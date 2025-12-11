La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra, rescatada por la SEPI con 53 M, en una investigación por blanqueo

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha registrado la sede de la aerolínea Plus Ultra en Alcobendas por una investigación de presunto blanqueo de capitales. El registro, ordenado judicialmente, busca clonar dispositivos informáticos como parte de la investigación. Plus Ultra fue rescatada en 2021 con 53 millones de euros de fondos públicos a través de la SEPI durante la pandemia de Covid. El rescate de la aerolínea y la intervención de figuras políticas como José Luis Rodríguez Zapatero han generado dudas sobre la legalidad y el uso de fondos europeos, siendo investigado por la Comisión Europea.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registran desde primera hora de este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra, de capital venezolano, situada en la localidad madrileña de Alcobendas, en una operación de presunto blanqueo de capitales.

El objetivo de este registro, que se trata de un requerimiento judicial, sería clonar unos dispositovos informáticos, según fuentes de la investigación a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Hay que recordar que Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno de Sánchez con una ayuda pública de 53 millones concedida en 2021 y solicitada por la compañía a la SEPI en plena pandemia de Covid cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes.

Se desconoce si estas pesquisas están relacionadascon la operación de la UCO de la Guardia Civil que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que, por el momento, se ha saldado con varios registros y tres detenciones, entre ellas la de la militante del PSOE Leire Díez, la del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán.

El pasado mes de julio, la Comisión Europea anunció que estudirá si el rescate de Plus Ultra, en el que medió José Luis Rodríguez Zapatero, cumple con los Tratados de la Unión Europea.

Además, el PP reclamó por aquel entonces una auditoría específica del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de fondos públicos en esta operación.

La intervención directa del expresidente del Gobierno socialista puso el foco sobre posibles irregularidades y un eventual uso partidista de los recursos europeos.

De hecho, Plus Ultra contaba con menos del 0,1% del mercado nacional. Y a pesar de ello, fue una de las 21 beneficiarias del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que el Gobierno español creó durante la pandemia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.