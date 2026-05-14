El constructor Ruz camufló como "técnicas de estudios" a dos prostitutas para que Ábalos hiciera otro de sus tríos tras visitar el Pilar junto a Alegría

Levantina Ingeniería y Construcción, empresa de Ruz, recibió 125 millones en contratos públicos durante la etapa de Ábalos en Transportes, y Ruz está investigado por supuestas mordidas.

Whatsapps y documentos muestran la coordinación de Koldo García y el consumo de sustancias durante el encuentro, así como el papel de Ruz en la trama de adjudicaciones públicas.

La fiesta sexual tuvo lugar en el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza durante el estado de alarma, con restricciones de movilidad, y se pagó a las dos mujeres por sus servicios.

El constructor José Ruz falsificó salvoconductos como "técnicas de estudios" para que dos prostitutas pudieran reunirse con José Luis Ábalos tras una visita oficial a Zaragoza junto a Pilar Alegría.

El constructor José Ruz camufló como "técnicas de estudios" a dos prostitutas rumanas para que José Luis Ábalos hiciera otro de sus tríos tras una visita oficial a Zaragoza junto a Pilar Alegría.

Según revelan los whatsapps y documentos en los dispositivos de Koldo García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, el dueño de la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) realizó los salvoconductos para las prostitutas.

Pepe Ruz está investigado en la Audiencia Nacional por haber pagado mordidas a Ábalos y Koldo a cambio de que su empresa recibiera contratos de obras públicas.

La fiesta sexual de Ábalos con las dos escorts tuvo lugar en el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza la madrugada del 15 al 16 de abril de 2021, justo una semana después del otro trío que Koldo organizó al ministro en Santiago de Compostela.

El ministro había visitado ese día la Basílica del Pilar junto a la entonces delegada del Gobierno Pilar Alegría y a la mañana siguiente volvió a reunirse con ella para otro acto oficial.

Las conversaciones entre Koldo y una de las prostitutas de nombre Rozalia revelan que el ministro consumió sustancias durante la fiesta.

La escort y la mano derecha de Ábalos hablan en los mensajes de las cantidades compradas y las que han "tomado" durante la noche, situación que preocupó a Koldo García.

La cronología

Koldo García comenzó a organizar el desplazamiento de las dos prostitutas desde Valencia hasta Zaragoza el 13 de abril de 2021.

El ministro de Transportes realizaba un viaje oficial a la capital maña los días 15 y 16 de ese mismo mes.

Las dos prostitutas eran Rozalia, ciudadana rumana de cuarenta años, y Ofelia, también rumana y conocida con el alias de 'Gabriela'.

Según los mensajes en los dispositivos de Koldo García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, Rozalia actuaba como 'madame' y Ofelia era una escort que trabajaba habitualmente con ella.

Ese mismo 13 de abril de 2021, Koldo y Rozalia revisan las opciones de viaje a Zaragoza.

Después de pedir a Patricia Úriz que comprara los billetes para las prostitutas, estos fueron enviados a Rozalia.

Los documentos revelan que las prostitutas viajarían desde Valencia hasta Tarragona en un Euromed. Después, se desplazarían finalmente a Zaragoza en AVE.

Los billetes muestran que ambas mujeres salieron el 15 de abril de 2021 desde Valencia Joaquín Sorolla a las 09:15 en el Euromed 01092 con llegada a Camp Tarragona a las 11:16.

En esta ciudad catalana cogieron a las 12:34 el enlace para llegar a Zaragoza-Delicias a las 13:42 en el AVE 03122.

Billete de ida entre Valencia y Zaragoza. EL ESPAÑOL

La vuelta fue reservada para el 17 de abril. Las escorts debían regresar desde Zaragoza-Delicias a Tarragona en el AVE 03153 y posteriormente enlazar con un Euromed hasta Valencia.

Pese a que el viaje del ministro a Zaragoza solo duró una noche (la del 15 al 16), Koldo regaló una más en la capital maña a ambas mujeres.

Billete de vuelta entre Zaragoza y Valencia EL ESPAÑOL

Un día antes del viaje, Koldo envió a Rozalia la reserva en el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza. La habitación estaba contratada desde el 15 de abril a las 15:00 hasta el 17 de abril a las 12:00 para dos adultos.

La reserva figuraba a nombre de Rozalia, aunque el correo de contacto pertenecía a Koldo, un procedimiento habitual en este tipo de reservas por parte del asesor.

Tras recibir la documentación, la mujer pregunta al asesor de José Luis Ábalos: "Entonces iremos directas al cuarto ? No habrá problema [sic]". Koldo responde: "Como decidáis vosotras. No hay ningún problema".

Horas después se produce una conversación especialmente relevante. Rozalia escribe: "Koldo es para saber busco aquello. Perdón por ser pesada. El me dijo que traiga y no se seguro que hacer. Si esperar por ti o buscarlo ya [sic]". Y añade: "Ya tengo claro que debo mirar que el no tomé etc [sic]".

Más tarde, esta conversación tendrá relevancia al desvelarse que hablaban sobre la compra y consumo de sustancias durante la noche que ambas mujeres pasaron con José Luis Ábalos.

El constructor Ruz

El viaje se produjo en pleno estado de alarma y con fuertes restricciones de movilidad entre comunidades autónomas debido a la covid.

Aragón mantenía cierres perimetrales y limitaciones de desplazamiento. Solo se permitían viajes justificados documentalmente por motivos de trabajo u obligación.

En otras ocasiones, los salvoconductos para prostitutas que acompañaban a Ábalos habían sido emitidos desde el Ministerio de Transportes.

Sin embargo, esta vez los certificados fueron falsificados por Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), la empresa del constructor José Ruz Martínez.

Pepe Ruz es uno de los empresarios más favorecidos por la trama Koldo y se encuentra investigado en la Audiencia Nacional por haber supuestamente pagado mordidas a cambio de contratos públicos.

El Ministerio de Transportes, durante la etapa de Ábalos, adjudicó 125 millones de euros en contratos públicos a Levantina Ingeniería y Construcción SL.

De esta cantidad, 108 millones procedieron de la Dirección General de Carreteras, cuyo responsable era Javier Herrero Lizano.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Ruz como uno de los contratistas más próximos al exasesor ministerial. Además, en diversos informes se recogen conversaciones de WhatsApp en los que hablan sobre adjudicaciones que finalmente consiguió LIC.

Los documentos enviados por Koldo identificaban a Rozalia y Ofelia como colaboradoras de LIC con el cargo de "técnicas de estudios de construcción".

Los salvoconductos emitidos por Pepe Ruz a las prostitutas que viajaron a Zaragoza para la fiesta de José Luis Ábalos. EL ESPAÑOL

Koldo remite ambos certificados a medianoche del 15 de abril y Rozalia pregunta inmediatamente: "Es suficiente tenerlo en el móvil? [sic]". Koldo responde: "Sí, es suficiente". Después indica a la prostituta: "Decir que vais por trabajo".

Los certificados estaban firmados por el propio Pepe Ruz en representación de Levantina Ingeniería y Construcción.

La agenda de Ábalos

Ese mismo 15 de abril, José Luis Ábalos tenía programados varios actos en su agenda institucional en Aragón.

A las 17:00 participó en la inauguración de la nueva estación ferroviaria y del nuevo haz de vías de Canfranc, en Huesca, junto a Pilar Alegría -delegada del Gobierno en Aragón-, Isabel Pardo de Vera -presidenta de Adif- y Javier Lambán -presidente de Aragón-.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (i) y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (d) durante la Inauguración de la estación de ferrocarril de Canfranc el 15 de abril de 2021. Europa Press

Horas antes del evento, Koldo envió a Pardo de Vera distintos menús del restaurante La Ontina, situado en la calle Joaquín Costa número 5 de Zaragoza. Previamente a la cita en Huesca, la comitiva, con Alegría y Lambán entre los presentes, comió en Zaragoza.

Conversaciones con Pilar Alegría

El 13 de abril, Pilar Alegría había escrito a Koldo ofreciéndose para organizar comidas y cenas durante la visita del ministro a Aragón: "Si tengo que buscar sitio para comer o cenar estos días que venís por aquí, ya lo sabes".

Tras el acto de Canfranc, Ábalos, junto a Pilar Alegría, realizó una visita a la Basílica del Pilar en torno a las 20:00. Según los mensajes intervenidos, Koldo envió posteriormente numerosas fotografías de la visita al ministro.

Pilar Alegría, junto a José Luis Ábalos, en la visita a la Basílica del Pilar EL ESPAÑOL

La fiesta en el hotel

Mientras Ábalos desarrollaba su agenda institucional, Rozalia seguía preguntando a Koldo por el acceso al hotel.

A las 14:07 le escribe: "Cariño podemos ir al hotel ? esta pagado ya?? [sic]". Mensaje que no tiene respuesta por WhatsApp. Ya por la noche, a las 20:16, Rozalia vuelve a contactar con Koldo: "Ya habeis pasado por aqui ? [sic]".

Koldo responde: "Estamos hotel. Ahora nos vemos. Espera un poco por favor". Rozalia pide entonces: "Por fi traete unas cervezas. No quiero bajar mas [sic]".

Koldo pregunta en qué habitación están y Rozalia responde: "218". Posteriormente, Koldo le comunica: "Te suben 6 ahora". Media hora después añade: "Subo luego para hacer cuentas".

Los mensajes sitúan a Koldo coordinando, una vez más, la estancia de las dos prostitutas en el hotel donde se alojaba la comitiva del ministro.

El trío y las sustancias

A la mañana siguiente Koldo y Rozalia comentan la fiesta nocturna en la habitación de Ábalos.

A las 07:27 Rozalia escribe a Koldo: "Me dejó 350 creo. Ya le dije que tu pagaste todo. La próxima 2 de tema, no más. No necesitamos más ok. Intenté cuidar lo mejor posible [sic]".

El mensaje prueba el pago a las dos prostitutas por su compañía aquella noche y sugiere el consumo de sustancias estupefacientes durante la fiesta nocturna.

Rozalia justifica su decisión de comprar 2 (de tema): "Y9 pille eso más o menos lo que pensé que Michel trae. Tenía dudas y ahora ya se seguro lo q necesitamos [sic]".

La conversación continúa. Rozalia explica: "Michele decía que gastamos unos 10". Koldo responde: "Que locura. Es una locura".

Michele era una de las prostitutas que había acompañado a Ábalos anteriormente y que había explicado a Rozalia lo que debía hacer y lo que le gustaba al ministro.

Rozalia añade: "Yo tenía dudas pero no sabía seguro. Ahora ya sé". Y después concreta: "El casi nada se hizo". Más adelante escribe: "Si no le presiona nadie el no toma. Cantidad digo".

La mujer también asegura a Koldo que Ábalos estuvo "muy a gusto con Gabriela", en referencia a la otra prostituta que la acompañó en el viaje a Zaragoza para hacer un trío con el ministro.

Los mensajes apuntan a que durante la noche se produjo un encuentro sexual con ambas prostitutas y consumo de sustancias.

Rozalia incluso habla de "la próxima 2 de tema, no más", en aparente alusión a limitar la cantidad de sustancias necesarias para el siguiente encuentro.

"Como te duermas te mato"

Pese a la fiesta de la noche anterior, la agenda pública del ministro continuó con normalidad.

Ábalos arrancó el día temprano. Koldo comenzó a hablar con él vía WhatsApp pasadas las 09:00.

El asesor le pide que baje a desayunar a las 10:00 y que deje sus maletas en la habitación. El ministro tenía a las 10:30 una entrevista y después el último acto oficial antes de regresar a Madrid.

José Luis Ábalos, durante su intervención en la Jornada sobre Estrategia Logística Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza el 16 de abril de 2021. Europa Press

A las 11:30 Ábalos participó en la Jornada sobre Estrategia Logística Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Durante el acto, Pilar Alegría intercambió mensajes con Koldo bromeando sobre el evento.

"Vaya tostón se tiene que estar tragando el ministro", escribió Alegría. Koldo respondió con risas y comentarios sobre la posibilidad de perder el tren de vuelta a Madrid.

Pilar Alegría se ofreció a buscarles un lugar en donde comer si el evento se retrasaba demasiado.

Tras la negativa de Koldo debido a la necesidad de coger el tren de vuelta, la entonces delegada del Gobierno de Aragón les ofreció sus coches para que lleguen a tiempo.

El cansancio del ministro era evidente y su asesor trató de evitar que Ábalos se durmiera.

A las 12:19, mientras el acto seguía desarrollándose, Koldo envió un mensaje a Ábalos: "Como te duermas te mato!!!!!".

Ábalos no responde a Koldo hasta las 15:35 para preguntarle por una bolsa con "las tintas y la virgen". Inmediatamente, el asesor contestó que estaba en su maleta y se lo entregará luego.

Aunque las prostitutas tenían reserva y billetes hasta el 17 de abril, Ábalos y Koldo abandonaron Zaragoza tras el acto institucional del día 16.

Rozalia y Koldo no volvieron a hablar hasta el 29 de abril, cuando comenzaron a organizar un nuevo viaje a Madrid entre el 30 de abril y el 1 de mayo.