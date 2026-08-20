La 'fórmula Rego' para que 500 menores de Ceuta se repartan entre las autonomías sin que ninguna tenga nada que decir

El plan ha generado rechazo tanto en comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox como en el propio Gobierno de Ceuta, que exige el retorno de los menores a Marruecos.

La medida responde a la urgencia de proteger a las menores, ante riesgos de violencia, explotación y deficiencias de atención.

Las ONG atenderían diariamente a las niñas, mientras Ceuta mantendría la tutela legal, evitando así la negativa de las comunidades a acogerlas.

El Ministerio de Juventud e Infancia plantea una fórmula para repartir 500 menores migrantes no acompañadas de Ceuta entre autonomías, sin que estas asuman la tutela.

El Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego (Sumar) trabaja en una fórmula para sacar de Ceuta y distribuir por la Península a 500 niñas no acompañadas que entraron irregularmente durante la avalancha migratoria del 30 y 31 de julio.

El mecanismo, todavía pendiente de concretarse, podría permitir que Ceuta conservara la tutela de las menores mientras las ONG asumen su atención diaria.

Esto evitaría que las comunidades autónomas pudieran alegar su negativa a asumir esa responsabilidad [la tutela] como argumento para frenar la redistribución de las menas por territorio nacional.

Por tanto, las niñas podrían acabar en alojamientos gestionados por organizaciones de protección a la infancia sin necesidad de transferir la responsabilidad jurídica a los gobiernos territoriales.

El reparto ordinario de menores extranjeros no acompañados previsto en el Real Decreto-ley 2/2025 implica que el territorio de destino termine asumiendo la medida de protección y, con ella, la tutela correspondiente.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reunida con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el pasado 8 de agosto. Gabriela Sardá Núñez Europa Press

La norma habilita al Estado, en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, a determinar la autonomía a la que debe ser trasladado cada menor y establece un procedimiento de redistribución territorial.

La fórmula Rego pretende separar esas dos piezas: residencia física y tutela.

Así lo explicó este miércoles Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España.

Las ONG tendrían que aceptar hacerse cargo de la atención de las niñas pero el Ejecutivo autonómico de destino no tendría que aceptar ser su tutor.

Con esta fórmula, asegura Unicef, el Gobierno pretende agilizar el reparto y sortear la oposición de las comunidades autónomas lideradas por el PP.

Por lo pronto, Juventud e Infancia ha iniciado la primera fase de este plan, que contempla la acogida urgente de las menores en seis espacios diferentes.

Un total de 97 de las 500, con edades entre los 9 y 17 años, ya han sido trasladadas a unas naves en Ceuta en mejores condiciones para ser derivadas a la Península.

La urgencia de la medida responde al perfil de las niñas. Unicef y Save the Children llevan días alertando de su exposición a la violencia sexual, explotación o trata y a condiciones deficientes de alimentación, higiene y atención sanitaria.

Choque político en Ceuta

El anuncio adquiere especial relevancia después de la resistencia mostrada por las comunidades autónomas a recibir menores no acompañados, con sus centros ya saturados.

Extremadura, Castilla y León y Aragón, cuyos vicepresidentes pertenecen a Vox, rechazaron participar en la reunión convocada por Infancia para abordar la situación de los menores de Ceuta y se opusieron a que fueran distribuidos en sus territorios.

El PP, que dijo que sí iría a escuchar al Gobierno aunque no esté de acuerdo con el reparto a las comunidades, también se ha opuesto este miércoles al plan específico de las 500 niñas.

Alberto Núñez Feijóo defendió en Ceuta que tanto adultos como menores deben regresar a sus países de origen, mientras su partido reclama que, en el caso de los menores, se priorice la reunificación con sus familias.

El plan del Gobierno abre también un frente político con Ceuta. El Gobierno de Juan Jesús Vivas mantiene que la prioridad debe ser el retorno a Marruecos de quienes entraron irregularmente, incluidos los menores.

"Lo importante es proteger a Ceuta y los ceutíes", dijo. Y añadió: "Nadie puede venir a Ceuta a dar lecciones de solidaridad y de humanidad".

El Ejecutivo ceutí cifra en 1.350 los menores que atiende y asegura que su sistema soporta una presión muy por encima de su capacidad ordinaria.

Vivas también informó el miércoles de que no había recibido ninguna petición formal para que Ceuta participase en el envío de las niñas a la Península.

Fuentes de su Ejecutivo insisten en que el Gobierno no les ha comunicado el mecanismo específico que se pretende activar y mantienen el retorno como primera opción.

"No hemos aceptado nada. Nuestra petición es la misma: estamos solicitando el retorno de todos. Tajantemente. Si en su momento no se consiguiese, habría que buscar otras soluciones. Pero lo primero es la salida", señaló.