Un diputado del PSOE en Ceuta acusa al Gobierno de mentir sobre lo que ocurre: "Que no haya más robos ni violaciones"

Las claves

Las claves Generado con IA El diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mentir sobre la situación en la ciudad tras el asalto del 30 y 31 de agosto. León exige que se actúe para evitar más robos, agresiones y violaciones en Ceuta, denunciando que los ciudadanos no pueden vivir tranquilos. El diputado ha criticado al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, acusándolo de anteponer su carrera política al bienestar de los ceutíes y pidiendo su dimisión. Melchor León defiende que la prioridad debe ser Ceuta y afirma que no le preocupa enfrentarse a su propio partido si es por defender a la ciudad.

El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la cámara, Melchor León, ha vuelto a cargar este sábado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestión de la crisis desatada en la ciudad desde el asalto del 30 y 31 de agosto.

"No voy a permitir que el Gobierno nos siga mintiendo", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha denunciado que los ceutíes necesitan "que no haya más robos ni más agresiones ni más violaciones".

Por todo ello, León ha asegurado que no permitirá que se oculte información a sus vecinos ceutíes: "Primero está mi ciudad. Primero está Ceuta".

"No voy a dejar de decir lo que pienso por miedo a las consecuencias dentro de mi propio partido", ha afirmado.

El diputado ha lanzado la mayoría de sus críticas hacia el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, al que ha acusado de "mirar para otro lado" y anteponer su carrera política a los ceutíes.

Precisamente, Triano es el próximo candidato electoral de los socialistas para la Ciudad Autónoma.

"Mientras esta ciudad se desangra, con 28 millones de euros en pérdidas, fiestas suspendidas, comercios cerrando y vecinos que ya no reconocen sus calles, él ha antepuesto sus intereses personales y su carrera política al bienestar de Ceuta", ha sostenido.

"Un cargo que no da la cara ante su gente en el peor momento de las últimas décadas no puede seguir representando a los ceutíes", ha señalado, algo por lo que León ha sido tajante: el delegado debe dimitir.

"Pido, alto y claro, su dimisión. Ceuta merece a alguien que la defienda, no que la administre desde la distancia", ha justificado.

"Ahora toca Ceuta"

Además, el diputado ha mostrado claramente dónde están sus prioridades, muy distintas a las del Gobierno, según han denunciado. "Ahora toca hablar claro. Ahora toca Ceuta", ha expresado.

Según ha relatado León, la defensa de Ceuta es ya una cuestión de "dignidad". "Esto no es política, esto es dignidad", ha subrayado.

Por lo tanto, el diputado ha señalado que mientras los ceutíes no pueden vivir en paz, el Gobierno no está haciendo nada para revertirlo, ha señalado.

Los jóvenes ceutíes no pueden salir a la calle "tranquilos, sin miedo", debido a la situación. Por ello, León ha defendido su posición y ha asegurado que no teme las posibles consecuencias de enfrentarse a la institución.

"Si por decir la verdad me abren expediente o me expulsan, me da igual", ha afirmado León, que ha añadido que le es imposible "callarse mientras la ciudad se cae a pedazos".