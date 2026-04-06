La última noche que Jésica pasó con Ábalos entró al domicilio oficial con el apodo de "España": ahora vuelven a citarse en el TS

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

Jésica fue contratada en empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes sin desempeñar funciones, situación que la Fiscalía considera trato de favor por parte de Ábalos.

La investigación revela que Jésica vivió en un piso de lujo pagado por el entorno del empresario Víctor de Aldama, considerado una contraprestación ligada a contratos públicos.

Jésica Rodríguez, examante de José Luis Ábalos, testificará en el Tribunal Supremo como testigo clave en el juicio por el caso Mascarillas.

El 10 de julio de 2021 José Luis Ábalos fue cesado por Pedro Sánchez como ministro de Transportes. Aquella noche, el hasta entonces mano derecha del presidente del Gobierno, la pasó junto a Jésica Rodríguez en su vivienda oficial en el barrio madrileño de El Viso.

Así lo revelan los mensajes hallados en los dispositivos de Koldo García a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL. "Va a venir 'España', está de buen rollo", le escribió el ya exministro a su asesor.

Ahora, casi cinco años después de aquella última noche con Jésica, su examante será testigo de cargo contra él este martes en el Tribunal Supremo.

Ábalos no volvió a ver Jésica tras la noche del día de su cese como ministro.

El intercambio de mensajes entre Ábalos y Koldo aquel 10 de julio de 2021 revela cómo fue la última cita con "España", el nombre clave que la trama utilizaba para nombrar a la joven.

Este pseudónimo de Jésica hacía referencia al piso de lujo en la Plaza de España de Madrid en el que residía Jésica Rodríguez y que pagaba el entorno del empresario Víctor de Aldama.

La conversación comienza con un aviso de Ábalos a Koldo: "Va a venir 'España'" y pide incluso que se "avise a la guardia", en referencia a sus escoltas.

La reacción de Koldo García es inmediata. El asesor y hombre de confianza intenta frenarlo. "Jose es un error", le advierte.

Ábalos, sin embargo, insiste. Dice que Jésica está "de buen rollo", que llevan tiempo hablando y que la situación ha cambiado. "Ya me han cesado. Es solo hablar", añade.

El tono de Koldo sube de intensidad. No discute la decisión, pero alerta de los riesgos: "No le cuentes nada. Por dios".

El exministro intenta tranquilizarlo. "¿De qué?", responde. Koldo es tajante: "De nada".

Ábalos insiste en que no hablará de sus "planes" de negocio futuros. Y recalca: "Ya le he dicho que no se que hacer con nada [sic]".

El asesor cierra la conversación con una advertencia final: "Lo cuenta todo por ahí. Por favor te cuidado [sic]".

Un papel clave

Esa preocupación de Koldo García cobra ahora sentido a las puertas de la primera cita judicial del exministro y su mano derecha.

Jésica Rodríguez no está acusada en el caso Mascarillas, pero su papel es muy relevante en el proceso.

Está citada en el Tribunal Supremo como testigo en la primera jornada del juicio, junto a Víctor Ábalos, hijo del exministro, Joseba García, hermano de Koldo, Javier Álvarez, Ignacio Díaz y Ana Araceli Arigita.

Su declaración está programada como la quinta del día, tras la de Joseba García. Y lo hará en un momento en el que su testimonio ya ha sido determinante durante la fase de instrucción.

Rodríguez explicó entonces las condiciones en las que vivía y trabajaba, aportando detalles que han reforzado la tesis de la Fiscalía sobre los beneficios personales que habría recibido José Luis Ábalos.

Si se reafirma en su versión durante el juicio, el impacto en una posible condena a Ábalos será decisivo. Uno de los puntos clave es el piso en el que Jésica Rodríguez residió.

Se trata de una vivienda de lujo en Madrid, en la zona de Plaza de España, cuyo alquiler, según la documentación recabada durante la investigación, fue asumido por el entorno del empresario Víctor de Aldama entre marzo de 2019 y septiembre de 2021.

Jésica continuó viviendo en el apartamento hasta marzo de 2022 y fue Koldo García el que se hizo cargo de abonar las siguientes mensualidades.

La Fiscalía y las acusaciones sostienen que ese inmueble formaba parte de las contraprestaciones ligadas a los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

La propia Jésica, durante su declaración en la instrucción, afirmó que fue Ábalos quien le dijo que cogiera un piso que le gustara y que eligió el de Plaza España "porque estaba cerca de Ferraz".

Jésica reconoció que fue Koldo quien se encargó de la contratación "con un tal Alberto". Alberto es Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama y el empresario que estuvo pagando el piso durante dos años y medio.

Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, visitando el piso de alquiler que pagó la 'trama Koldo' a Jésica. Informe UCO

"Koldo me dijo que hablara todo con Alberto", aseguró Jésica Rodríguez, señalando así a Ábalos como el responsable de que Aldama pagara la vivienda.

Aldama pagó un total de 32 cuotas mensuales de 2.700 euros a una inmobiliaria que gestionaba el piso.

La UCO cifra en 88.000 euros la cantidad que abonó el empresario, a través de sociedades vinculadas, como contraprestación a Ábalos por los contratos de las mascarillas.

Empleos públicos

Otro eje fundamental es el paso de Jésica por empresas públicas.

La Fiscalía sostiene que Ábalos ordenó su contratación en Ineco y Tragsatec, ambas dependientes de su ministerio.

Según la investigación, Jésica fue contratada en sendas empresas durante meses pero no acudió a su puesto de trabajo.

En Ineco trabajó entre febrero de 2019 y febrero de 2021. Percibió más de 34.000 euros y nunca fue a trabajar.

Tras finalizar ese contrato, pasó a Tragsatec. Allí permaneció siete meses más, con un salario total de unos 9.500 euros. Tampoco desempeñó ninguna función.

Ella misma lo reconoció en su declaración durante la instrucción, lo que abrió nuevas líneas de investigación y situó a Ábalos en una posición delicada de ser acusado por malversación.

La instrucción también ha revelado que era Joseba García, hermano de Koldo, el que rellenaba los partes laborales de la amante de Ábalos.

De igual forma, la investigación de la UCO ha desvelado múltiples whatsapps entre Koldo e Isabel Pardo de Vera para la contratación de Jésica en las empresas públicas.

La relevancia de su declaración en el juicio es múltiple. Permite conectar el ámbito personal del exministro con el uso de recursos públicos. Y también con la actividad de la trama empresarial liderada por Aldama.

Para la Fiscalía, su caso ejemplifica cómo se articulaban los beneficios: un piso, un empleo y una relación directa con decisiones políticas.

Internamente, según la investigación, Jésica era conocida en Ineco y Tragsatec como "la sobrina de Ábalos". Una etiqueta que apuntala la idea de trato de favor.

Jésica también declaró en la instrucción que viajaba todos los meses con Ábalos durante su etapa en el ministerio.

EL ESPAÑOL reveló en febrero de 2025 el viaje de Ábalos y Jésica a Rusia. La joven aparecía como "asesora de Ineco" en la agenda del ministro y se alojaron en un lujoso hotel de Moscú.

Este periódico también publicó en exclusiva la pasada semana el vídeo que Jésica envió a Ábalos por su 60º cumpleaños y en el que aparecen imágenes de sus viajes con el entonces ministro.

Fotografías, vídeos y mensajes se suceden durante los 2 minutos y 19 segundos que dura el vídeo, que recorre destinos internacionales y escenas de pareja.

Aparecen imágenes en Granada, Moscú, Toronto, Bruselas, Abu Dabi, Dubái, Bilbao o Madrid. También instantáneas más personales: ramos de flores regalados por Ábalos, el gato que compartían o escenas de vida en común.

Además, ese vídeo es la prueba de que se conocieron en el apartamento de Atocha 25, el piso turístico contratado por Víctor de Aldama en noviembre de 2018 para una "fiesta con señoritas".

"Aquí fue", escribe Jésica junto a una imagen en la que aparece tumbada en el sofá y junto a la chimenea del apartamento turístico pagado por Aldama.

Aldama aseguró, ante el juez Leopoldo Puente, que Koldo García le contó que Ángel Víctor Torres acudiría a este apartamento junto a Ábalos. Sin embargo, el ahora ministro sostiene que aquella noche no estuvo en Madrid y que viajó a la mañana siguiente a la capital de España para participar en un acto del PSOE.

Primer día de juicio

El juicio se celebrará entre el 7 y el 30 de abril. Habrá más de 75 testigos y una veintena de peritos. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos.

Le atribuye delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

Para Koldo García solicita 19,5 años. Y para Víctor de Aldama, siete, con atenuante por colaboración. La declaración de los acusados está prevista para el 28 de abril.

Lo que se juzga ahora es solo una parte del caso. Otras derivadas, como la de obra pública, siguen su curso en la Audiencia Nacional.

El juicio del Supremo marca un punto de inflexión. Especialmente por el papel de los testigos.

Y entre ellos, Jésica Rodríguez ocupa un lugar central. Su testimonio puede confirmar el relato de la Fiscalía. Tras lo ya declarado en instrucción, su posición resulta determinante para una posible condena para Ábalos.

Aquella conversación del 10 de julio de 2021 lo anticipaba. Koldo temía que "lo contara todo". Cinco años después, ese temor llega al Supremo convertido en prueba clave.