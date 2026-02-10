Feijóo da la razón a Felipe: "Esto no es el PSOE, Sánchez lo ha expropiado y puesto a su nombre. Ahora es suyo"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo afirma que Pedro Sánchez ha "expropiado" el PSOE y lo ha puesto a su nombre, apoyando así las declaraciones de Felipe González. El líder del PP critica la falta de estabilidad del Gobierno, los casos de corrupción y la influencia del independentismo en la política nacional. Feijóo defiende la convocatoria de elecciones ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la ausencia de un nuevo proyecto político socialista. Propone un Fondo Transitorio de Nivelación y un fondo económico especial para la reconstrucción tras la dana en la Comunitat Valenciana, y aboga por menos burocracia y más competitividad económica.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recogido las declaraciones del referente socialista y expresidente del Gobierno, Felipe González, para darle la razón y afirmar que Pedro Sánchez "ha expropiado el PSOE".

"Esto no es el PSOE, alguien lo ha expropiado y puesto a su nombre. Ahora es suyo", ha asegurado el líder del PP en su intervención en la Asamblea General de AVE 2026 que se ha celebrado en el Roig Arena.

"Cuando un político le tiene miedo a las urnas, desconfíen", ha asegurado con respecto a Sánchez, a quien ha criticado la falta de estabilidad del Gobierno actual así como los diferentes casos de corrupción que rodean al partido.

"Este nivel de deterioro en dependencia judicial, invasión de instituciones del Estado, de convivencia y de extremismo no lo habíamos vivido nunca. Que un político pueda borrar a otros sus delitos para que lo invista... no podemos acostumbrarnos a esto ni adentrarnos en una encrucijada de amoralidad donde todo da igual", ha criticado.

De igual manera, también ha aprovechado la cita empresarial valenciana para criticar que, "en este momento, en España manda el independentismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Con esta ensalada es imposible hacer un proyecto nacional".

"No hay política de Estado, pero sí hay una política de Estado en la oposición", ha afirmado.

En este contexto, y con la victoria de Azcón el pasado domingo, Feijóo ha adverido de "la tensión política que vive el país", ya que, según afirma, "la gente ya no vota sobre cuestiones objetivas, manda el enfado".

"La gente ya no vota sobre cuestiones objetivas, vota por cabreo, pero el cabreo no gobierna. Hay mucha espuma en el voto, pero a mí lo que me interesa es la cerveza".

Con respecto a la victoria de Jorge Azcón en los comicios, Feijóo ha asegurado que el PP ha ganado "con mucha diferencia sobre el segundo" y que el partido ha revalidado unas mayorías "muy complicadas".

"Hemos ganado, el PSOE se ha hundido y Vox ha mejorado sus resultados, estoy razonablemente satisfecho. Hemos bajado un punto pero el PP ha ganado claramente", ha asegurado durante su intervención en la Asamblea General de AVE 2026 que se ha celebrado en el Roig Arena.

Tras la victoria en Aragón y teniendo en cuenta la falta de proyecto político socialista que critica Feijóo, el líder popular aboga por una convocatoria de elecciones "para que hablen y decidan las urnas".

Otro de los motivos en los que Feijóo ha justificado la convocatoria de elecciones es en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. "En la España que conocimos siempre que no se aprobaban presupuestos se convocaban elecciones", ha recordado.

"Felipe González en 1995 no los aprobó y convocó elecciones en 1996. No hemos tenido presupuesto en el 2024 y 2025, estamos en el 2026 y no hay presupuestos. La Constitución no es opinable, hay que cumplirla", ha afirmado.

Financiación autonómica

Por otro lado, también ha criticado la propuesta de financiación presentada por el Gobierno de España y pactada de manera unilateral con ERC, la cual rechazaron las comunidades autónomas lideradas por el PP.

"Se ha perdido la oportunidad de hacer un sistema de financiación adecuado a la realidad. La propuesta independentista está muy clara, es lo contrario a un sistema de financiación", ha detallado.

De la misma manera, ha reivindicado dos aspectos durante su intervención. Por una parte, la puesta en marcha de un Fondo Transitorio de Nivelación a favor de la Comunitat Valenciana así como un fondo económico especial para la reconstrucción tras la dana.

"El impacto de la dana fue tan extraordinario que la Comunitat necesita 12.000 millones de euros. Por ello, proponemos un fondo de nivelación que permita transitar hasta el nuevo sistema y ese fondo para la dana a diez años con los que podríamos, al menos, acreditar que somos un país solidario", ha concretado.

Además, en relación con la economía, ha asegurado que lo que necesita España es "menos BOE y más PIB, menos papeleo y más empleo y menos trámites y más prosperidad para llevar a cabo un Plan de Competitividad que determine qué es lo que falta y sobra para crear riqueza en el país".