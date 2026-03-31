La 'Love story' de Ábalos y Jésica: el vídeo completo a lo 'Pretty woman' de una historia pagada con dinero público

El alquiler de lujo de Jésica en la Torre de Madrid, valorado en más de 82.000 euros, fue pagado por sociedades vinculadas a Víctor de Aldama, según la UCO.

Rodríguez cobró cerca de 44.000 euros de empresas públicas sin haber desempeñado funciones acreditadas, según reconoce ella misma y una auditoría interna.

Jésica acompañó a Ábalos en al menos 13 viajes oficiales, y en ocho de ellos no consta quién asumió sus gastos. Apareció como asesora de Ineco sin cargo relevante.

Un vídeo romántico de Jésica Rodríguez para Ábalos, enviado en 2019, revela detalles de su relación y es ahora prueba en la investigación judicial.

José Luis Ábalos recibió el 9 de diciembre de 2019 un vídeo muy especial. Era su 60º cumpleaños y Jésica Rodríguez, su entonces pareja extramatrimonial, le envió un montaje con fotografías del que definía como "el mejor año" de su vida.

El vídeo hace un recorrido sobre ese primer año de relación, un romance al más puro estilo 'Pretty woman', que, ahora, se ha convertido en una prueba más de la investigación judicial.

El vídeo, que se encontraba en el teléfono de Koldo García y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, reconstruye la relación sentimental entre ambos entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019.

El vídeo de felicitación de Jésica a José Luis Ábalos por su 60º cumpleaños

La secuencia de fotos muestra escenas románticas, viajes internacionales y momentos cotidianos. Pero también aporta pruebas relevantes, como el lugar exacto donde se conocieron o los viajes oficiales en los que Jésica acompañó a Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes.

El vídeo de Jésica fue enviado por Ábalos a Koldo García el mismo 9 de diciembre de 2019, y este lo compartió a su vez con su mujer, Patricia Úriz.

Tras reenviarle el vídeo, Úriz responde: "Muy bonito, pero un poco arriesgado".

Inmediatamente después, Koldo sentencia: "Madre mía. Tonta no es".

La conversación se cierra al darse cuenta la mujer del asesor de que Koldo también forma parte del vídeo: "Y sales tú en el vídeo…", escribió.

Jésica definía en el vídeo a Koldo García como "el que siempre nos ha apoyado" y adjuntaba una fotografía de ella riendo frente al entonces asesor de José Luis Ábalos.

Viajes oficiales

Fotografías, vídeos y mensajes se suceden durante los 2 minutos y 19 segundos que dura el vídeo, que recorre destinos internacionales y escenas de pareja.

Aparecen imágenes en Granada, Moscú, Toronto, Bruselas, Abu Dabi, Dubái, Bilbao o Madrid. También instantáneas más personales: ramos de flores regalados por Ábalos, el gato que compartían o escenas de vida en común.

En una de ellas, ambos posan sonrientes con una mascarilla blanca extendida sobre el rostro. En otra, se abrazan en lo que parece una escapada romántica.

El vídeo felicitación de Jésica para Ábalos EL ESPAÑOL

Pero ese álbum sentimental tiene una lectura más profunda. Muchos de esos viajes coinciden con desplazamientos oficiales del entonces ministro de Transportes.

El propio Ministerio reconoció ante el Tribunal Supremo que Ábalos realizó 293 viajes oficiales durante su etapa en el cargo. En al menos 13 de ellos estuvo acompañado por Jésica Rodríguez.

El dato clave es otro: en ocho de esos desplazamientos no consta quién pagó los gastos de la joven.

La propia Jésica declaró ante el juez que viajaban "todos los meses". Citó destinos como Londres, Moscú o Abu Dabi. También admitió que no podía precisar el número exacto de viajes.

El caso de Moscú, en agosto de 2019, resulta especialmente significativo. Jésica formó parte del séquito ministerial durante tres días.

En la documentación oficial aparecía como "asesora de Ineco", pese a no tener un cargo relevante en la empresa pública.

EL ESPAÑOL publicó en febrero de 2025 las fotografías que mostraban a Jésica junto a Ábalos en dicho viaje oficial.

De izq. a der., Jésica Rodríguez, el ministro José Luis Ábalos y su asistente Koldo García, en un viaje oficial en Moscú EE

En Abu Dabi, en octubre de ese mismo año, el vuelo y estancia de la joven fue gestionado entre las secretarias del ministro y Koldo García. La delegación se alojó en un hotel de lujo, con precios cercanos a los 600 euros por noche.

Las versiones sobre quién asumía esos gastos son contradictorias. Jésica sostuvo que los pagaba el propio Ábalos. El Ministerio aseguró que fueron gestiones realizadas por el propio Koldo García.

La falta de registros claros en varios de los viajes oficiales a los que acudió Jésica mantiene abierta la duda sobre el uso de fondos públicos en muchos de ellos.

Sueldo público

La relación entre ambos también se trasladó al ámbito laboral de Jésica Rodríguez.

La pareja sentimental del entonces ministro fue contratada en dos empresas públicas: Ineco y Tragsatec. En ambas cobró durante meses sin acudir a su puesto de trabajo.

En Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, trabajó entre febrero de 2019 y febrero de 2021. Percibió más de 34.000 euros. Ella misma reconoció ante el Supremo que nunca fue a trabajar.

Tras finalizar ese contrato, pasó a Tragsatec. Allí permaneció siete meses más, con un salario total de unos 9.500 euros. Tampoco desempeñó ninguna función.

En total, ingresó cerca de 44.000 euros de empresas públicas sin haber llevado a cabo ninguna actividad laboral acreditada a día de hoy.

Una auditoría interna posterior detectó irregularidades en todo el proceso de contratación y coordinación del puesto. Desde la selección hasta el control horario fueron irregulares.

Los partes de trabajo aparecen firmados por responsables de las empresas, especialmente por Joseba García, hermano de Koldo, y sin intervención de la propia Jésica en el proceso.

El piso de lujo

A ese esquema de viajes y puestos de trabajo sin actividad se suma otro elemento: la vivienda en la Torre de Madrid, en la Plaza de España de la capital.

Jésica residió allí entre 2019 y 2022. El alquiler ascendía a 2.700 euros mensuales.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coste fue asumido por las sociedades vinculadas a Víctor de Aldama.

El empresario pagó más de 82.000 euros para costear la vivienda de Jésica durante ese periodo.

Los investigadores consideran que ese pago formaba parte de un sistema de contraprestaciones. Un beneficio indirecto a favor de José Luis Ábalos a cambio de gestiones y favores desde dentro del Ministerio.

Mensajes intervenidos refuerzan esa hipótesis. En uno de ellos, Jésica describe el apartamento a Ábalos: "Nuestra casita de novios".

El vídeo del 60º cumpleaños se convierte ahora en una prueba relevante dentro del caso por su capacidad para conectar hechos.

Jésica Rodríguez, en el piso de la calle Atocha. EL ESPAÑOL

Sitúa el origen de la relación en el piso de Atocha, 25. Tal y como publicó EL ESPAÑOL este lunes, la imagen de Jésica en este apartamento confirma la existencia de aquella "fiesta con señoritas" que relató Aldama ante el juez.

El inmueble fue alquilado por Víctor de Aldama para la noche del 9 de noviembre de 2018 y pagó por él 323,71 euros, según la factura que entregó en el Tribunal Supremo.

Las imágenes también documentan una serie de viajes y beneficios que ahora están bajo investigación.

La clave será determinar judicialmente qué coste para las arcas públicas tuvo la "love story" entre Ábalos y Koldo y si la relación fue financiada por los empresarios vinculados a la trama.

De momento, el juicio del caso mascarillas que comienza dentro de una semana dictaminará la implicación de Ábalos en el apartamento de Plaza España que disfrutó Jésica durante dos años y que fue pagado por sociedades vinculadas a Aldama.