT5x — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) September 15, 2026

"No es un residente ausente, es alguien que nunca ha estado aquí", afirmó.

El exdirigente socialista defendió que tampoco debe darse por sentado que un ciudadano nacional tenga necesariamente derecho a votar: "Eso de que el voto no se puede quitar a un nacional, hay países que lo hacen".

Lo cierto es que sus palabras descolocaron a Xabier Fortes, puesto que su postura contrasta con la posición que ha mantenido el Gobierno ante la decisión del Supremo.

El Ejecutivo ha defendido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. De hecho, este mismo lunes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, llegó a calificar la suspensión cautelar de "salvajada" y "atropello democrático".

"¿Usted cree que es oportuno abrir ese debate?", le preguntó Fortes.

"Abierto está", respondió Borrell, que abogó por abordar esta cuestión mediante un diálogo en el que no haya enfrentamientos, sino "argumentos", y en el que cada parte pueda poner sus razones sobre la mesa.

Borrell expuso entonces los dos puntos de vista que, a su juicio, existen en torno a esta cuestión.

Por un lado, planteó: "Hay gente que dice: 'Oiga, ese señor nunca ha pisado España, lleva toda la vida fuera. No sabe nada de España'. ¿Por qué va a tener derecho a votar?".

Josep Borrell y Xabier Fortes en 'La noche en 24 horas'. Captura RTVE

Y, por otro, señaló: "Otros dicen: 'Hombre, este señor es el descendiente de alguien que tuvo que salir, exiliado por la dictadura franquista. Le vamos a reconocer que tenga la nacionalidad y, por lo tanto, el voto".

"Ese 'y, por lo tanto, el voto" es un salto hasta cierto punto lógico", señaló, para terminar remarcando que"hay países de Europa que la nacionalidad para los que están ausentes no siempre se mantiene con derecho al voto".