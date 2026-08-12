Rabat cuestiona la soberanía española en Ceuta y Melilla: "Seguimos reivindicando nuestros territorios"

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reafirma la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla en encuentros bilaterales con España. Ouahbi asegura que la estrategia de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla es a largo plazo y basada en el diálogo, descartando la confrontación. El ministro marroquí niega que su país utilice la migración como herramienta de presión y reclama cooperación y políticas comunes con España y Europa. Desde España, la ministra de Defensa Margarita Robles y la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, defienden la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y rechazan cualquier cesión de control fronterizo a Marruecos.

El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha vuelto a poner sobre la mesa la reivindicación de Ceuta y Melilla como territorio marroquí, en unas declaraciones realizadas a Asharq News en las que también abordó la crisis migratoria y la relación bilateral con España.

Ouahbi confirmó que la cuestión de las dos ciudades autónomas españolas forma parte habitual de la agenda en los encuentros entre Rabat y Madrid. "Este asunto sigue sobre la mesa y, cada vez que nos reunimos con los españoles, planteamos la cuestión", afirmó el ministro, antes de subrayar de forma tajante: "Nos seguimos aferrando a nuestras tierras".

El responsable marroquí enmarcó esta reivindicación dentro de una estrategia de fondo y no de un pulso coyuntural. "Nuestra política respecto a este asunto es de largo aliento", explicó, para añadir que Rabat "continua reivindicando nuestros territorios".

🇲🇦 🇪🇸 Marruecos vuelve a reclamar Ceuta y Melilla mientras España mantiene que su soberanía no está en discusión



La cuestión territorial vuelve al debate tras la reciente crisis migratoria en Ceuta y la llegada masiva de personas desde Marruecos pic.twitter.com/n2wRl6LRdR — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 12, 2026

En esa misma línea, insistió en que la vía elegida por su Gobierno no es la confrontación: "Queremos resolver el problema mediante el diálogo", señaló, un planteamiento que completó recordando que "esto requiere una mirada a largo plazo" y, más adelante, que "esta cuestión requiere paciencia y una estrategia a largo plazo".

Ouahbi quiso además dejar claro que dentro de las dos ciudades conviven ambas comunidades: "Dentro de Ceuta y Melilla hay marroquíes y hay españoles", apuntó.

Niega acusaciones

Preguntado por la gestión conjunta de la inmigración irregular, el ministro marroquí rechazó que su país utilice el fenómeno migratorio como instrumento de presión frente a España: "Nunca hemos utilizado esta cuestión como una herramienta y no tenemos intención de hacerlo", aseguró.

Ouahbi defendió que cualquier solución pasa necesariamente por la cooperación y no por la imposición unilateral.

"La solución a la crisis de la migración irregular no se logra mediante la presión o el chantaje", declaró, reclamando en su lugar un marco de trabajo conjunto: "Necesitamos diálogo y políticas comunes y coordinadas entre Marruecos, España y Europa".

El ministro fue especialmente crítico con lo que considera una contradicción en la política española. "No me pueden pedir que impida la inmigración irregular y, cuando una persona migra irregularmente a España, ustedes le conceden una situación legal allí", reprochó, antes de lanzar una pregunta directa a sus interlocutores europeos: "¿Quieren combatir la inmigración irregular o simplemente lanzar consignas que contradicen lo que hacen en la práctica?".

Doble rasero

Ouahbi también apuntó a lo que calificó de doble rasero en la política migratoria europea. "Los europeos son selectivos en su enfoque de la inmigración", afirmó, poniendo como ejemplo el trato diferenciado que reciben determinados perfiles profesionales marroquíes frente al resto: "Aceptan a nuestros médicos, a nuestros jóvenes ingenieros y a algunos profesionales con alta demanda, mientras que rechazan a otros".

Pese a esta crítica, el ministro insistió en que ni Rabat ni Bruselas cuestionan la migración en sí misma, sino la falta de cauces ordenados: "Ni nosotros ni Europa estamos en contra de la inmigración; simplemente es necesario regularla y establecer canales controlados", concluyó.

Respuesta de Robles

Las palabras de Ouahbi no han tardado en generar reacción en España. Este miércoles Margarita Robles titular de la cartera de Defensa, Margarita Robles, ha querido trasladar su solidaridad a Ceuta y Melilla, dos ciudades "españolísimas", a las cuales "no se toca".

Además, ha defendido que la llegada masiva "no puede volver a ocurrir" y ha asegurado que "no vamos a dejar a Ceuta sola", en relación a las fuerzas armadas que se encuentran en la ciudad autónoma, a las cuales ha alabado. La ministra ha aseverado que "cualquier agresión a Ceuta y Melilla es una agresión a España".

Por otra parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, señaló directamente a Marruecos como responsable de la crisis migratoria vivida en Ceuta tras la llegada masiva de más de 72.000 personas de forma irregular, de acuerdo con datos oficiales.

En declaraciones a los medios en Ceuta, tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, Ezcurra trasladó una pregunta directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez: si está dispuesto a "ceder" a Rabat —un país que, recordó, no reconoce la soberanía española sobre la ciudad autónoma— el control y la seguridad de una frontera española. Fue tajante al respecto: "España no puede entregarle a Rabat la llave de su frontera. Esto se tiene que terminar y con un Gobierno del PP aseguro que eso va a acabar".

Ezcurra vinculó su intervención directamente con las declaraciones de Ouahbi en las que, a su entender, el ministro marroquí "vuelve a dudar" de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Para la vicesecretaria del PP, esa soberanía "ni está en discusión ni se debate ni va a ser objeto de negociación por parte de nadie".

En esa línea, cuestionó si el planteamiento de Rabat es compatible con lo que el Gobierno español describe como "cooperación leal" en materia migratoria, y preguntó si el Ejecutivo tiene intención de abrir un conflicto diplomático con Marruecos o de llamar a consultas a su embajador, tal y como hizo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con Italia por el cierre del espacio Schengen.