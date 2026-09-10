Cronología de una "violación de la integridad territorial" anunciada en Ceuta: hora a hora y documento a documento

Tras el asalto, la Guardia Civil y Policía Nacional solicitaron refuerzos y medios adicionales ante el colapso de recursos y el riesgo de crisis humanitaria en Ceuta.

Las autoridades españolas detectaron mensajes en redes sociales que incitaban al asalto y hablaron de una posible connivencia o pasividad por parte de las fuerzas marroquíes.

Informes del CNI, Guardia Civil y Policía Nacional alertaron desde días antes de la posibilidad de una entrada masiva de inmigrantes, especialmente coincidiendo con la festividad del Día del Trono en Marruecos.

El Gobierno ha desclasificado documentos que detallan el asalto a Ceuta el 30 de julio, revelando advertencias previas sobre la situación.

La desclasificación de los documentos por parte del Gobierno relativos al asalto a la ciudad autónoma de Ceuta del pasado 30 de julio abarca desde el 3 de ese mismo mes hasta el 31 a las 14:53 horas, el mismo y único día que Pedro Sánchez dijo que se cometió una "violación de la integridad territorial".

Los escritos incluyen todo tipo de informaciones, desde gráficos reseñando las entradas a nado a las ciudades de Ceuta y Melilla durante todo el mes de julio hasta numerosas notas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado advirtiendo de la avalancha que se podía producir -y finalmente se produjo- el 30 y 31.

Desde el 3 de julio hasta el 27 del mismo mes, los datos desvelados por Moncloa hacen referencia a los informes de entradas a nado, elaborados por el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (Cecovigmar) de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional. Lo más relevante comienza a partir del lunes 27.

Lunes, 27 de julio

11:20 horas. Conversación de WhatsApp entre el CNI y la Delegación del Gobierno (DG) en Ceuta. La Delegación le comenta a un miembro del CNI la "reunión urgente con ciudad, cnp y gc para tema nadadores".

12:03 horas. El CNI advierte de la situación de la inmigración irregular en España desde que arrancó el año. Señala que "las llegadas irregulares desde las costas de Argelia siguen siendo las más numerosas".

12:30 horas. Un documento de la Policía Nacional refleja de la "entrada masiva de inmigrantes" a Ceuta. El papel reseña que desde el 8 de julio se produjeron 748, mientras que ya había 492 adultos pendientes de entrar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la citada ciudad.

Martes, 28 de julio

Sin hora. El CENIF, la unidad de inteligencia de Extranjería de la Policía, advirtió de que el episodio que se sobrevenía se enmarca en un posible "patrón geopolítico" entre el aumento "del riesgo de saltos masivos" durante los últimos días de julio y especialmente el Día del Trono, el 30 de julio.

17:07 horas. Conversación de WhatsApp entre el CNI y la DG de Ceuta. El CNI le pregunta si ha visto el cartel de convocatoria de la "concentración «CEUTA ALZA LA VOZ» prevista para el 02.08.2026, a efectos de sus posibles consecuencias sobre el orden público".

Miércoles, 29 de julio

11:18 horas. Conversación de WhatsApp entre el CNI y la DG de Ceuta. El CNI le advierte de que por redes sociales circula un llamamiento para asaltar la ciudad al día siguiente, "por valla y mar a las 20h". "Aprovechando fiesta del trono y que sus FCS estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", agrega el CNI. "Sus rilas", contesta la DG en Ceuta y se produce una llamada entre ambos interlocutores de 11 minutos.

13:53 horas. La Guardia Civil informa de un "aumento reseñable", en la semana del 20 al 26 de julio, en la entrada irregular de inmigrantes a Ceuta y Melilla con respecto a la semana anterior. A la misma hora, se produce una conversación de WhatsApp entre la Unidad Central Especial-3 (UCE-3) de la Guardia Civil y la DG de Ceuta, en donde el miembro de inteligencia del Instituto Armado le pide que le llame y hablan durante siete minutos sobre el asunto.

18:09 horas. El CNI sostiene la existencia de tres grupos en redes sociales de hasta 180.000 integrantes donde incitan a la entrada masiva el 30 de julio.

21:09 horas. El Cenif alerta de que la entrada masiva no se limite solo al 30 de julio, sino también al 10 de agosto (Día de los marroquíes en el extranjero), 14 de agosto (Día de la Lealtad) y 20 de agosto (Día de la Revolución del Pueblo).

Jueves, 30 de julio

12:06 horas. El Ejército capta señales desde Marruecos. En ellas se describe con urgencia que durante todo el día se va a intentar "una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del día del Trono en Marruecos".

13:00 horas. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) sostiene que "es muy probable que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria pero hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva".

13:20 horas. La Guardia Civil considera que tras la entrada masiva, "la situación desbordada los recursos" del Cuerpo en Ceuta y "se puede provocar una crisis humanitaria por falta de recursos para la atención de los inmigrantes".

13:50 horas. La Jefatura de Información de la Guardia Civil reseña que "puede resultar difícil pensar que nada suceda sin el conocimiento, la aprobación o el consentimiento del régimen". El documento refleja una situación ya extraordinaria: durante las horas anteriores se han producido cientos de entradas e interceptaciones y la presión sobre la frontera ha aumentado de manera muy significativa.

13:56 horas. La Policía Nacional, por medio de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, envía una nota informativa de alerta a los puestos fronterizos de Algeciras, Tarifa y el puerto de Ceuta. En ese informe, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras alertaba "del riesgo extremo de colapso" a causa de las entradas irregulares de migrantes.

14:37 horas. El Cenif emite una nueva nota alertando sobre cómo los inmigrantes, una vez dentro de la ciudad, se estaban metiendo ya en vehículos de conocidos que entran a la península por los puertos fronterizos de Algeciras, Tarifa y Ceuta. Con esta alerta solicitaban que se realicen inspecciones fronterizas de los vehículos y embarcaciones de forma minuciosa, para detectar a los inmigrantes.

17:00 horas. La Guardia Civil elabora un nuevo informe estableciendo las medidas que se necesitaban de refuerzo. Los informes del Estado Mayor reflejan ya una situación excepcional. Se activan y solicitan refuerzos policiales y de Guardia Civil, medios marítimos, drones y cámaras térmicas.

18:15 horas. La Guardia Civil actualiza el mismo informe alertando nuevamente sobre la dejación de funciones de los gendarmes marroquíes: "Se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza. Hasta el día de ayer sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada".

21:20 horas. La Guardia Civil ya tenía alguna hipótesis de lo ocurrido. En un nuevo correo al Estado Mayor de la Guardia Civil con una valoración en un documento sobre lo ocurrido durante la jornada. Los mandos del Instituto Armado establecieron como una de las principales hipótesis de la incapacidad de Marruecos para contener la avalancha la "connivencia de las autoridades marroquíes".

Viernes, 31 de julio

08:16 horas. La Guardia Civil considera que la "situación continúa desbordada". Asimismo, "cabe esperar" que las Fuerzas de Seguridad de Marruecos "tengan una actividad proactiva una vez finalicen los actos del trono".

10:55 horas. La Guardia Civil cree "muy probable" que la presión migratoria continúe en Ceuta "a corto plazo y también por el perímetro de Melilla".

11:53 horas. La Guardia Civil solicita más medios para hacer frente al asalto. En Ceuta, el día 30, la ciudad contó con 243 agentes, mientras que en Melilla hubo 110.

13:55 horas. La Policía Nacional detecta nuevos grupos creados para el asalto con mensajes como "asalto a Ceuta", "ataque seguro" o "gente de valla".

14:53 horas. La Policía Nacional informa de que es necesario establecer una "alerta migratoria sobre posibles entradas irregulares en el territorio de las Islas Canarias con especial atención a las salidas de embarcaciones en Agadir, Tan-Tan y El Aaiún.