El ex alto cargo de Teresa Ribera detenido cobraba sus favores a Forestalia con participaciones en empresas del grupo

La Guardia Civil investiga posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en torno a Forestalia y sus proyectos renovables.

También han sido detenidos el presidente de Forestalia, un notario y los administradores de las sociedades instrumentales implicadas en el presunto soborno.

La trama, activa desde 2022, favoreció la aprobación de 52 proyectos eólicos y solares en Teruel a cambio de contraprestaciones económicas para Domínguez.

Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental, fue detenido por recibir participaciones en empresas de Forestalia como soborno por amañar Declaraciones de Impacto Ambiental.

Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica, recibió participaciones en al menos dos empresas del grupo Forestalia como pago por amañar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

Así lo revela la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, según ha podido conocer EL ESPAÑOL en fuentes del caso.

Domínguez ha sido detenido este martes junto a su mujer, Fernando Samper, presidente de Forestalia, y otras tres personas: un notario y los administradores de las dos sociedades instrumentales en las que el alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica recibió una participación a modo de presunto soborno.

Según revelan fuentes de la investigación, una vez conseguidas las declaraciones favorables del impacto en el ecosistema, se pagaba al subdirector de Calidad Medioambiental con participaciones en las empresas, Forestalia "engordaba" después esas sociedades con inyecciones de capital para que el porcentaje de Domínguez adquiriera un valor superior.

La causa todavía está bajo secreto de sumario. La UCO ha detectado que los pagos en forma de porcentajes de sus sociedades se produjeron a partir de 2023.

El ya ex miembro del Ministerio de Teresa Ribera llevaba 30 años dentro del mismo departamento.

Para la realización de sus proyectos de energías renovables, el grupo Forestalia necesitaba declaraciones de impacto ambiental. Domínguez, "aprovechándose de su posición", permitió que esas declaraciones fueran siempre favorables, haciéndolo "de forma irregular y siempre favoreciendo a Forestalia".

La UCO irrumpía este martes en esas empresas, así como en la propia sede de Forestalia, con el fin de recabar toda la documentación disponible que sirva para aclarar los presuntos amaños.

Operando desde 2022

Según los investigadores de la unidad especializada de la UCO integrada en el SEPRONA, la trama operó aproximadamente desde 2022. Hay 52 proyectos eólicos y solares en el punto de mira de la Guardia Civil por presuntas irregularidades.

Según los indicios recabados hasta el momento, Eugenio Domínguez, facilitaba que pudieran salir adelante los proyectos eólicos y solares en la provincia de Teruel en los que Forestalia tenía un gran interés. A cambio, habría recibido "una contraprestación económica".

La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de la misma provincia.

Al ex alto cargo y a los representantes de Forestalia se les investiga por los presuntos delitos de "prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal". La operación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias.

Ahora la UCO se encuentra inmersa en el análisis de la documentación incautada.

En relación con los proyectos objeto de análisis, la Guardia Civil examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, tales como la afección a la faunas, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo.

Años bajo sospecha

La empresa Forestalia lleva años en el punto de mira de los partidos regionalistas y los grupos ecologistas de Aragón. Particularmente, por el megaproyecto eólico denominado Clúster Maestrazgo, en las provincias de Teruel y Castellón.

La investigación de la UCOMA trasciende ese programa y se extiende a medio centenar de proyectos eólicos más. Para ellos, la empresa Forestalia creaba presuntamente centenares de sociedades instrumentales.

Según su cuenta en Linkedin, Eugenio Domínguez llevaba 30 años desempeñando un cargo técnico como funcionario del Estado en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Accedió al cargo de subdirector del área de Evaluación Ambiental en 2017, en el tramo final del mandato de la exministra del PP Isabel García Tejerina.

Al año siguiente continuó desempeñando ese puesto ya con la ministra Teresa Ribera (PSOE), hoy comisaria europea de Competitividad desde finales de 2024.

Domínguez abandonó el puesto en junio de 2023, al jubilarse. Fue entonces cuando, según la UCO, recibió las contraprestaciones de parte del entramado de Forestalia por su intervención en las declaraciones de impacto ambiental.

Para mover el dinero con el que pagaban a Domínguez y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, así como, presuntamente, la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.