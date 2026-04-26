Abascal contraataca a Sánchez: "El que parece que defiende la Constitución dirigía una mafia que está en Soto del Real"

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal responde a Pedro Sánchez acusándole de liderar "una mafia que ahora está en Soto del Real". El cruce de declaraciones surge tras las críticas de Sánchez a Vox por promover la "prioridad nacional", que según él viola la Constitución. Abascal defiende que su postura no es discriminatoria y acusa a Sánchez de pactar con "mafias enemigas de España", incluyendo separatistas y ex miembros de ETA. En su mitin, Abascal insiste en que las políticas actuales dan prioridad a extranjeros sobre los españoles en ayudas sociales y servicios públicos.

Mientras Pedro Sánchez acusa desde Córdoba a Vox de ir contra la Constitución al plantear la "prioridad nacional", en Lucena, misma provincia, Abascal le responde: el que "parece que defiende" la Carta Magna, "dirigía una mafia que ahora está en Soto del Real".

Es el cruce político que deja el último domingo de precampaña andaluza, en la que inevitablemente se filtra el gran debate político de la semana, con la prioridad nacional aceptada por el PP para formar gobiernos en Aragón y Extremadura.

Para Pedro Sánchez supone violar el principio de no discriminación de la Constitución, ha defendido en Córdoba; para Santiago Abascal el presidente del Gobierno está incapacitado en ese debate. "Tiene gracia que diga que vamos contra la Constitución porque precisamente estamos yendo contra la discriminación a los españoles humildes, que son los últimos en las ayudas sociales y en las ayudas a la vivienda”, ha dicho.

Y continúa. Pedro Sánchez, ha aseverado, "ha robado las elecciones a sus propios compañeros socialistas con un pucherazo asqueroso”, y lidera "una mafia que ahora está en Soto del Real. "Ese es el tipo que parece que defiende la Constitución frente a nosotros".

Al final, ha sostenido, es también responsable de "una mafia que defiende la Constitución pactando con otras mafias enemigas de España, desde la mafia golpista separatista hasta la mafia terrorista de ETA”.

Son respuestas que llegan en un mitin en el que ha vuelto a defender la prioridad nacional. "Se quiere dar lo que es de los españoles a todo el mundo, a toda África, a toda América, nuestros hospitales se han convertido en el Hospital del mundo y nuestras ayudas sociales también”, ha dicho, con, a su juicio, un nefasto pronóstico.

“Todos los problemas se van a acrecentar porque los políticos españoles están poniendo en el último lugar a los nacionales”, ha concluido.