Consuelo Santillán, grafóloga: "El brazo roto de Koldo puede condicionar la caligrafía hasta no parecerse a la de antes"

Gafas de sol, gorro y un nuevo abogado. Así llegó Koldo García este martes al Tribunal Supremo para someterse a una prueba caligráfica que podría ser clave en la investigación por presuntos pagos de comisiones. La mano derecha del exministro socialista José Luis Ábalos tuvo que demostrar si su letra coincide con la que aparece en documentos presentados por Víctor de Aldama, el comisionista que ha aportado material con supuestos contratos amañados y una nota manuscrita que se atribuye a Koldo. Sin embargo, el exasesor ha negado ser su autor.

Apenas 24 horas antes de su comparecencia, Aldama presentó nuevas pruebas que, según él, demostrarían la existencia de obras adjudicadas de forma irregular, incluyendo un escrito en el que se lee: “Más una, la que quieras”.

En el capítulo de hoy, hablamos con Consuelo Santillán Bartolomé, grafóloga y perito, calígrafa, vocal de Relaciones Internacionales en la Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos (AEDEG). Nos explica en qué consiste este tipo de prueba y si es posible terminar en un examen caligráfico.

Durante la sesión, Koldo intentó justificar posibles diferencias en su escritura. “Señoría, no consigo hacer la misma letra porque me han operado el brazo”. En conversación con este pódcast la experta sostiene que “un brazo roto puede condicionar la prueba caligráfica y, aunque hay rasgos que se pueden repetir, la escritura puede cambiar hasta llegar al punto de no parecerse”.

Además, Santillán analiza la personalidad que se esconde tras la letra de los documentos aportados por Aldama. "Hay un fuerte control emotivo, una obsesión por la perfección; no es impulsivo, es introvertido e incluso egoísta".

Por otro lado, Jorge Calabrés, subdirector de Investigación en EL ESPAÑOL analiza qué implicaciones tiene esta prueba y hasta qué punto puede ser determinante en la comparecencia de Koldo en el llamado 'caso Ábalos'.