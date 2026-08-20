El fuego no da tregua en España: quema 2.200 hectáreas en Cáceres y preocupan los focos de Alicante y Pontevedra

Los incendios de Ponteareas (Pontevedra) y el pantano de Guadalest (Alicante) han sido controlados, mientras que en Huesca varios vecinos ya han podido volver a sus casas tras la estabilización del fuego.

El incendio en Aldea del Fresno (Madrid) obligó a confinar a más de 5.000 personas, pero la situación ya está estabilizada y se ha permitido el regreso a sus viviendas.

El fuego en Cáceres, que podría ser intencionado, se reactivó por el viento y ha llegado a la provincia de Salamanca, aunque allí está controlado.

El incendio en Pinofranqueado (Cáceres) ha arrasado 2.200 hectáreas y obliga al confinamiento de Nuñomoral, con posible evacuación de 1.200 personas.

Agosto entra en su última quincena con un ligero descenso de las temperaturas, pero con un alto número de incendios forestales repartidos por la geografía española.

El incendio forestal declarado en Pinofranqueado (Cáceres) ha arrasado 2.200 hectáreas y deja en el aire la evacuación de otras 1.200 personas —de la localidad de Nuñomoral que actualmente se encuentra confinada—, que se sumarían a las 700 ya desalojadas.

El fuego originado en Pinofranqueado, que podría haber sido intencionado, y que se había extendido hasta la comarca de Las Hurdes ha saltado en la tarde de este miércoles a la provincia de Salamanca cuando se encontraba casi apagado.

El viento ha provocado la reactivación del incendio y ahora, el frente noroeste avanza sin control por la zona. Actualmente se encuentran trabajando en su extinción 23 medios aéreos con 217 efectivos.

Sin embargo, otras provincias como Huesca corren más suerte ya que los vecinos de siete de los 19 núcleos evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) han podido volver a sus casas en la tarde de este miércoles.

La sierra oeste de Madrid, esta misma tarde, ha vuelto a sufrir un incendio en la localidad de Aldea del Fresno, lo que ha obligado a confinar dicha localidad y el municipio próximo de Villamantilla, dejando así a más de 5.000 personas encerradas en sus casas. Sin embargo, a las pocas horas el fuego ha quedado estabilizado y los vecinos han podido regresar a sus hogares.

Lo mismo ha ocurrido con los incendios de Ponteareas (Pontevedra) y del pantano de Guadalest en Beniardà (Alicante) ya que ambos han quedado controlados este miércoles.

Reactivación en Cáceres

La Junta de Extremadura prepara la previsible evacuación de Nuñomoral —con cerca de 1.200 habitantes— que actualmente se encuentra confinada ante el avance del fuego en Cáceres y ha apelado a la "responsabilidad" y "cordura" de quienes aún permanecen en sus casas.

El confinamiento de dicha localidad cacereña ha sido provocado por el denso humo extendido desde el incendio de la comarca de Las Hurdes.

Estaba casi apagado, pero el fuego se ha reactivado incluso con más fuerza. El frente noroeste de ese incendio avanza ahora sin control, reavivado por el viento.

Los vecinos de Las Hurdes, tristemente, dicen estar empezando a acostumbrarse a vivir con las llamas. Las Hurdes ya ardieron en 2023 y 2024.

El incendio declarado en Pinofranqueado (Cáceres) ha dejado dos pequeñas afecciones, que ya están controladas, en la provincia de Salamanca, a donde ha accedido a través del pico Tiendas.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León ha informado, a través de las redes sociales, de que una carrera "muy rápida y violenta" del incendio ha provocado afecciones en "dos pequeños puntos", pero ha insistido en que están controlados y que "en estos momentos no hay llama en Salamanca".

Tras la segunda reunión del Cecopi, celebrada este miércoles, se mantiene la Situación Operativa 2 nivel 2 del Plan Infocaex, así como el desalojo de 10 alquerías.

Unas 700 personas han sido evacuadas de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal. También ha tenido que ser desalojado El Cottolengo, un centro benéfico que acoge a personas con discapacidad.

Desde la noche de este martes se encuentran allí dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 150 efectivos y dos buldócers; también 60 miembros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), con dos helicópteros y dos hidroaviones, y 30 efectivos de la Guardia Civil.

Incendio en Madrid

El incendio forestal declarado este miércoles en Aldea del Fresno (Comunidad de Madrid), que ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla —dejando a más de 5.000 personas encerradas en sus casas—, se encuentra ya estabilizado tras haber quemado 330 hectáreas, según la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Ante la mejora de la situación, la pasada noche se levantaron los confinamientos y se permitió la vuelta de las personas evacuadas.



El trabajo de los servicios de extinción ha sido "muy efectivo", ha destacado en una publicación en la red social X el 112 de la Comunidad de Madrid. Ha detallado que el operativo, formado por nueve medios aéreos y 33 medios terrestres, continuará las labores durante las próximas horas.

Incendio forestal en Aldea del Fresno.



La Comunidad de Madrid activa Situación Operativa 2 del #INFOMA.



Trabajando 20 dotaciones terrestres y 5 aéreas de #BomberosCM, #BomberosForestalesCM y #AgentesForestalesCM.



Confinadas las poblaciones de Aldea del Fresno y Villamantilla.… pic.twitter.com/toDrkn4Okr — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 19, 2026

El incendio se ha originado en torno al kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (Plan Infoma) ante la evolución del fuego y por el fuerte viento.



En las labores de extinción participan efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Agentes Forestales.



Las urbanizaciones de Palomeque, Manga de la Pedrera y Carbajo y varias viviendas de la urbanización María Elena, en Aldea del Fresno, han sido desalojadas debido a la cercanía de las llamas del incendio.

Realojos en Huesca

Los vecinos de siete de los 19 núcleos evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) han podido volver a sus casas en la tarde de este miércoles.

Se trata de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo, Arbués, Aíslastruey y Larués.

A las 378 personas que han vuelto a sus casas se podrían sumar las 168 de Triste, La Peña Estación, Yeste y Anzánigo, ha informado el Gobierno de Aragón.

De acuerdo con el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha habido un avance "importante" en la lucha contra el incendio. Los trabajos que se han realizado "han funcionado" y el fuego ha entrado en fase de estabilización.

El operativo considera cruciales las próximas horas, en las que las previsiones meteorológicas siguen siendo malas, para dar por estabilizado un fuego que ha afectado a un total de 18.400 hectáreas.

Pontevedra y Alicante controlados

El incendio forestal de Ponteareas (Pontevedra) ha quedado estabilizado este miércoles a las 09:31 de la mañana tras haber calcinado unas 60 hectáreas, según la Consellería de Medio Rural.

Para su extinción se han movilizado cinco técnicos, 23 agentes, 32 brigadas, 26 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha dado por controlado este miércoles el fuego declarado el martes por la tarde en la zona del pantano de Guadalest en Beniardà.

En estos momentos trabajan sobre el terreno dos unidades de bomberos forestales y un oficial del Consorcio a cargo del incendio.