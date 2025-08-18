España recibe de la UE el mayor contingente de ayuda internacional de su historia para combatir los incendios

La ola de incendios que castiga desde hace días el noroeste de España, sobre todo las provincias de Orense, León, Zamora y Cáceres, sigue avanzando imparable en numerosos puntos. Este lunes 23 incendios activos se encuentran en situación operativa 2 de riesgo alto. "La UME no ha visto nada igual en 20 años", ha descrito la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Las decenas de miles de hectáreas que han quedado calcinadas en todo el territorio español y se han cobrado la vida de cuatro personas, la última un bombero en un accidente, han obligado a un despliegue de medios sin precedentes. Según ha confirmado Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencia, se ha movilizado "el mayor contingente de ayuda internacional en la historia de nuestro país".

A los miles de militares de la UME y otros efectivos de los ejércitos de Tierra, Aire y Armada que trabajan en la extinción de las llamas, así como de los cuerpos de Policía y la Guardia Civil, la UE ha enviado a España medios aéreos y equipos técnicos de otros siete estados miembro ante la virulencia del fuego.

Una persona que lucha contra el fuego muestra su desesperación ante el incendio que amenaza la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa. J. Casares Efe

Cuatro aviones cisterna se han movilizado desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de Bruselas, mientras que otros cuatro helicópteros han sido enviados desde Países Bajos, República Checa y Eslovaquia. Alemania, Francia y Finlandia también contribuyen con el envío de más de un centenar de bomberos para combatir las llamas en algunos de los puntos más calientes, como Jarilla (Cáceres).

Se trata de la primera vez que España se ve obligada a recurrir al Mecanismo de Protección Civil de la UE para hacer frente a los incendios. Según los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), de Copernicus, más de 344.000 hectáreas de territorio español han ardido en lo que va de año, más de 200.000 en los últimos cinco días. La ministra Sara Aagesen ha confirmado que hasta el 10 de agosto se han quemado 138.000 ha.

"Todos los efectivos del Estado están y han estado a disposición de las comunidades autónomas afectadas por estos terribles incendios", ha zanjado Virginia Barcones sobre la polémica política que ha rodeado a los incendios en las últimas horas. "Desde el pasado lunes todo el sistema nacional se puso de manera efectiva a trabajar".

La noticia más positiva es el fin de la ola de calor 16 días después, las tercera más larga desde que existen datos, según ha detallado Javier Rodríguez, jefe de Producción de Aemet. "Se va a recuperar la humedad en el noroeste, lo que debería ayudar a controlar los grandes incendios de Orense, León y Zamora", ha vaticinado. Sin embargo, la previsión no es tan positiva para otros focos preocupantes, como Cáceres.

Sánchez preside de forma telemática la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD). Efe / Moncloa

Galicia

Nueve incendios forestales siguen activos este lunes en Galicia, todos en la provincia de Ourense, tras arrasar 62.000 hectáreas de terreno, según el último balance de la Consellería del Medio Rural. Aunque todos los focos activos se originaron en la provincia de Orense, algunos afectan también a superficie de las provincias de Zamora y Lugo.

El que más avanza es el que se originó en la tarde del miércoles en el municipio de Larouco, que ha alcanzado las 15.000 hectáreas y tras pasar a la provincia de Lugo afecta en total a siete municipios. También en Carballeda de Avia la situación sigue siendo complicada. El servicio de AVE con Madrid sigue interrumpido por culpa de las llamas.

Un vecino colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense). Brais Lorenzo Efe

Según ha informado Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, no hay personas evacuadas en estos momentos, aunque sí se han registrado confinamientos puntuales, y no se descartan evacuaciones a lo largo del día si fuera necesario. Tampoco hay ninguna carretera de alta capacidad cortada al tráfico.

El presidente autonómico ha pedido más ayudas al Gobierno central para combatir el fuego. "Los necesitamos para ayer", señaló. "No pueden llegar a cuentagotas. Agradecemos lo que ya ha llegado y esperamos que llegue hoy mismo lo comprometido".

Castilla-León

El incendio que amenaza la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa mantiene en vilo a los habitantes de la Tierra de la Reina y del Valle de Valdeón. En este último han sido evacuadas 775 personas de 11 localidades, la mayoría gente mayor ya que los jóvenes se han quedado para contener las llamas.

La Junta de Castilla y León ha expresado este lunes que la preocupación por la evolución de los incendios forestales se centra actualmente en los que pueden saltar desde las provincias de Cáceres y Orense, tras una semana en la que se han declarado 200 fuegos. El Gobierno autonómico ha rechazado solicitar el nivel 3 y ceder la gestión del operativo al Gobierno.

Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Orense). Brais Lorenzo Efe

Se da por hecho que el incendio descontrolado de Jarilla (Cáceres) afectará a Salamanca y Ávila y ya puede haber entrado por la zona de las gargantas en el municipio salmantino de Candelario.

En el Lago de Sanabria el desalojo ha comenzado por el camping y se ha pedido que se preparen ante una previsible evacuación a las localidades de Galende, San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Murias, San Ciprián de Sanabria, Coso, Cerdillo, Trefacio, Pedrazales, Quintana de Sanabria, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo.

Extremadura

En Jarilla, un total de 315 efectivos y 20 medios aéreos intervienen en el incendio forestal que ya ha quemado más de 12.000 hectáreas en un perímetro de 140 kilómetros y en el que, además de recursos de otras comunidades autónomas, se contará con ayuda internacional procedente de Alemania y Eslovaquia.

En total, en la provincia de Cáceres, y según datos actualizados por la Junta de Extremadura, los incendios han arrasado 30.000 hectáreas y 315 kilómetros de perímetro.

Imagen de vídeo de la UME que muestra el avance del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), que tiene un perímetro de 130 kilómetros. UME EFE

Abel Bautista, Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura ha señalado que ya "se saben las causas del incendio de Aliseda", que ha arrasado 4.000 hectáreas. "Conocemos la parcela exacta y las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el fuego", ha asegurado.

Asturias

El cambio de las condiciones meteorológicas, con la entrada de viento norte, una mayor humedad y una notable bajada de las temperaturas, está ayudando a controlar los incendios declarados en Asturias, donde este lunes se mantienen activos ocho fuegos, en su mayoría en la comarca suroccidental y los Picos de Europa.

Un helicóptero trabajar para apagar el fuego declarado en Picos de Europa. Efe

Otros dos están estabilizados y cinco más se han dado por controlados, en los concejos de Cangas del Narcea, Coaña y Tineo. El de Genestoso, en Cangas del Narcea, sigue siendo el que más preocupa y en el que se concentran la mayor parte de los medios de extinción, junto con el declarado en Somiedo, también en el límite de León.