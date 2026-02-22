Ángel Víctor Torres cenó en su casa con Ábalos y el constructor Ruz cuatro días antes de licitar la obra en la que le adjudicó 7M con la peor oferta económica

La empresa adjudicataria abandonó la obra inacabada tras entrar en concurso de acreedores, mientras la UCO recopila pruebas sobre posibles comisiones y favoritismos.

La Guardia Civil investiga si hubo amaño en la licitación y si Ruz recibió información privilegiada sobre los pliegos, en una trama que podría salpicar al actual ministro Torres.

La constructora de Ruz ganó el contrato para la sede de la Agencia Tributaria Canaria pese a presentar la peor oferta económica, gracias a la máxima valoración en criterios subjetivos.

Ángel Víctor Torres cenó en su casa con Ábalos, Koldo García y el constructor José Ruz cuatro días antes de licitar una obra pública de siete millones de euros.

Ángel Víctor Torres cenó en su casa de Las Palmas de Gran Canaria con Jose Luis Ábalos, Koldo García y el constructor imputado José Ruz cuatro días antes de que se licitara la obra que adjudicó a la trama por siete millones de euros.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva al móvil de Koldo García y los mensajes confirman que el entonces presidente de Canarias se reunió en su casa el 9 de febrero de 2022 con el dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), Koldo García y el exministro Ábalos, que estaba en viaje oficial como diputado.

Los whatsapps muestran cómo Koldo García coordinó con Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, la cena en la casa del entonces presidente de Canarias.

"El miércoles cenas con el presi de canarias", escribió Koldo a Ruz para preparar el encuentro. Ángel Víctor Torres facilitó la ubicación de su casa a Koldo, Ruz y Ábalos el día de la cena.

El día después, el 10 de febrero de 2022, Koldo agradeció las gestiones al ahora ministro Torres: "[...] Gracias de corazón. [...] Siempre a tu disposición [...]".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó en uno de sus informes sus sospechas sobre el amaño de la obra de la nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria en el Edificio Royal.

Estos mensajes, ahora también en poder de EL ESPAÑOL, serán utilizados por la UCO en próximos informes de la causa sobre amaños en obras públicas que ahora investiga la Audiencia Nacional.

Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, saluda al delegado del Gobierno en Madrid. EFE

La Guardia Civil sostiene en sus informes sobre las comisiones a cambio de adjudicaciones que José Ruz pudo recibir información clave sobre los pliegos de la licitación que acabaría ganando por siete millones de euros.

La constructora de Ruz ganó el contrato a pesar de haber presentado la peor oferta económica y gracias a haber recibido la máxima puntuación en las valoraciones subjetivas. Un hecho que también está investigando la UCO para plasmarlo en próximos informes.

Levantina no logró terminar la obra del Edificio Royal, ya que entró en concurso de acreedores. Ruz pidió continuas modificaciones en los plazos y las obras se fueron retrasando. En diciembre de 2023, más de 15 meses después del inicio de los trabajos, abandonó el proyecto sin terminarlo.

Cronología de la cena

La cita de Ángel Víctor Torres en su casa con la trama Koldo podría provocar incluso la imputación del ministro, ya que sus conversaciones con el exasesor de Ábalos indican otras gestiones realizadas por el Gobierno de Canarias en favor de la trama.

El origen de la cena en la casa de Ángel Víctor es un viaje de Jose Luis Ábalos a Las Palmas dentro de sus obligaciones como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

El 29 de enero de 2022, Koldo le pregunta a Ábalos si irá a Las Palmas. Tras la afirmación del exministro, el asesor plantea si puede ir con su "amigo valenciano" (José Ruz, el empresario de la constructora Levantina).

En paralelo, el asesor coordina el viaje con su "amigo valenciano", tal y como se refiere en las conversaciones a Ruz para intentar ocultar su identidad.

El 31 de enero manda a José Ruz una captura de un billete de avión para volar a Las Palmas el 9 de febrero y regresar el 10.

Koldo comienza a planificar la cena con Ángel Víctor Torres el 2 de febrero de 2022. Koldo escribe al presidente canario: "Buenos días, marqués".

El asesor de Ábalos solía llamar al expresidente de Canarias "marqués" en tono cariñoso.

A continuación, le plantea el encuentro: "La semana que viene el miércoles quieres cenar en la Palma [confunde La Palma con Las Palmas] ?? Bueno si puedes [sic]".

Ángel Víctor responde: "Hola!! Yo encantado!! Tengo pleno pero puedo venir al acabar el pleno [sic]". El entonces presidente de Canarias escribe este mensaje a las 10:07 de la mañana.

Una vez cerrada la cena, Koldo se lo anuncia a Ruz rápidamente dos minutos después, a las 10:09 horas: "El miércoles cenas con el presi de canarias". A lo que el empresario pregunta: "Pero tú vienes o no".

Koldo asegura que no irá, aunque ya había pedido permiso a Ábalos para viajar. Finalmente, sí se uniría al viaje tal y como tenía planeado.

Cinco días después, el 7 de febrero, el propio presidente canario pregunta: "Hola Koldo. Por fin vienen el miércoles a La Palma?". Koldo confirma y añade un detalle clave: "Esta jose ya allí mañana tiene lío. Pero el miércoles a cenar con tu permiso [sic]".

Koldo explica el motivo del viaje institucional: "Es que es el presidente de interior [la comisión del Congreso] y le toca".

La ubicación también se concreta en el chat. "Es en La Palma o en Las Palmas", pregunta el presidente canario. Koldo responde: "Las Palmas". Y el anfitrión concluye: "Perfecto!!!!! Sin problema y encantado de cenar juntos!!! Yo organizo [sic]".

La casa de Torres

El mismo día 9 de febrero, Koldo y Ruz vuelan a Las Palmas y se alojan en el Hotel EXE Las Palmas, el mismo en el que se alojaba el exministro dentro de su viaje oficial con la Comisión del Congreso.

El día de la cena, Koldo habla con Ábalos a las 11:23 horas: "Llegamos a las 2. Comemos y te vemos después en el hotel". Pregunta también a las 18:03: "Por favor sabes Cuando mas o menos estarás en el hotel para vernos ??? [sic]"

La respuesta se la transmite inmediatamente a Ruz: "Jose estará en el hotel sobre las 20 horas".

Se intuye de la conversación por WhatsApp que existen llamadas entre Koldo, Ábalos y Ángel Víctor Torres durante la tarde de aquel día.

A las 21:12, Koldo pide al presidente la localización de su vivienda: "Mándame ubicación de tu casa por fa [sic]". Ángel Víctor comparte la localización de su vivienda, dato que el asesor manda segundos después a Ábalos.

El exministro aún no se encontraba con Koldo y el constructor Ruz, es por ello que Koldo reenvía la dirección de la casa de Ángel Víctor a Ábalos nada más enviársela el entonces presidente de Canarias.

A la mañana siguiente, Koldo envía un mensaje a Torres que resume el tono del encuentro: "Buenos días Victor solo decirte gracias de corazón por ser una gran persona y siempre de verdad estaré a tu disposición si algún día necesitas de mi un abrazo [sic]".

Las gestiones de la trama en favor del constructor José Ruz habían surtido efecto, tal y como indican los whatsapps en poder de este periódico.

La UCO y el amaño de la obra

La cena se celebró cuatro días antes de que se anunciara la licitación de la reforma del Edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria Canaria. El concurso se publicó el 13 de febrero de 2022.

La obra, valorada en siete millones de euros, fue adjudicada a Levantina Ingeniería y Construcción, propiedad de José Ruz. La empresa obtuvo la máxima puntuación en los criterios sometidos a juicio de valor pese a presentar la peor oferta económica, tal y como desveló EL ESPAÑOL en exclusiva el 13 de enero de 2025.

Puntuaciones de los criterios sujetos a juicio de valor y de las propuestas económicas en la adjudicación de las obras del Edificio Royal en Canarias. EL ESPAÑOL

La constructora OHLA recurrió la adjudicación al considerar que su propuesta técnica era similar y que había sido penalizada. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias desestimó el recurso.

La Guardia Civil, a través de la UCO, investiga si existió amaño en la valoración subjetiva y si Levantina tuvo acceso a información clave de los pliegos a la hora de presentar su propuesta.

Koldo García, de espaldas, con el constructor José Ruz en una imagen tomada por la Guardia Civil durante los seguimientos al exasesor de Ábalos. EL ESPAÑOL

El contexto se amplía con las declaraciones de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo. El empresario aseguró que Ruz pagó comisiones a Ábalos y a Koldo. También afirmó haber actuado como intermediario en los pagos.

El empresario cobró 77.500 euros mediante transferencias y Levantina realizó sin coste alguno para una sociedad de Aldama la demolición en el Club Natación Sevilla valorada "en más de 200.000 euros".

La obra del Edificio Royal comenzó en septiembre de 2022 y debía finalizar en marzo de 2023. No se completó. Levantina abandonó los trabajos en diciembre de 2023 tras alegar preconcurso de acreedores. En junio de 2024 presentó concurso.

Los mensajes ahora revelados por EL ESPAÑOL dentro de la serie de noticias exclusivas 'KoldoGate: los whatsapps secretos' sitúan la cena del 9 de febrero en el centro de la adjudicación. Viaje oficial, coordinación paralela y encuentro privado en la residencia del entonces presidente de Canarias.