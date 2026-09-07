Sólo el 15% piensa que si el Rey no ha ido a Ceuta ha sido por voluntad propia: la mayoría absoluta señala a Sánchez

Un 64% opina que Sánchez usa el debate Monarquía-República para desviar la atención de los problemas del Gobierno, con fuerte polarización ideológica.

El 67,3% de los encuestados considera que el Rey debería viajar a Ceuta inmediatamente, sin esperar a la repatriación de inmigrantes.

Solo el 14,8% piensa que la ausencia de Felipe VI en Ceuta se debe a una decisión personal del monarca.

El 52,8% de los españoles cree que el Rey no ha ido a Ceuta porque Pedro Sánchez no lo ha permitido, según una encuesta de SocioMétrica.

La inmensa mayoría de los españoles, el 52,8%, piensa que el Rey no ha ido a Ceuta todavía porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha querido que fuera".

Sólo el 14,8%, una parte mínima de los españoles, cree que ha sido el propio monarca quien no ha querido acudir. Así lo refleja la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Felipe VI sigue sin visitar Ceuta desde que comenzó su reinado y un mes después del asalto a la frontera por parte de 72.000 inmigrantes. La mayoría de los españoles considera que esa ausencia del monarca se debe directamente a la negativa de Moncloa a que haga ese viaje.

La respuesta cobra especial relevancia porque a raíz del asalto a la frontera de este verano, la oportunidad de que el Rey visite Ceuta y Melilla se ha puesto sobre la mesa.

Felipe VI ya trasladó hace semanas su disposición a visitar la ciudad. Después de reunirse con Juan Jesús Vivas el 6 de agosto en el Palacio de Marivent, el presidente ceutí adelantó que el jefe del Estado estaba "comprometido con la visita a Ceuta".

El Gobierno negó entonces haber frenado el viaje. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, aseguró que la Casa Real era "dueña de su propia agenda". Y este jueves pasado, Sánchez anunció en el Congreso que esa visita del monarca se realizará en las "próximas semanas".

El propio presidente del Gobierno había calentado el tema en la entrevista a la Cadena SER del lunes. Ahí presumió de ser el que más ha ido a Ceuta, y se comparó con el Felipe VI: "Sé que hay a mucha gente a la que se le ha hecho larga mi presidencia. Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta o Melilla?".

La realidad es que Felipe VI sólo lleva 12 años en el trono, la mayoría de ellos, ocho, con Sánchez en la Moncloa.

El comentario del presidente dio pie a interpretar falsamente que el monarca no ha querido visitar Ceuta. Como es sabido, el Rey no decide dónde viaja; está sujeto al Gobierno.

Aunque según el sondeo las explicaciones de Sánchez no convencen a una mayoría de españoles -ese casi 53% que le responsabiliza de que aún no se haya producido la visita del Rey-, en las respuestas hay una clara división ideológica.

Mientras el 84% de los votantes del PP y el 77% de los de Vox creen que Sánchez no ha estado por la labor de que Felipe VI vaya a Ceuta, sólo participan de esa idea el 28,5% de los socialistas.

Una visita inmediata

Pero si hay división sobre los motivos que explican la ausencia del Rey, existe consenso sobre lo que debería ocurrir ahora.

El 67,3% considera que Felipe VI debe viajar "ya" a Ceuta, sin esperar a que finalice el proceso de repatriación de los inmigrantes que permanecen en la ciudad.

Esa posible visita inmediata del monarca recibe el respaldo del 76,4% de los votantes del PP y del 85,6% de los de Vox. Pero la opción supera también ampliamente el 50% entre los electores de Sumar y Podemos, donde alcanza el 58%.

Entre los votantes del PSOE existe prácticamente un empate. El 48,9% quiere que Felipe VI vaya ya a Ceuta, mientras que el 45,9% considera preferible aguardar hasta que avance el proceso de retorno.

La única excepción clara aparece entre los nacionalistas, donde el 60,7% prefiere aplazar el viaje y sólo un 26,8% reclama que se produzca de inmediato.

Monarquía o República

La polémica sobre la visita del Rey se ha mezclado durante las últimas semanas con otros episodios de tensión política en torno a la Corona.

Óscar Puente calificó de "absoluta ignominia" que Felipe VI se hubiera fotografiado en Colombia con Javier Negre y posteriormente reivindicó su "alma republicana".

El ministro llegó a acusar al jefe del Estado de haber cruzado una "línea roja", aunque Félix Bolaños se desmarcó después de esas críticas.

A ese episodio se sumó la comparación con el Rey que hizo Sánchez. El Gobierno sostiene que las relaciones entre la Moncloa y Zarzuela continúan siendo buenas y rechaza que exista un enfrentamiento con la Corona.

Sin embargo, el 64% de los españoles considera que Sánchez pretende abrir el debate entre Monarquía y República para desviar la atención de los problemas que afectan al Gobierno. Un 31,1% rechaza esa interpretación.

Es aquí donde la fractura ideológica resulta más profunda. Entre los votantes del PP, el 85% considera que el presidente busca una cortina de humo para tapar sus problemas y el porcentaje alcanza el 87% entre los electores de Vox.

La izquierda opina justo lo contrario. Sólo el 20% de los votantes socialistas cree que Sánchez intenta utilizar el debate sobre la Corona como una maniobra de distracción. Entre los electores de Sumar y Podemos únicamente lo piensa el 11%.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.760 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 2 y 4 de septiembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.