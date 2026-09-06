El 87%, incluido el 75% del voto socialista, coincide con el informe policial en que el asalto a Ceuta fue "guiado" por Rabat

El 71% de los encuestados piensa que Pedro Sánchez ya conocía el informe policial cuando exoneró públicamente a Marruecos de responsabilidad.

El 83% considera que había motivos suficientes para declarar el Estado de Alarma antes del asalto, una opinión compartida también por la mayoría de votantes socialistas.

El 81,4% interpreta la entrada masiva en Ceuta como un ataque a la soberanía nacional, no como una crisis migratoria.

El 87% de los españoles, incluido el 75% de los votantes socialistas, cree que el asalto a Ceuta fue guiado por Marruecos, según un informe policial.

Una amplia mayoría de españoles está de acuerdo con el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que acredita que gendarmes marroquíes guiaron la avalancha sobre Ceuta los días 30 y 31 de julio.

En concreto, el 87,4% de los encuestados respalda esa versión de los hechos, según detalla el sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

No se trata, además, de una tesis vinculada al electorado de la derecha. Tres de cada cuatro votantes del PSOE, es decir, el 75% da por buena las conclusiones recogidas en el documento policial.

El informe, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, describe algo muy distinto a una avalancha improvisada o descontrolada.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, el documento habla de "guiado activo", de "planificación" y de un "diseño estratégico" de la operación.

Hoy, incluso, entre quienes apoyan a Sumar o Podemos, el porcentaje de quienes creen que el informe describe fielmente lo ocurrido supera el 78%.

Ese porcentaje es todavía mayor entre los electores del PP, donde asciende al 97%, y de Vox, con un 96%.

El único espacio político en el que la respuesta es mucho más fragmentada es el nacionalista. El 40,3% comparte las conclusiones, el 26,3% discrepa y otro 33,4% no toma posición.

En conjunto, apenas un 4,6% descarta la idea de que Marruecos estuvo detrás del ataque a la frontera española.

Las 55 páginas del informe del CENIF incorporan 32 de fotografías en las que aparecen agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, durante la invasión de los días 30 y 31 de julio.

La conclusión que extraen los ciudadanos tras conocer ese dosier contrasta con la prudencia que Pedro Sánchez volvió a mostrar el jueves en el Congreso.

El presidente aseguró que, "a día de hoy", el Gobierno no dispone de "evidencias sólidas" que permitan afirmar que Marruecos planificó o ejecutó la entrada masiva, y prometió actuar "con total contundencia" si esas pruebas aparecen.

Entre los votantes del PSOE, únicamente un 7,1% cuestiona las conclusiones del informe. El resto se reparte entre ese 75% que las avala y un 17,9% que no sabe o prefiere no contestar.

¿Un informe conocido?

La sospecha alcanza también a lo que sabía el presidente cuando descartó públicamente la responsabilidad de Rabat.

El 71% de los españoles cree que Sánchez ya conocía el informe policial que señala a Marruecos cuando el lunes pasado exoneró a este país de cualquier responsabilidad, frente a un 20,5% que considera que "no tenía conocimiento" de ese documento.

En este caso, la brecha partidista es mucho mayor. Entre los votantes del PP, el 89,8% cree que Sánchez conocía el informe, porcentaje que sube al 97,2% entre los de Vox.

Los socialistas, en cambio, aparecen prácticamente divididos por la mitad. Un 44,6% piensa que el presidente sí lo conocía y un 44,2% cree que no.

Entre los electores de Sumar y Podemos predomina la segunda opción, con un 61,4%, frente al 23,1% que considera que Sánchez ya estaba al tanto.

La alarma que no se declaró

La encuesta de EL ESPAÑOL ofrece también una valoración muy crítica con las decisiones tomadas antes de que decenas de miles de personas atravesaran la frontera.

El 83% considera que había motivos suficientes para declarar el Estado de Alarma, tal y como había reclamado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, antes de que se produjera la entrada masiva. Sólo el 14,4% considera que esa medida extraordinaria no estaba justificada.

La secuencia de aquellos días se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción sobre la actuación del Gobierno.

Vivas explicó en una entrevista concedida a este periódico que el lunes 27 de julio trasladó a Moncloa su inquietud por los movimientos que se estaban detectando al otro lado de la frontera y que al día siguiente planteó formalmente la necesidad de recurrir al Estado de Alarma.

Según el presidente de la ciudad autónoma, el miércoles recibió como respuesta que "no había fundamento jurídico" para hacerlo. Y el jueves comenzó la avalancha.

La mayoría de los españoles piensa que aquella petición sí estaba justificada.

También lo cree una parte importante del electorado pro PSOE. El 65,6% de los votantes socialistas considera que concurrían razones para declarar la alarma. Entre Sumar y Podemos ese sentir también es mayoritario: lo piensa el 59%.

En el bloque de la derecha, la respuesta vuelve a ser prácticamente unánime. El 95% de quienes votaron al PP y el 99% de los electores de Vox entienden que el Gobierno tenía motivos suficientes para adoptar esa medida.

El Ejecutivo, sin embargo, terminó recurriendo casi un mes después, tras las vacaciones de Pedro Sánchez, a otra figura jurídica y declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional, que fue aprobada el 25 de agosto para reforzar la coordinación entre administraciones.

Ataque, no crisis migratoria

El sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL también plantea a los españoles cómo interpretan lo sucedido.

Para el 81,4%, la entrada masiva en Ceuta fue "un ataque a la soberanía nacional y no una crisis migratoria". Sólo un 9,6% rechaza esa definición.

En este caso, la respuesta ciudadana conecta con el lenguaje que utilizó el propio Sánchez en las primeras horas de la crisis.

Durante su visita a Ceuta el 31 de julio, el presidente habló de un "ataque" y de una "violación de la integridad territorial de España", y aseguró que el Estado utilizaría todos sus resortes para proteger la ciudad autónoma.

Con el paso de las semanas, sin embargo, el Gobierno fue rebajando el tono y refiriéndose a la invasión como una "crisis humanitaria y migratoria". Sin embargo, los encuestados se inclinan claramente por descartar que el episodio pueda compararse con la llegada de pateras.

Para el 73% de los votantes socialistas, España sufrió un ataque a su soberanía, frente al 21% que no lo ve así.

Es en la izquierda situada fuera del PSOE donde aparece una mayor división. Entre los electores de Sumar y Podemos, el 42,5% comparte esa definición, mientras que el 47,5% la rechaza.

Entre los nacionalistas, la mitad de los encuestados entiende igualmente que lo ocurrido fue un ataque a España. Y en el PP y Vox apenas existe discusión: el 98,3% de los votantes tiene clara esa interpretación.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.760 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 2 y 4 de septiembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.