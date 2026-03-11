Miras pide a Sánchez que sea "serio" y "tome medidas" frente a la guerra de Irán: "Es urgente bajar el IVA de luz y gasolina"

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, este miércoles, durante la inauguración del centro de salud en Molina de Segura.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha instado a la Moncloa a que siga la hoja de ruta marcada por la Unión Europea, para "tomar medidas" frente a las consecuencias que está teniendo la guerra de Irán desatada por Estados Unidos con el apoyo de Israel.

"Creo que el Gobierno de España debe tomar medidas ante la situación de incertidumebre y los perjuicios que están sufriendo muchas familias y que también están notando las empresas, sobre todo las más pequeñas", tal y como ha subrayado López Miras, este miércoles, en la inauguración del Centro de Salud Doctor Andrés López Bernal en Molina de Segura.

"La Unión Europea ya ha enviado un mandato a los estados miembros para que tomen decisiones que alivien un poco la situación que están viviendo las familias, derivada de la guerra". "Es urgente y no tiene más demora". "La respuesta del Gobierno de España no puede ser inexistente como hasta ahora".

El presidente murciano considera que el Gobierno de España debe bajar el IVA del 21% al 10% en el gas, la electricidad o el combustible, como contrapeso a la subida que se ha experimentado a pie de surtidor, de 15 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 28 céntimos por litro en el caso del gasoil, lo que eleva el gasto en la economía de los hogares y también incrementa los costes empresariales.

El popular López Miras también ha solicitado al Ministerio de Hacienda "acompasar el IRPF a la inflación". El jefe del Ejecutivo murciano ha avanzado que en el Palacio de San Esteban están "trabajando" en promover "acciones para ayudar a los sectores afectados" -dentro del marco de sus competencias autonómicas-.

López Miras, este miércoles, en el estreno del Centro de Salud Doctor Andrés López Bernal de Molina de Segura. CARM

El presidente murciano ha elevado el tono, a la hora de criticar lo que a su jucio es una "falta de respeto" de algunos ministros del Gobierno central, por decir que "la mejor medida para que bajen los precios y las familias no se vean perjudicadas por el aumento de los costes derivados de la guerra, es que termine la guerra. Pues claro, por no decirlo de otra manera. La inmensa mayoría de los ciudadanos no quieren un conflicto".

Inicialmente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la intervención en Irán iba a ser "quirúrgica", para acabar con el régimen de los ayatolás. De hecho, se bombardeó con éxito la residencia del líder supremo Alí Jamenei, pero tras su muerte el conflicto se ha prolongado y afecta a puntos clave para el transporte de petróleo, como el estrecho de Ormuz, lo que repercute en el precio del combustible.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es ser serio, no reírse de los españoles con afirmaciones de ese calado y tomar decisiones ya. El Gobierno de la Región de Murcia, a través de las consejerías de Hacienda y Empresa, está estudiando todas las acciones posibles para aliviar la preocupación y el perjuicio que están teniendo determinados sectores con la subida de costes derivados por la guerra en Irán".