También en su residencia oficial: Ábalos hizo otro trío con las dos rumanas 'empleadas' de Ruz en el chalet de El Viso cinco días antes de ser cesado

El pago de consumiciones del minibar del hotel fue asumido posteriormente por Koldo tras una salida precipitada de las mujeres para no perder el tren de regreso.

Las conversaciones y documentos intervenidos revelan la coordinación detallada del encuentro, que incluyó cuatro horas en la vivienda oficial y una noche en hotel.

Koldo García, asesor de Ábalos, y el hijo del exministro gestionaron la logística, incluyendo el viaje de las mujeres desde Valencia y la reserva de un hotel a nombre de Víctor Ábalos.

José Luis Ábalos organizó un encuentro sexual con dos prostitutas rumanas en su residencia oficial de El Viso cinco días antes de ser cesado como ministro.

José Luis Ábalos contrató a las dos prostitutas rumanas que camufló el constructor José Ruz, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, para hacer un trío en la residencia oficial del Gobierno cinco días antes de ser cesado por Pedro Sánchez.

Las conversaciones de Koldo García y los documentos hallados en sus dispositivos móviles a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, revelan que las dos prostitutas pasaron cuatro horas junto a Ábalos en su vivienda oficial como ministro en el barrio de El Viso (Madrid) el 5 de julio de 2021.

En este complejo de viviendas, propiedad del Gobierno de España, también vivía en aquel momento la vicepresidenta Nadia Calviño.

Koldo García organizó la logística para el viaje de las prostitutas desde Valencia, aunque esta vez contó con la colaboración del hijo del ministro, Víctor Ábalos.

Rozalia y Ofelia, conocida esta última con el sobrenombre de Gabriela, descansaron, tras el trío en la residencia oficial del ministro, en un hotel madrileño cuya habitación registró a su nombre Víctor Ábalos Aguado tras una conversación con Koldo.

Estas dos prostitutas rumanas, entre otros viajes, acompañaron a Ábalos en Zaragoza con dos salvoconductos emitidos por José Ruz, el dueño de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) e imputado en la Audiencia Nacional por pagar supuestas comisiones a José Luis Ábalos y Koldo García.

Esta cita de las prostitutas con Ábalos tuvo lugar la madrugada del 15 al 16 de abril de 2021, en plena pandemia y con cierres perimetrales en las comunidades autónomas, durante un viaje oficial de Ábalos en el que estuvo acompañado en los actos por Pilar Alegría.

Los preparativos

La operación comenzó el sábado 3 de julio de 2021. Koldo García y Rozalia intercambiaron mensajes para buscar opciones de tren entre Valencia y Madrid.

Rozalia trasladó una exigencia concreta: Ofelia, apodada Gabriela, necesitaba regresar temprano el martes 6 de julio por la mañana. Koldo respondió que lo tendría en cuenta y al día siguiente envió los horarios definitivos.

El trayecto de ida quedó fijado para el lunes 5 de julio. Ambas viajarían juntas en el AVE 05141, con salida de Valencia a las 14:10 y llegada a Madrid-Atocha a las 15:48.

Billetes de ida entre Valencia y Madrid. EL ESPAÑOL

La vuelta también quedó organizada con precisión. El regreso estaba previsto para el martes 6 de julio en el AVE 05270, que partía de Madrid-Atocha a las 06:45 y llegaba a Valencia a las 08:38.

Billetes de vuelta entre Madrid y Valencia. EL ESPAÑOL

En aquellas fechas, Ábalos no tenía agenda oficial prevista ni el 5 ni el 6 de julio. Su siguiente compromiso institucional sería ya en Granada, donde viajaría junto a Koldo en la tarde del día 6 para participar al día siguiente en un acto del Ministerio.

Hotel a nombre de Víctor Ábalos

La mañana del 5 de julio, Koldo reclamó a Víctor Ábalos la documentación de la reserva hotelera.

"Mándame la reserva del hotel", escribió a las 13:05. Minutos después insistió: "Hola, estas [sic]".

Víctor respondió a las 13:30 enviando cuatro capturas de pantalla correspondientes a la reserva del NH Collection Madrid Colón.

Las imágenes muestran un correo electrónico recibido por el propio Víctor Ábalos como titular de la habitación.

Reserva en el NH Collection Madrid Colón a nombre de Víctor Ábalos utilizada por dos prostitutas. EL ESPAÑOL

La reserva correspondía a una estancia de una noche para un adulto, con check-in a las 15:00 del 5 de julio y check-out a las 12:00 del día siguiente. El coste total ascendía a 138,01 euros.

En las "peticiones especiales" figuraba además una anotación llamativa introducida por el hijo del exministro: "Viajo por trabajo y quizá utilice la tarjeta de crédito de la empresa".

Tras recibir las capturas, Koldo las reenvió inmediatamente a Rozalia.

La llegada a Madrid

Las dos mujeres llegaron a Atocha poco antes de las 16:00. A las 17:11, Rozalia escribió a Koldo para avisarle de que acababan de comer y que en ese momento abandonaban la estación. "Entonces mira. Ve al hotel", respondió Koldo.

El exasesor explicó el plan con detalle. Debían acudir primero al NH Collection Madrid Colón, cambiarse y dejar allí sus pertenencias antes de desplazarse a la casa oficial del ministro.

"Y así voy a buscaros sobre las 18:15 al hotel y ya vamos allí", escribió. Rozalia entendió inicialmente que debían abandonar el hotel tras registrarse. "Que nos vamos del hotel? [sic]", preguntó.

Koldo aclaró entonces el procedimiento: "Vais te cambias y dejas todo y os llevo [sic]". Poco después, Rozalia relató problemas durante el check-in. Según explicó, el hotel le pidió una tarjeta de garantía adicional y realizó varias preguntas sobre la reserva.

"Me a pedido tarjeta de garantía aparte que me puso preguntas [sic]", escribió a las 17:51. También explicó que había comunicado al hotel que desconocían todavía qué harían esa noche y que la habitación individual que había reservado Víctor Ábalos para las dos prostitutas sería suficiente.

Cuatro horas en la casa oficial

Mientras tanto, José Luis Ábalos y Koldo García ultimaban los preparativos en la vivienda oficial del ministro en Madrid.

A las 17:09, el ministro preguntó a Koldo: "Cuando has quedado en recoger a estas? [sic]". Ábalos justificó la consulta porque quería "descansar algo" y "ordenar".

Finalmente fijaron la llegada para las 18:30. "Compra cervezas", ordenó después el ministro a su asesor. Koldo respondió escuetamente: "Ok".

A las 18:23, Koldo envió a Rozalia una ubicación concreta: "Balbina Valverde Restaurante Jay Alay". También le pidió que acudieran en taxi. "Os espero", escribió.

Rozalia mostró sorpresa porque esperaba que fuera Koldo quien las recogiera personalmente. "Jolin ,decías venir tu [sic]", respondió. Pese a ello, las dos mujeres tomaron finalmente un taxi rumbo a la vivienda oficial.

A las 18:30, Rozalia confirmó que acababan de pedirlo. Minutos después quiso saber si el encuentro sería en un restaurante o en una vivienda. "Casa", respondió Koldo a las 18:36.

La conversación evidencia que Koldo aguardaba la llegada de ambas en la puerta del inmueble oficial del ministro. A las 18:43 Rozalia avisó de que el taxista calculaba unos 15 minutos de trayecto.

Las conversaciones posteriores muestran que Rozalia y Gabriela permanecieron en la vivienda oficial de Ábalos hasta pasada la medianoche.

A las 23:15 Rozalia escribió de nuevo a Koldo para preguntarle si podían consumir productos del minibar del hotel. "Ya me lo comentó José", añadió después, en referencia al ministro.

Koldo no respondió hasta las 03:06 de la madrugada porque, según explicó, se había quedado dormido. "Ya me dijo José que a de pagar al salir [sic]", contestó Rozalia.

Koldo recordó entonces que el tren de vuelta partía a las 06:45 y sugirió evitar complicaciones: "Bueno si al salir lo pagáis no pasa nada pero mejor no [sic]".

La conversación revela además que Koldo se mantenía disponible de madrugada para atender cualquier necesidad de las dos mujeres. "Si necesitáis algo me decís y voy", escribió.

Rozalia respondió que pagarían los productos consumidos y dio el asunto por solucionado.

Una salida precipitada

Sin embargo, horas después surgió un nuevo problema. A las 06:48 del martes 6 de julio, Rozalia comunicó a Koldo que habían abandonado el hotel precipitadamente para no perder el AVE de regreso a Valencia.

"Hemos salido con mucha prisa en último minuto pillamos el ave. No nos dio tiempo a pagar lo que consumimos [sic]", explicó.

Koldo reaccionó de inmediato y asumió personalmente el pago pendiente."Si lo es voy ahora yo y pago que tomasteis [sic]", respondió.

El exasesor pidió entonces una relación exacta de los productos consumidos. Rozalia detalló el contenido del minibar: "Un sándwich, 1 agua, 2 cervezas, 1 vino, 1 gin, 1 ron, 1 bacardi y 1 zumo naranja [sic]". "Ok gracias", contestó Koldo.

Ese mismo martes por la tarde, apenas unas horas después del regreso de las dos prostitutas a Valencia, Koldo y Ábalos viajaron juntos a Granada para participar al día siguiente en un acto oficial del Ministerio de Transportes.

Cinco días después, el 10 de julio de 2021, Pedro Sánchez citó a José Luis Ábalos en Moncloa para comunicarle su salida del Gobierno.