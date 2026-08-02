Ceuta, Melilla y Marruecos, hoy en directo | Crisis migratoria, última hora de la entrada de inmigrantes en España, Pedro Sánchez y Mohamed VI
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes para estudiar una respuesta coordinada ante la situación.
Más información: La Guardia Civil detecta a agentes de inteligencia de Marruecos entre los migrantes que se colaron en Ceuta
🔴 Los ceutíes siguen encerrados por el miedo: cientos migrantes continúan escondidos en montes, fuertes y hoteles
🔴 El Príncipe, la ratonera de Ceuta donde cientos de marroquíes se esconden para no ser devueltos: "¡Yallah! Viene la Policía"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la entrada de varias decenas de miles de migrantes en Ceuta como "una prueba de Marruecos para la siguiente" y una "invasión intolerable". Además, se ha preguntado por qué "el presidente del Gobierno le da las gracias a Marruecos" y ha planteado que Europa no apoyará a España si se produce un segundo episodio de similares características.
Sobre la situación que atraviesa actualmente la ciudad autónoma, Ayuso ha asegurado que "mientras haya decenas de miles deambulando por allí, la población está comprometida".
-
La Guardia Civil comienza las labores de identificación de los 72 cadáveres de migrantes en Ceuta
Las 72 personas fallecidas intentando entrar en Ceuta están comenzando a ser identificadas por la Guardia Civil, un trabajo que explican que es complejo a la hora de poder cotejar las huellas y las muestras de ADN que se están recogiendo.
La recogida de muestras por los agentes del Servicio de Criminalística finalizará previsiblemente a finales de la semana próxima, pero completar el proceso no será fácil, según comunican, ya que las huellas deberán cotejarse con los bancos de datos de otros países.
Y es que hasta este momento, no constan denuncias formales en España de las familias de los fallecidos.
El teniente coronel Carlos Atoche, del Servicio de Criminalística, ha comentado a EFE que los cuerpos de los migrantes fallecidos se encuentran en buen estado dado el poco tiempo transcurrido, por lo que la identificación "mayoritariamente se haría por huellas".
En este caso, al no ser españoles esa comparación es más difícil y, por ello, se realizan gestiones internacionales para conseguir las huellas de referencia, hacer un estudio comparativo y proceder a la identificación.
-
El PP exige responsabilidades y pide explicaciones de si Sánchez sabía que la crisis se iba a producir
El PP ha exigido responsabilidades y explicaciones al Gobierno por su respuesta tardía ante los sucesos de Ceuta y se ha planteado si el presidente Pedro Sánchez sabía que esto podía pasar y por qué los refuerzos que reclamaba la ciudad desde el lunes no llegaron.
En una declaración grabada y distribuida por el PP, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido, Juan Bravo, ha rechazado que la ciudad autónoma haya vuelto a la normalidad y ha reprochado a Sánchez que se dedicara a hacer playlist.
Bravo también ha subrayado que Sánchez haya “renunciado” a la UE mientras que 22 primeros ministros defendían la “españolidad y europeidad” de Ceuta porque su frontera "es la de toda Europa y hay que defenderla ante cualquier ataque o cualquier invasión que sufra”.
-
Bendodo (PP) dice que Ceuta "sigue tomada" por la debilidad del Gobierno y pide elecciones
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la crisis migratoria en Ceuta "no ha terminado" y ha acusado al Gobierno de intentar trasladar "una imagen de normalidad".
En declaraciones a los medios ha trasladado un mensaje de apoyo a Ceuta y Melilla y ha defendido que la situación responde a la "extrema debilidad" de un Gobierno "ineficaz, inestable y débil". "Esta es una crisis que lleva largándose mucho tiempo", ha señalado.
Asimismo, el dirigente ha criticado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseverando que "ninguno de los dos ofrece una imagen ajustada a la situación que se mantiene en las calles de Ceuta".
En este sentido, ha criticado que Sánchez se encuentre de vacaciones en Lanzarote mientras "la crisis no está resuelta". Por ello, también ha cuestionado su supuesta "desconexión de la realidad", calificando esta actuación de "irresponsable".
El dirigente 'popular' ha defendido también la posición del PP respecto a Ceuta y Melilla y ha asegurado que ambas ciudades autónomas serán "prioridades estratégicas" de un futuro Gobierno del Partido Popular.
-
Ayuso, en referencia a la crisis migratoria en Ceuta: "Es una prueba de Marruecos para la siguiente"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha definido la entrada de varias decenas de miles de migrantes a Ceuta como "una prueba de Marruecos para la siguiente" y una "invasión intolerable"
Ayuso se cuestiona por qué "el presidente del Gobierno le da las gracias a Marruecos" y ha planteado que Europa no apoyará a España en un segundo episodio de similares características.
Sobre la situación actual en la ciudad autónoma ha declarado que "mientras haya decenas de miles deambulando por allí, la población está comprometida".
-
Abascal pide la militarización de la frontera y su "cierre permanente" hasta que Marruecos garantice que "no volverá a suceder"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido "militarizar permanentemente la frontera" y "el cierre permanente del paso fronterizo hasta que Marruecos nos dé garantías de que esto no va a volver a suceder".
En una comparecencia en la ciudad autónoma ha abogado por "una defensa con la contundencia necesaria" de darse una situación similar.
Abascal ha criticado la actuación del Gobierno y ha apostillado que las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, "se han quedado cortas por primera vez". Sobre Sánchez ha aseverado que “debería estar en prisión”.
-
Las barreras de contención del Tarajal están ya plenamente operativas
Las medidas de seguridad establecidas en el agua que rodea el espigón del Tarajal se encuentran ya plenamente operativas.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha indicado además que la Guardia Civil se ocupa permanentemente de la protección de las barreras a través del canal intermedio de navegación y de garantizar las labores de mantenimiento y conservación que sean necesarias.
En el espigón se ha instalado una barrera neumática de 500 metros de longitud y una altura de 30 a 70 centímetros en superficie y de hasta un metro de profundidad bajo el agua, que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.
La colocación de esta barrera junto al gran despliegue de medios marítimos y terrestres, además de la presencia del Ejército, han frenado las entradas de migrantes a Ceuta, de modo que ahora sólo se registra algún intento esporádico.
-
Vox afirma que "miles y miles" de migrantes continúan en Ceuta y que "los españoles siguen aterrorizados"
Vox ha afirmado que "miles y miles" de migrantes continúan en Ceuta pese a que el Gobierno ha asegurado que la práctica totalidad de quienes cruzaron han regresado a Marruecos, y ha denunciado que "los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas".
"En Ceuta, comprobando la nueva mentira de Sánchez: no se han vuelto a Marruecos, en Ceuta siguen miles y miles de INVASORES mientras los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas", ha escrito el partido en un mensaje publicado en su cuenta de X.
En Ceuta, comprobando la nueva mentira de Sánchez:— VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 2, 2026
No se han vuelto a Marruecos, en Ceuta siguen miles y miles de INVASORES mientras los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas. pic.twitter.com/QXrHrqQnsL
En una segunda publicación, el partido ha expresado: "Es una puñetera vergüenza la nueva burla de Sánchez a España y a los españoles. ¡Ha puesto un flotador para 'blindar' la frontera entre Ceuta y Marruecos!".
-
Feijóo se reúne en Ceuta con sindicatos de Policía Nacional y asociaciones Guardia Civil
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su presencia en Ceuta para mantener una reunión con los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para conocer la situación vivida.
Feijóo, que visitaba Ceuta acompañado por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, se ha reunido con los sindicatos Jupol, SUP,CEP y UFP, además de con las asociaciones de la Guardia Civil, con la intención de comprobar el estado de los efectivos policiales, según han informado a EFE fuentes del partido.
El presidente del PP ha apostado por reforzar los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El presidente nacional del PP ha acudido esta mañana al Santuario de la Virgen de África, patrona de la ciudad, antes de abandonar Ceuta, donde hoy mismo también ha llegado el secretario general del PP, Miguel Tellado.
-
León XIV pide soluciones de paz, estabilidad y justicia ante la crisis de Ceuta
El papa León XIV confió este domingo en que se puedan encontrar "soluciones de paz, estabilidad y justicia" ante la crisis migratoria de Ceuta, según dijo en español en los llamamientos posteriores al rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.
"Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia", ha manifestado el pontífice.
Esta ha sido la primera reacción de León XIV a la crisis migratoria ocurrida esta semana en Ceuta.
-
Las calles de Ceuta aún muestran la presencia de grupos de migrantes que no quieren volver
Según ha informado EFE, varios grupos de migrantes que entraron de forma irregular el pasado jueves permanecen en distintos puntos de Ceuta y rechazan regresar voluntariamente a Marruecos. Fuentes policiales señalan que es difícil cuantificar su número, aunque siguen visibles en pequeños grupos repartidos por la ciudad.
-
Guardias civiles denuncian falta de medios y de previsión tras la crisis de Ceuta
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la falta de medios, de previsión y de solidaridad europea tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.
Además, la organización ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos para alcanzar un gran acuerdo que permita evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
-
Noche sin entradas irregulares en Melilla
Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a EFE, Melilla no ha registrado ninguna entrada irregular de migrantes durante la pasada noche, la primera sin accesos desde el repunte de la presión migratoria iniciado el pasado jueves.
Las mismas fuentes destacan que ha sido una noche "con cero entradas", en contraste con las dos anteriores, que dejaron 149 accesos, de los que 99 correspondían a menores de edad.
-
Tres mil efectivos de las Fuerzas de Seguridad se mantendrán en Ceuta "el tiempo necesario" para garantizar la seguridad
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado este domingo que unos tres mil efectivos, entre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y militares, continuarán "el tiempo que sea necesario" desplegados en la ciudad para garantizar la seguridad.
En una rueda de prensa, el delegado ha dicho que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad, y, aunque ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer", ha insistido que la situación "no tiene nada que ver" con la que se vivió en las primeras 24 horas tras la entrada masiva el jueves de más de 50.000 personas desde Marruecos.
Ha insistido en que ese jueves se pasó de una "crisis migratoria", con el aumento de entrada de inmigrantes en los días anteriores para la que se habían tomado medidas, a una "violación de la integridad territorial".
-
El Gobierno eleva a 72 la cifra de migrantes muertos en la crisis de Ceuta
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha elevado la cifra de migrantes fallecidos en los últimos días tras intentar entrar a España a través de Ceuta a 72 personas.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, ha lamentado el fallecimiento de estas "personas inocentes" que han perdido la vida intentando acceder a la ciudad.
Además, Pérez Triano ha asegurado que trabajarán para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos "lo antes posible"
Según ha explicado, se ha incrementado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar casi 3.000 agentes y militares, que permanecerán en Ceuta "el tiempo que sea necesario" .
Sobre la situación en la calle, ha reiterado que actualmente "queda mucha menos gente de la que entró" y que se han producido "muchísimas salidas", si bien ha admitido la dificultad de ofrecer datos definitivos.
También ha destacado la presencia en Ceuta de "grupos de extrema derecha" que han acudido a la ciudad para "aprovecharse de las dificultades para sembrar odio, división y miedo". "No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios", ha remarcado.
Por último, ha señalado que no se tuvo "ningún tipo de información" previa sobre la entrada masiva hasta que se empezó a ver a las personas acceder por la frontera.
Sobre la procesión y la ofrenda floral previstas en la ciudad, ha avanzado que se reunirá con los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil, que en principio no ven problemas para su celebración, a la espera de concretar los detalles de seguridad.
-
El PP exige al Gobierno que "no quede ni uno de los inmigrantes"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado este domingo al Gobierno que despliegue "todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" en Ceuta para que "no quede ni uno de los inmigrantes ilegales" que han entrado en los últimos días.
El dirigente popular ha realizado estas declaraciones al ser preguntado por el reparto de los menores migrantes que Ceuta y, en menor medida, Melilla, ya no pueden acoger debido a la saturación de sus recursos asistenciales.
-
Más de 100 migrantes murieron al intentar entrar a Ceuta, según una asociación de la Guardia Civil
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha asegurado que la entrada masiva registrada el pasado jueves en Ceuta deja más de un centenar de fallecidos, una cifra superior a los 71 muertos comunicados por fuentes policiales a EFE.
En un comunicado, la AUGC también sostiene que cerca de 60.000 personas intentaron acceder a la ciudad en lo que califica como la "mayor crisis migratoria" de la historia de Ceuta.
-
La frontera de Ceuta amanece tranquila aunque con algún intento de entrada a nado
La frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, ha amanecido este domingo en calma, sin nuevos intentos de entrada masiva por el espigón fronterizo.
No obstante, una decena de personas ha intentado acceder a nado, aunque el intento ha sido controlado por el personal del Ejército, evitando su entrada.
-
El ministro de Exteriores alemán afirma que la crisis de Ceuta ha sido un "test de estrés" superado con éxito por la UE
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha afirmado que la crisis causada por la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta ha supuesto para la Unión Europea un "test de estrés" que ha sido superado con éxito.
En unas declaraciones al Bild, el político conservador conversó por teléfono el viernes con su homólogo marroquí Naser Burita y le instó a trabajar para normalizar la situación.
Wadephul llamó además a la Comisión Europea para dar prioridad absoluta a la protección de las fronteras exteriores de la UE, en línea con la carta impulsada el sábado por Italia y Dinamarca que firmó también Berlín, entre otras 22 capitales.
"Para controlar la migración ilegal necesitamos a socios fuera de Europa, como en este caso Marruecos", subrayó el ministro alemán.
Ya el pasado viernes, el canciller germano Friedrich Merz resaltó que la protección de las fronteras exteriores de la UE es "decisiva" para la lucha contra la "migración ilegal", aunque no se posicionó sobre la suspensión de España del Acuerdo Schengen reclamada por Italia.
"Respaldo la intención española de no permitir a los migrantes ilegales entrar al continente europeo. El Reglamento de Retornos de la UE debe ser implementado ahora sin dilación", dijo Merz, en alusión al texto aprobado ya por el Parlamento Europeo.
Este reglamento plantea, entre otros puntos, la agilización de las expulsiones y la creación de centros de retorno para migrantes irregulares en terceros países, esta última una herramienta a la que España se ha opuesto desde su concepción.
-
Socialistas europeos piden a Von der Leyen aclarar "de inmediato" las normas de Schengen
El Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo ha pedido en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "intervenir de inmediato" para aclarar las normas del espacio Schengen.
Los socialdemócratas europeos enviaron ayer la misiva a la presidenta Von der Leyen "en la que le instan a intervenir de inmediato para aclarar las normas que rigen la suspensión del espacio Schengen por parte de los Estados miembros a raíz de los sucesos ocurridos en Ceuta".
La vicepresidenta de S&D, Ana Catarina Mendes, ha cuestionado los "fundamentos objetivos" para justificar la reintroducción de controles en fronteras interiores, después de que Von der Leyen confirmase que no ha habido movimientos desde Ceuta hacia la UE.
Por ello, ha instado a la Comisión a "que aclare si, de hecho, se han cumplido estas condiciones legales y, en caso contrario, a que ejerza plenamente su papel de guardiana de los Tratados".
El grupo europeo ha expresado además su preocupación por "la tergiversación deliberada por parte de ciertos gobiernos (...) al aprovechar la situación con fines políticos".
Asimismo, han acusado a la derecha y extrema derecha de reaccionar "pidiendo el cierre de las fronteras", en lugar de mostrar "solidaridad y apoyo a España".
"Esto supone un grave precedente, derivado de la decisión de Italia, que abre la puerta a una posible manipulación del Derecho europeo al servicio de las agendas políticas y los intereses de gobiernos concretos poniendo en tela de juicio el propio principio de responsabilidad europea compartida".
Por su parte, el Partido de los Socialistas Europeos también ha defendido al Ejecutivo español y ha señalado "la confusión generalizada, alimentada por afirmaciones falsas sobre la política migratoria de España y las consecuencias jurídicas de una sentencia reciente del Tribunal Supremo español".
En ese sentido, han condenado "las campañas coordinadas de desinformación, amplificadas por actores de Estados Unidos, Israel y la extrema derecha europea".
-
"Es una anomalía democática": Tellado carga contra el Gobierno por no informar al PP de la situación en Ceuta
Miguel Tellado, secretario general del PP, ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no informar al PP de las informaciones que tuvieran de Ceuta, algo que ha calificado como una "anomalía democrática".
"La interlocución es nula y eso es una anomalía democrática, tiene que ver con la falta de talante democrático de este Gobierno", ha remarcado en una entrevista este domingo en EsRadio.
Además, el dirigente ha denunciado que la situación en Ceuta ha sido "provocada" por el propio Gobierno y que, por lo tanto, es un "disparate" que lo tengan que resolver las Comunidades Autónomas.