La pregunta de un ceutí que puso en aprietos a Sánchez en 'El intermedio': "¿Estás acojonado con Marruecos?"

Pedro Sánchez escucha la pregunta que Antonio, un ciudadano ceutí, le formuló en 'El intermedio'. Captura laSexta

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Las claves Generado con IA Pedro Sánchez fue cuestionado en 'El Intermedio' por un vecino de Ceuta sobre su postura ante Marruecos y la situación de la ciudad autónoma. El presidente evitó responder directamente si siente presión de Marruecos y defendió la necesidad de mantener relaciones basadas en el respeto y los hechos. Sánchez criticó los bulos sobre espionaje y relaciones con Marruecos, argumentando que la realidad debe basarse en hechos y no en teorías. Afirmó que España necesita una relación positiva con Marruecos para gestionar la migración y proteger los intereses de Ceuta y del país.

Pedro Sánchez acudió este lunes a El Intermedio para responder a las 21 preguntas que Wyoming aseguró tener preparadas al comienzo de la emisión de su programa en laSexta.

Sin embargo, la cuestión más incisiva —y también la más natural— no se la planteó el presentador, sino Antonio, un vecino de Ceuta, que trasladó su pregunta al presidente del Gobierno a través de un vídeo emitido por el programa durante la entrevista.

“¿Qué te pasa, que estás acojonado con el Gobierno vecino [Marruecos], que tienes a Ceuta abandonada y por qué motivo? Dilo, porque esto algún día tendrá que salir. La historia ya lo dirá”, fueron las palabras del ciudadano ceutí.

Fue, probablemente, el momento más incómodo de toda la entrevista. Sánchez escuchó la pregunta en el plató —que ya se ha hecho viral en redes sociales— esbozando una sonrisa tensa.

Fue entonces cuando Sandra Sabatés le dio el turno de palabra con una reflexión que incidía precisamente en la cuestión planteada por Antonio.

“Mucha gente no entiende por qué el Gobierno se muestra con tanta tibieza con Mohamed VI cuando en otras ocasiones, con Netanyahu o Trump, ha sido más contundente”, señaló la presentadora.

El presidente respondió reivindicando la necesidad de mantener una relación de respeto con los países vecinos, sin contestar directamente a la cuestión planteada por Antonio.

🔴 @sanchezcastejon responde a Antonio, vecino de Ceuta, sobre las teorías que circulan acerca de la relación del Gobierno con Marruecos: "A lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos". #elintermedio pic.twitter.com/zO6uqkfcXi — El Intermedio (@El_Intermedio) September 14, 2026

“Las relaciones entre los países y particularmente con los vecinos tienen que ser relaciones basadas en el respeto y en los hechos, no en las elucubraciones y la desconsideración”, afirmó Sánchez, que pasó después a repetir el argumento defendido por el Gobierno en los últimos días.

“Cuando hemos tenido que decir las cosas, las hemos dicho claramente”, sostuvo.

Y añadió: “Estos bulos que se están propagando sobre el móvil [del presunto espionaje a su terminal] y otras cuestiones, a lo mejor da para una serie de Netflix, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos”.

Sánchez decidió entonces responder a Antonio con otra pregunta. “Si vamos al grano, a la cuestión de Ceuta, la pregunta que yo le haría para responderle sería la siguiente”.

“Aquellos partidos políticos y aquellas personas que están pidiendo que rompamos relaciones con Marruecos, que es el país al que tienen que retornar una amplia mayoría de esos migrantes que llegaron el 30 y 31 de julio a Ceuta, si rompemos relaciones, ¿qué es lo que están diciendo?”.

“¿Están aportando una solución o quieren enquistar el problema?”, planteó el presidente del Gobierno.

🔴 @sanchezcastejon responde a las preguntas de Wyoming y @sandrasabates11 sobre qué se ha hecho mal en Ceuta.



💬 "Lo que pido es paciencia, empatía hacia los ceutíes, pero también decirles que el Estado está trabajando para solucionar esta situación más pronto que tarde".



💬… pic.twitter.com/LtDiiszKnK — El Intermedio (@El_Intermedio) September 14, 2026

Sánchez cerró su respuesta defendiendo que España necesita mantener una relación positiva con Rabat para abordar la cuestión migratoria y evitar que vuelva a repetirse una situación como la vivida en Ceuta.

“Desde el punto de vista más pragmático, creo que es evidente que necesitamos articular una relación positiva con Marruecos para resolver este problema y, como dice bien Wyoming, para que no vuelva a ocurrir".

"De ahí que, como presidente del Gobierno, yo defienda ese interés general, el de Ceuta y el de España”, zanjó.