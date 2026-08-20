El bandazo del traslado de 500 niñas confirma el nivel de improvisación con que Sánchez gestiona Ceuta desde La Mareta

El gobierno y el PSOE acusan al PP de falta de humanidad y de difundir bulos, mientras que Feijóo y el presidente de Ceuta reclaman más protección para los ceutíes.

El Ejecutivo diseña un sistema legal para evitar bloqueos regionales en el reparto de menores, manteniendo la custodia en Ceuta y derivando la guarda física a ONG en la Península.

La Comisión Europea insiste en que la normativa de la UE permite y prevé la devolución de menores migrantes en situaciones como la de Ceuta.

El Gobierno cambia su postura y traslada a la Península a 500 niñas migrantes llegadas a Ceuta, pese a haber prometido su devolución a Marruecos.

Donde dije digo, digo Diego. Si tras el asalto a Ceuta del pasado 30 de julio el Gobierno prometía la devolución a Marruecos de "todos y cada uno" de los migrantes ilegales que lo protagonizaron, ahora su postura es otra.

El "todos y cada uno" lo expresó aquel día el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y no hizo una excepción con los menores de edad que accedieron a la ciudad autónoma.

De hecho, Bolaños anunció que la devolución de los menores se produciría con el acuerdo de Marruecos, principal país de origen de todos los asaltantes.

Sin embargo, este miércoles, el Ejecutivo anunció por sorpresa y sin apenas concreción el traslado a la Península de 500 niñas.

No hace falta remontarse a 20 días atrás para encontrar el bandazo del Gobierno. La semana pasada, otros dos ministros se comprometieran en Ceuta a devolver a Marruecos "hasta la última persona" de las que participaron en la invasión: José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska.

Ahora desde el Ejecutivo se argumenta que la ley impone determinadas cautelas para la devolución de los menores, y que hay que diferenciar este proceso de la expulsión de los mayores de edad.

Ello pese a que la Comisión Europea se pronunciaba en sentido contrario 24 horas antes.

El portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammer, fue claro el martes: "Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", añadió Lammer.

Y añadió que el "derecho de la Unión Europea contempla" las devoluciones de menores en la Directiva de Retorno.

Lo que constata el cambio de postura del Gobierno es la improvisación con la que gestiona la crisis migratoria en Ceuta.

Aunque Pedro Sánchez visitó la ciudad a las pocas horas de la invasión, el 31 de julio, aún permanece en la residencia vacacional de La Mareta (Lanzarote).

"Proteger a Ceuta y a los ceutíes"

Para eludir un posible bloqueo político de las comunidades autónomas en el reparto territorial de menores, el Gobierno diseña un sistema legal según el cual Ceuta mantiene la custodia de los mismos, mientras que la guarda física se deriva a las ONG de la Península.

De esta forma, Moncloa trata de sortear los mecanismos legales que varios Gobiernos regionales del PP pueden activar.

Para tratar de camuflar el golpe de timón del Gobierno, el PSOE optó este miércoles por salir al ataque y reprochar al PP falta de "humanidad" y la difusión "bulos" y "discursos que alientan el odio" y la "crispación".

"Al PP no le interesan las personas, le interesa atacar al Gobierno", dijo Rebeca Torró.

La secretaria de Organización del PSOE acusó a Alberto Núñez Feijóo de pretender "dinamitar todas las iniciativas puestas en marcha para solucionar los problemas a los que ha tenido que enfrentarse España".

Tanto Juan Jesús Vivas como el propio Feijóo se defendieron de esas acusaciones, con argumentos parecidos.

El presidente de Ceuta aseguró que tras el esfuerzo que ha hecho la ciudad y la paciencia de sus habitantes "nadie puede venir a Ceuta a dar lecciones de solidaridad y de humanidad". Y añadió que es la hora de "proteger a Ceuta y a los ceutíes".

Feijóo, por su parte, afeó al Gobierno por "actuar con más dureza con los que sufren esta situación que con los que la han ocasionado". Y se preguntó: "¿Quién protege a las niñas que nacieron y viven en Ceuta, que son españolas?", con la intención de que el foco se ponga en los menores españoles que han visto trastocada su vida en la ciudad desde el pasado 30 de julio.