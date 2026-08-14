El SUP pide más antidisturbios y zetas en Ceuta y Jupol afirma que los policías esperan órdenes para "desalojar" las calles

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta EFE / Reduan

Las claves

Las claves Generado con IA El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol reclaman más agentes y antidisturbios en Ceuta ante la crisis humanitaria y el aumento de la inseguridad. Vecinos de Ceuta han cambiado sus rutinas y horarios por miedo a agresiones sexuales y presencia de inmigrantes en situación irregular. SUP denuncia la falta de recursos policiales, vehículos obsoletos y escaso refuerzo administrativo ante la llegada masiva de inmigrantes. Jupol afirma que los policías nacionales están esperando órdenes para desalojar las calles y critica la insuficiencia de medidas del Ministerio del Interior.

Denuncias por presuntas agresiones sexuales a menores, vecinos que reducen sus salidas a la calle, mujeres que modifican los horarios de sus rutinas diarias o que evitan transitar por determinadas zonas de Ceuta por miedo.

Este es el panorama que dibuja el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para reclamar al Ministerio del Interior un incremento tanto de zetas patrullando las calles de Ceuta como de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para "garantizar la presencia y capacidad de respuesta policial".

El SUP sostiene en un comunicado que la ciudad autónoma "no ha recuperado la normalidad cuando parte de sus vecinos modifican su vida cotidiana por miedo. Precisamente por eso, necesitamos UPR y radiopatrullas suficientes en las calles: prevención, presencia policial visible y capacidad inmediata de respuesta".

Esta asociación profesional no entra en la guerra de cifras del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El primero afirma que todavía quedan alrededor de 9.000 inmigrantes en situación irregular y el segundo 5.000.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) solo analiza la respuesta policial prevista por el Ministerio para una crisis humanitaria sin precedentes y considera que es insuficiente la incorporación de unos 50 policías de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), procedentes de Madrid, Alicante y Sevilla.

"La ciudad continúa necesitando más policías y está lejos de haber recuperado la normalidad", insiste Ana Alarcón, portavoz del SUP. En la misma línea apunta Laura García, portavoz del sindicato Justicia Policial (Jupol) porque alerta de que los agentes del dispositivo policial "están trabajando al límite de sus capacidades".

"Hay playas tomadas, asentamientos ilegales, el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) está completamente tomado...", según enumera JUPOL tras calificar de "invasión" el panorama que presentan las calles de la ciudad autónoma.

Tanto el SUP como JUPOL reclaman más medidas al Ministerio del Interior. La primera asociación, por ejemplo, pide que se instale un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) y el segundo sindicato afirma que "los compañeros están esperando órdenes" para "desalojar" las calles.

"Los compañeros están deseando actuar y no están fallando los policías nacionales, ni los guardias civiles ni los militares: está fallando el Ministerio del Interior".

Situación de la UPR

La crisis humanitaria de Ceuta está destapando carencias de algunas unidades tácticas policiales. Así lo sostiene el SUP: "Las Unidades de Prevención y Reacción afrontan una situación extraordinaria con vehículos obsoletos y una uniformidad específica que llevan años esperando".

"Resulta incomprensible exigir una respuesta policial propia de 2026 mientras existen vehículos policiales que en algunos casos superan los veinte años de antigüedad, con el desgaste y las limitaciones operativas que ello supone".

Ana Alarcón, portavoz del SUP, critica que el "refuerzo" del Ministerio del Interior en Extranjería consista en "solo seis funcionarios" cuando la presencia de inmigrantes en situación irregular se eleva a miles y eso multiplica la carga de trabajo administrativa para identificarlos.

Por su parte, Laura García, portavoz de JUPOL, también apunta en la misma línea: "La Policía Científica no ha recibido ni un solo refuerzo y a todas estas personas hay que reseñarlas".

De hecho, en el caso de los adolescentes hay que hacerles un estudio del fémur, con radiografías, para confirmar que son menores de edad y que por tanto tienen que ser incluidos en el cupo de menas que el Gobierno quiere repartir entre todas las comunidades autónomas.