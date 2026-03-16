Yolanda Díaz acude a la gala de la 98 edición de los Oscar para "apoyar al cine español" con un vestido de Purificación García

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su salida de la capilla ardiente por Raúl del Pozo, en la Plaza de la Villa, a 11 de marzo de 2026, EUROPA PRESS

Las claves nuevo Generado con IA Yolanda Díaz asistió a la gala de los Oscar 2026 en Los Ángeles para apoyar al cine español, luciendo un vestido de Purificación García. La presencia de miembros del Gobierno español en los Oscar es poco habitual; la última vez fue Mariano Rajoy en 1999. Javier Bardem aprovechó su intervención para condenar la guerra en Oriente Medio y reivindicar la libertad de Palestina desde el escenario. El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 700 millones de euros en ayudas al cine español, aunque el sector sigue perdiendo espectadores y cuota de mercado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asistido a la gala de la 98 edición de los premios Oscar en Los Ángeles (EEUU) para "apoyar al cine español", en una jornada en la que las protagonistas en el país han sido las urnas de Castilla y León.

"Estamos aquí para apoyar el cine español", ha señalado Díaz, quien debuta en este importante acontecimiento y es muy amiga de Oliver Laxe, el director de Sirat, película española que optaba a dos Oscar, a mejor cinta internacional y a mejor sonido, y que finalmente se ha ido de vacío.



La política ha acudido a la gala acompañada por el conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud de la Xunta de Galicia, José López Campos.

Veintisiete años después, un miembro del Ejecutivo vuela hasta Estados Unidos para asistir a esta ceremonia. Y es que la presencia de representantes políticos españoles en esta histórica gala ha sido excepcional.

El único precedente de un miembro del Gobierno en esta cita de culto al cine fue el de Mariano Rajoy, quien acudió en 1999: el entonces ministro de Cultura viajó hasta Los Ángeles para apoyar al equipo de José Luis Garci, nominado por El abuelo en la categoría de mejor filme extranjero.

Díaz también ha querido mostrar su apoyo a la moda gallega, al escoger un vestido de Purificación García. La mandataria, que no ha pasado por la alfombra roja, ha elegido un vestido beige con una pashmina al hombro. Como complemento, ha llevado unos pendientes estilo arete en forma de sol.

La vicepresidenta se ha reunido durante la tarde del domingo con la delegación española y los nominados y nominadas a los Premios Oscar. También ha tenido un encuentro con Laxe, quien ha elegido un traje de chaqueta de Adolfo Domínguez de cuello mao y un pantalón con una sobrefalda en un lado y un broche en forma de sandía como forma de apoyo a Palestina.

Óliver Laxe Reuters

La presencia española en esta edición ha sido notoria por este tipo de reivindicaciones políticas. Javier Bardem ha presentado el premio a la mejor película internacional y, durante su intervención, no ha dudado en condenar la guerra en Oriente Medio y la situación en Palestina: “No to war and free Palestine!” (“¡No a la guerra y Palestina libre!”), ha dicho el actor ante el público antes de presentar a los nominados.

Minutos antes, en la alfombra roja, ha calificado el conflicto en Irán como una "ofensiva ilegal" y ha reutilizado el pin que mostró en la solapa de su traje en la gala de los Goya de 2003 con el lema 'No a la guerra', bandera de la época de Zapatero por la guerra de Irak.

#Oscars | Javier Bardem aparece en la alfombra roja de los Oscar con una pegatina de "no a la guerra" y alza su voz contra el conflicto en Irán: "Es otra guerra ilegal basada en mentiras"



"Y, por supuesto, Palestina libre y alto el genocidio", afirma el actor pic.twitter.com/ldEYmDGEC4 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 16, 2026

El actor español ha sido de los pocos que se han pronunciado contra la guerra que ya arranca su tercera semana. Bardem también llevaba una chapa con la figura de Hamdala, el dibujo de un niño de espaldas que es símbolo de la resistencia palestina desde 1969, y ha reiterado su apoyo al pueblo gazatí alzando la voz para pedir la libertad de Palestina.



Apoyo al cine español

El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al cine español desde 2018 aprobando diferentes ayudas públicas como líneas de financiación permanentes y programas específicos que se han articulado principalmente a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que depende del Ministerio de Cultura.

Por ejemplo, en los Presupuestos de 2023 -los últimos aprobados por el Congreso- aumentó el Fondo de Protección a la Cinematografía en un 52,8%.

Además, el Ejecutivo ha invertido en ayudas generales a la producción, al uso de lenguas cooficiales en los filmes, ayudas a salas y creación de audiencias o apoyo a guiones y desarrollo de proyectos en partidas gestionadas por las comunidades autónomas.

En total, se han destinado más de 700 millones de euros en subvenciones al cine desde que Sánchez es presidente del Gobierno.

A pesar de estas medidas que buscan el fomento de la cultura cinematográfica y la mejora de las condiciones a los trabajadores del sector, el cine español pierde cada vez más espectadores y cuota de mercado.









