Abascal acusa a Sánchez de abandonar Ceuta para entregársela a Marruecos: "Tiene que acabar en la cárcel"

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal acusa al Gobierno de Sánchez de abandonar deliberadamente Ceuta para facilitar su entrega a Marruecos. Vox anuncia que promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades penales a Sánchez por "traición" en la crisis migratoria de Ceuta. Marruecos detuvo a casi 300 inmigrantes que intentaban entrar en Ceuta y cerró totalmente la frontera por tierra, mar y aire. El Sindicato Unificado de Policía advierte que la seguridad de Ceuta y Melilla no puede depender de las decisiones de Marruecos.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al Gobierno de abandonar deliberadamente a Ceuta, con el único propósito de "desmoralizar a los ceutíes para que tiren la toalla y facilitar la entrega de la ciudad a Marruecos".

Abascal ha hecho estas acusaciones en un mensaje que ha publicado en la red social X, en un fin de semana marcado por una fuerte tensión en Ceuta ante el temor de que se produzca un nuevo asalto desde Marruecos.

"El abandono de Ceuta por parte del Gobierno es deliberado", ha afirmado en referencia a la entrada en la ciudad autónoma de entre 72.000 y 80.000 migrantes los pasados 30 y 31 de julio.

El abandono de Ceuta por parte del Gobierno es deliberado y tiene un propósito: desmoralizar a los ceutíes para que acaben tirando la toalla y facilitar la entrega de la ciudad a Marruecos. Sánchez tiene que acabar en la cárcel por muchas cosas, pero sobre todo por esto. #Traidor pic.twitter.com/vubWAsEqBD — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 16, 2026

Además, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que acabar en la cárcel por muchas cosas, pero sobre todo por esto".

Precisamente, Vox ha anunciado que va a promover la activación del artículo 102 de la Constitución para exigir posibles responsabilidades penales a Sánchez y a sus ministros por delitos de "traición" o contra la seguridad del Estado relacionados con la crisis migratoria en Ceuta.

"La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales", aseguró recientemente Abascal, quien considera que existen "indicios más que suficientes" para abrir una investigación.

Entre ellos, señala que el Gobierno tenía "conocimiento previo" de que se iba a producir lo que califica de "invasión" del territorio español.

Marruecos detuvo este sábado a casi 300 inmigrantes que pretendían introducirse en Ceuta, tras imponer el cierre total de su frontera tanto por tierra (con agentes de la Gendarmería y concertinas), como por mar (con lanchas de la Marina Real) y por aire (con drones y helicópteros).

De este modo, el régimen de Rabat frustró de este modo el llamamiento que había circulado en las redes sociales para asaltar la ciudad española con una nueva avalancha y demostró que consintió la invasión del 30 de julio.

No obstante, el Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP) ha advertido de que la seguridad de Ceuta y Melilla no puede estar en manos de la decisión que tome Marruecos en cada momento.

"España necesita cooperación con Marruecos, pero cooperación no puede significar dependencia", indicó el sindicato.