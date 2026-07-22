Diana Morant acusa a Feijóo de "dibujar" un futuro "cada vez más parecido a esos gobiernos criminales como el de Hitler"

Las claves

Las claves Generado con IA La ministra Diana Morant ha comparado un posible gobierno de PP y Vox con "gobiernos criminales como el de Hitler" en una entrevista en TVE. El Partido Popular ha exigido a Morant que rectifique y pida perdón, calificando sus declaraciones de inaceptables y ofensivas. Morant ha criticado el acuerdo de presupuestos entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, alertando de mensajes peligrosos sobre la 'prioridad nacional'. La ministra ha denunciado el aumento de discursos racistas y ha pedido al PP que condene públicamente los insultos contra jugadores como Lamine Yamal.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha comparado este miércoles un hipotético Gobierno de PP y Vox presidido por Alberto Núñez Feijóo con "gobiernos criminales como el de Hitler".

"Creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", ha afirmado textualmente la ministra.

El PP ha criticado con dureza estas palabras. "Quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable. Diana Morant debe rectificar y pedir perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata", ha manifestado el partido en X.

El exabrupto se ha producido en una entrevista concedida a 'Mañaneros' de 'TVE'. En la misma, recogida por Europa Press, Morant, tras valorar el acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos valencianos, ha reflexionado sobre racismo hasta acabar pronunciando la grave acusación contra Feijóo.

Ha lamentado que los comentarios xenófobos han aumentado en redes sociales, y ha indicado que el origen de esta subida está en la "política" y los "irresponsables" que provocan discursos de odio.

Dicho esto, Morant ha condenado los insultos racistas que reciben, según ha dicho, jugadores de la selección española de fútbol como Lamine Yamal, y ha pedido al PP que haga lo mismo. "Me gustaría escuchar a un representante del Partido Popular hacer esa misma condena, porque en estas cuestiones hay que saber en qué bando estás", ha manifestado.

El silencio cómplice de @rtve y @Ruiz_Noticias ante el grave ataque de la ministra Diana Morant a @NunezFeijoo . ¿Debe callar la TV pública ante la comparación del líder democrático de la oposición con el "gobierno criminal de Hitler? pic.twitter.com/wixHWR8247 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 22, 2026

A continuación, la ministra ha señalado que está en el "bando" de Lamine Yamal, "un niño que ha nacido en España y que es tan español como Feijóo", y ha lamentado la vuelta de una "España racista" que no había conocido, donde, a su juicio, hay "gobiernos que tienen la capacidad de hacer leyes que son racistas, que persiguen a la ciudadanía".

Ha sido entonces cuando ha introducido al genocida alemán. Ha dicho que los ejecutivos "pueden acabar en lo que fue" el nazismo de Hitler, que tuvo "mucha afectación en la ciudadanía" con "muchos alemanes que siguieron ese discurso".

"Creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", ha manifestado a continuación.

Presupuestos

La también líder de los socialistas valencianos ha mostrado su tristeza por el acuerdo de PP y Vox para los presupuestos de la Generalitat, que recogen por primera vez la denominada 'prioridad nacional' como ley en una comunidad autónoma.

"La sociedad está recibiendo un mensaje muy peligroso de que el gobierno valenciano va a distinguir entre si eres o no eres suficientemente valenciano o español, por ejemplo, para recibir asistencia sanitaria o educación", ha lamentado Morant, que ha indicado que son los recortes en sanidad del Consell y no los migrantes los que, por ejemplo, provocan el cierre de camas de hospitales.

A su juicio, es una "excusa permanente" de PP y Vox "que necesitan señalar a culpables" y enfrentar al pobre "con el casi más pobre" mientras "los ricos y la gente de bien" está con "amnistías de impuestos" en la Comunidad Valenciana.

Sobre la propuesta del líder de la oposición para reformar el Código Civil para que "no regalar pasaportes", Morant ha señalado que se ha descubierto "algo que muchos intuíamos": que "Vox siempre ha estado dentro del PP" y que, por tanto, "ya les sale ese franquismo del que nacieron". "El principal partido de la ultraderecha es ya el PP y Alberto Núñez Feijóo", ha censurado.