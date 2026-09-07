El general Peláez ordenó excluir toda referencia a Marruecos del informe de la Guardia Civil a la juez por orden del DAO

Fuentes internas hablan de posibles "instrucciones políticas" para omitir la responsabilidad de Marruecos en el documento remitido a la juez.

La Policía Nacional sí incluyó pruebas y fotografías de agentes marroquíes coordinando la entrada, a diferencia del informe final entregado por la Guardia Civil.

El informe original contenía datos sobre la implicación de agentes marroquíes, pero estos detalles fueron eliminados tras recibir instrucciones tras una reunión con el DAO.

El general Antonio Peláez ordenó excluir toda referencia a Marruecos en el informe de la Guardia Civil sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

El general de división Antonio Peláez Piñeiro, mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, ordenó a los responsables de elaborar el informe sobre la entrada en Ceuta de más de 70.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio que excluyeran cualquier referencia a Marruecos y sobre su papel en este episodio.

Así lo aseguran a EL ESPAÑOL fuentes de la propia unidad conocedoras de los hechos y que presenciaron una reunión la pasada semana en la que este general dio esa orden de viva voz a todo el equipo que redactaba el dossier remitido la pasada semana a la Audiencia Nacional .

Los hechos se produjeron después de que este periódico publicara en exclusiva el informe redactado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría de Extranjería de la Policía Nacional.

Con él, quedaban revelados los indicios recabados por esta unidad policial apuntando al "guiado activo" que ejercieron gendarmes marroquíes uniformados y de paisano de la masa que accedió a Ceuta por el espigón del Tarajal.

Eso ocurrió el pasado martes. En ese momento, el informe elaborado por la Guardia Civil a petición de la juez María Tardón todavía no había sido firmado. El jueves, según fuentes de la propia unidad, cuando ya había trascendido su contenido y evidenciando las sospechas sobre Rabat, el general de Información reunió a toda la unidad, tanto a los agentes que tenían que elaborar el documento como a los que no.

Peláez convocó a los responsables de la Unidad Central Especial 3 (UCE-3), una sección de Información encargada de investigar asuntos relativos a la seguridad nacional y elementos desestabilizadores del Estado.

Según las fuentes consultadas en la misma, el general les trasladó de forma expresa que la Guardia Civil que "no quería que pasara eso", que no quería filtraciones y que "no iba a seguir la misma" línea que la Policía Nacional y que el informe que finalmente se entregase a la magistrada no iba a decir nada de la responsabilidad de Marruecos.

Este equipo esta formado por decenas de agentes. Muchos de ellos, tras recibir estas instrucciones, no han podido evitar comentarlo con múltiples compañeros del Cuerpo, ante lo insólito de la medida adoptada.

Para cuando el mando les impartió esa orden, señalan fuentes de la propia unidad, la versión del informe que venían trabajando durante todo el mes anterior ya estaba avanzada, y contenía datos similares a los que ofreció el de la Policía Nacional. Ponían negro sobre blanco la implicación de agentes marroquíes.

Es más, el día de la invasión, esos mismos miembros del equipo de Información habían observado, a través de las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, la presencia de agentes de la inteligencia marroquí sobre el terreno, entre los inmigrantes.

Ese detalle, revelado por EL ESPAÑOL, quedó fuera del documento preparado para la juez pese a haber sido recabado de primera mano por los efectivos de la UCE-3. También, señalan fuentes de la Unidad, se omitió información de inteligencia que recibieron antes del 30 de julio que alertaba de una "entrada masiva".

Este mismo extremo sí que fue plasmado por la Policía Nacional en el dosier que entregó el pasado lunes a la juez de la Audiencia Nacional. El CENIF incluyó un total de 32 fotografías de presuntos agentes marroquíes uniformados y de paisano coordinando a los inmigrantes en la entrada a la ciudad autónoma.

Reunión con el DAO

Las fuentes de UCE-3 que presenciaron la reunión aseguran que, cuando esta terminó, Peláez se desplazó a la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Allí mantuvo un encuentro con el teniente general Manuel Llamas, el director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo.

Llamas se mantiene en el cargo por orden de Moncloa y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pese a estar imputado en el caso Leire por presuntamente tratar de torpedear las investigaciones de la UCO sobre el presidente y el PSOE.

El contenido de ese encuentro es especialmente relevante, puesto que, según las mismas fuentes, el general de Información acudió allí para recibir instrucciones sobre el modo en que debía redactarse el informe destinado a la juez.

Después de esa reunión, regresó a las dependencia de Información y volvió a juntar a todo el equipo para comunicarles lo que había hablado con el DAO.

"Se fue a ver a Llamas para decirle que todo estaba controlado", relata una de las personas conocedoras del encuentro. Según esta versión, el encuentro entre ambos mandos se produjo después de la reunión de Peláez con los responsables de la unidad que estaba trabajando en lo que entregarían a la Audiencia.

Mandos consultados y fuentes de la unidad conocedoras de lo ocurrido hablan expresamente de "instrucciones políticas" recibidas por el general de Información antes de que regresara a la las dependencias de la Jefatura de Información para cerrar definitivamente el documento.

A su vuelta, siempre según esta versión, el documento fue modificado. El resultado final fue un informe de apenas cinco páginas que, de acuerdo con las fuentes consultadas, quedó desprovisto de las referencias a Marruecos que figuraban o estaban siendo consideradas en los trabajos previos.

El documento fue firmado personalmente por el propio general Peláez.

El Ministerio del Interior, así como el Gobierno, lleva toda la semana obstinado en negar el contenido del dosier que en el que la Policía recopilaba pruebas sobre la implicación de agentes marroquíes en los hechos.

Pese a ello, el Ministerio del Interior sostenía el pasado miércoles, tras revelar EL ESPAÑOL el contenido del mismo, que no existía "informe policial alguno" que atribuya a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos "la planificación o ejecución" de lo sucedido.