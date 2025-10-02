Miles de personas marchan en Madrid y Barcelona y otras ciudades de España por Gaza y la liberación de la Flotilla

Miles de personas se manifiestan este jueves por el centro de Madrid en apoyo a la población de Gaza y en defensa de la Flotilla. Madrid

Miles de personas se han manifestado este jueves en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona y Pamplona en apoyo a la población de Gaza y en defensa de la Flotilla que navegaba hacia esa zona hasta ser interceptada por Israel.

"No aceptamos que la sociedad civil sea criminalizada por cumplir aquello que los gobiernos rehúsan hacer", han advertido los organizadores de las marchas.

Como en muchos otros lugares del mundo, en varias ciudades españolas se han sucedido las protestas a lo largo del día -por la mañana unidas a una huelga estudiantil- para pedir respeto a los derechos de los activistas que navegaban rumbo a Gaza: "Si tocan a la flotilla nos han tocado a todas", ha concluido el manifiesto leído en la capital.

"Una vez más Israel ha atacado un movimiento civil internacional que defiende los derechos humanos, mientras los gobiernos callan o hacen comunicados vacíos", han lamentado los organizadores de la marcha de Madrid, a la que han acudido dirigentes de Unidas Podemos y de Sumar.

Miles de manifestantes se han concentrado frente al Ministerio de Exteriores para pedir la "inmediata liberación" de la Global Sumud Flotilla y exigir al "boicot" y "sanciones a Israel", así como el fin del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Miles de personas se reúnen frente a Exteriores para exigir la "liberación" de los miembros de la Flotilla.

Los manifestantes atravesaron también las calles de Atocha, Sol, el Congreso de los Diputados y acabaron en la Plaza de Neptuno.

Mientras tanto, en Barcelona, desde donde precisamente salió la Flotilla Global Sumud el 31 de agosto, miles de personas se han concentrado con cánticos contra el "genocidio de Israel" en un acto en la que se han vivido momentos de tensión por los intentos de los participantes de ocupar rondas aledañas.

Miles de personas contra "genocidio israelí" y la detención de la Flotilla en Barcelona. Efe

Otro lugar muy activo contra los ataques israelíes en Gaza ha sido el País Vasco, en donde con el lema "Palestina, askatu" (Palestina, libre) y "No es una guerra, es un genocidio", este jueves han clamado de nuevo miles de personas.

Mientras tanto, una multitud en Pamplona ha cortado el tráfico frente a la Delegación del Gobierno en Navarra en contra de la detención por parte del ejército israelí.

Manifestaciones de estudiantes

Las convocatorias en señal de apoyo al trabajo humanitario de la misión naval que se han sucedido durante las últimas horas han dado comienzo con las manifestaciones estudiantiles de la mañana, convocadas con el lema 'Paremos el genocidio al pueblo palestino' y acompañadas de una huelga de alumnos.

Han sido más de 4.000 jóvenes en Madrid, según informaron las autoridades, con el lema 'Pararlo todo para parar el genocidio', decía la pancarta que abría la manifestación.

La movilización ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), una organización de alumnos de izquierda de las enseñanzas medidas, animando a la comunidad educativa, organizaciones juveniles y sindicatos a "levantarse contra el genocidio sionista" en decenas de localidades españolas.

También estudiantes de institutos y universidades de Barcelona salieron a la calle hoy provistos de banderas palestinas para denunciar el "ataque" israelí a la flotilla y reivindicar la necesidad de "pararlo todo" mediante una huelga general.

Según el manifiesto del SE, el pueblo palestino está siendo "exterminado" y, tras dos años de "genocidio", el "gobierno sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales".