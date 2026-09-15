Las 10.000 plazas anunciadas por Sánchez en Ceuta rebaten las cifras del Gobierno sobre el número de migrantes y salidas

El Gobierno admite no tener un dato real sobre cuántos migrantes entraron y cuántos han salido de Ceuta tras la crisis.

Las fuentes policiales creen que los retornos diarios a Marruecos son mucho menores de los 200 anunciados por el presidente.

Existen contradicciones entre las cifras oficiales del Gobierno y las estimaciones de las Fuerzas de Seguridad sobre el número de migrantes que permanecen en Ceuta.

Pedro Sánchez ha anunciado la ampliación de plazas de acogida para migrantes en Ceuta hasta cerca de 10.000.

Entre los muchos problemas del Gobierno de Pedro Sánchez derivados de la invasión de Ceuta, quizá el principal sea que casi 50 días después, el Ejecutivo no sabe cuántos migrantes entraron en la ciudad autónoma ni, sobre todo, cuántos permanecen en ella.

El presidente aseguró este lunes en una entrevista con Wyoming que el Ejecutivo quiere elevar hasta cerca de 10.000 las plazas de acogida disponibles en la ciudad autónoma.

Además, aseguró que alrededor de 200 migrantes están regresando cada día voluntariamente desde Ceuta a Marruecos.

Ambas cifras plantean una paradoja difícil de resolver para el Gobierno. Si realmente se están produciendo 200 salidas diarias, el número de personas que permanecen en Ceuta debería estar reduciéndose a un ritmo elevado.

Sin embargo, el Gobierno se dispone a ampliar de forma extraordinaria la capacidad de acogida hasta unas 10.000 plazas, después de haber anunciado inicialmente en torno a 6.000.

Fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consultadas por EL ESPAÑOL rechazan el dato aportado por el presidente de que cada día se vayan por voluntad propia dos centenares de personas de la ciudad de vuelta a Marruecos. "Las cuentas no salen", señalan agentes que se encuentran sobre el terreno gestionando la crisis.

En la Guardia Civil sitúan el máximo de retornos diarios en 100 que se han producido en distintas ocasiones. Fuentes del Instituto Armado en territorio ceutí admiten que ha habido algún día de 200. Este lunes se marcharon 90, pero otras muchas jornadas apenas sobrepasaban la decena los inmigrantes retornados.

Según estas fuentes, el ritmo actual está "a la mitad o menos" de los 200 que asegura Sánchez.

Un agente destinado en la frontera explica que puede haber días en los que regresen 10, 15 o 20 personas y otros en los que no salga ninguna, pero descarta que se esté produciendo una salida sostenida de centenares de inmigrantes cada jornada. "200 diarios ni de broma", resume.

El jefe del mando único en Ceuta y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que, desde el 10 de agosto, han regresado a Marruecos 5.482 personas. Eso significa una media de unas 155 al día, cifra alejada de los 200 que dice el presidente.

Pero además, Torres ha admitido por primera vez que en Ceuta quedan unos 10.000 asaltantes, pese a que a principios de agosto el Gobierno los cifró en sólo 5.000, y a finales de agosto el propio responsable del mando único habló de entre 3.500 y 7.000.

"La cifra nadie la sabe. Los compañeros que están en la zona y que supervisan los asentamientos dicen que, por ejemplo, sólo en el barrio de El Príncipe hay 2.000 o 3.000 personas a día de hoy", remarcan fuentes de la Policía.

Mandos policiales de seguridad ciudadana que están coordinando el operativo aseguran que los 10.000 que admite ahora el Gobierno es "un número a la baja". Estas fuentes estiman en torno a 16.000 personas los inmigrantes que aún permanecen en Ceuta.

Contradicciones

La contradicción cobra todavía más importancia al cruzarla con la propia explicación que Sánchez viene ofreciendo sobre lo sucedido el 30 y el 31 de julio.

El presidente ha situado en "70.000" las personas que entraron en Ceuta, y ha asegurado que alrededor del 90% salió de la ciudad en las horas siguientes o en los días posteriores.

En una comparecencia oficial llegó a cifrar en unas 63.000 las personas que habrían regresado a Marruecos en las primeras 72 horas.

Es decir, tomando como válida la propia estimación de Sánchez, de esos más de 70.000 migrantes quedarían inicialmente unas 7.000 personas. Después, además, el Gobierno asegura haber continuado los retornos.

Los agentes admiten que existen retornos voluntarios, pero no al ritmo que dice el Gobierno.

En la Guardia Civil explican que el goteo comenzó a producirse de forma más continuada hace aproximadamente un mes, después de que Marruecos permitiera habilitar una puerta bajo la grada 1 del espigón del Tarajal para facilitar los regresos.

Migrantes se instalan en el nuevo centro de acogida de Los Rosales. Marcos Moreno / Europa Press

El problema es que, pese a este volumen de salidas, el Gobierno admite ahora que necesita preparar hasta 10.000 plazas de acogida en Ceuta.

Ese dato, por sí solo, rebate las cifras ofrecidas por el Ejecutivo y da la razón a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que auguran un dato mayor de inmigrantes que permanecen en territorio ceutí.

"Nadie tiene una cifra real ni de cuántos entraron ni de cuántos salieron en los dos o tres días siguientes de forma masiva", explican desde la Guardia Civil, apuntando hacia ese desfase.

Mientras tanto, la dimensión del dispositivo de acogida sigue creciendo. El Gobierno informó este martes de que 4.160 personas se encuentran actualmente en plazas temporales y calcula que entre 700 y 1.000 menores no acompañados continúan en las calles de Ceuta.

Los agentes sobre el terreno, en cambio, explican que la cifra es bastante más elevada.