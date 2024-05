Feijóo en Murcia: "España está parada, el Gobierno sólo ha aprobado una ley, la de la amnistía"

Lleno absoluto en Cardenall Belluga (Murcia). La plaza más importante de la capital del Segura no daba abasto para acoger a la multitud que se han desplazado para a ver el mitin de campaña del Partido Popular para las Elecciones Europeas, protagonizado por Alberto Núñez Feijóo junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

El líder del Partido Popular ha aprovechado su discurso para criticar la gestión del Gobierno central. "España está parada. El Gobierno solo ha aprobado una ley, la que le ha permitido seguir gobernando, la Ley de la Amnistía, que es la mayor cacicada desde que aprobamos la Constitución del 78", ha recalcado.

Feijoó ha asegurado que "el Gobierno ha aprobado la amnistía, pero no ha aprobado las cuentas". En este sentido, el presidente del PP ironizaba con que al Gobierno de Sánchez "le gustan mucho más los cuentos que las cuentas".

Feijoó llega a la Plaza Cardenal Belluga (Murcia) para participar en el mitin del PP para las Elecciones Europeas.

Y es que, según Feijoó, "el Gobierno de Sánchez sólo tiene una función: servir a su amo. No lo digo yo, eso de que Sánchez es 'el puto amo' lo dicen sus ministros". Al respecto, el líder de la oposición ha criticado que, "como es 'el puto amo', pone las instituciones a su servicio y ningún proyecto se puede aprobar sin lo que diga él".

De esta forma, el presidente de los populares ha centrado su crítica en el ministro de Transportes, Óscar Puente: "Hay un ministro que es el 'rey del Twitter', no me explico si tiene tiempo para leer los proyectos del país. Insulta a todo el mundo y aún encima hemos de decir "sí, sí, señor ministro", como se decía antes".

Núñez Feijoó también ha recalcado que "la Región de Murcia sale perdiendo con el señor Sánchez y su lugarteniente, Teresa Ribera". Un tándem que califica como "dañino para la industria, el agua… No me explico cómo hay persona en la Región de Murcia que de buena fe pueda votar aquello que le perjudica".

"El último agravio lo hemos visto también en Madrid, el proyecto del Puerto de Cartagena. ¿Por qué los demás pueden tener puertos de contendedores y aquí los buques no pueden dejarlos?". Así ha cuestionado el líder del PP el "carpetazo de la ministra Ribera" al proyecto con el Puerto de Cartagena pretendía ampliar sus infraestructuras en la Playa de El Gorguel.

Alberto Núñez Feijoó interviene en el mitin de campaña del PP para las Elecciones Europeas en Murcia. J. I. M.

Asimismo, Feijoó ha atacado el "desastre económico que son Sánchez y Ribera" para la Región de Murcia. "Si esta es la Huerta de Europa y la que mejor usa el agua, si tiene un puerto potente, un paraje como el Mar Menor... ¿Por qué cada uno de sus proyectos se tumban en el Gobierno de Pedro Sánchez?"

En su discurso, el líder de los populares también ha llamado a "concentrar el voto" de cara a las elecciones europeas. "La respuesta a quien considere a los murcianos ciudadanos de segunda, a quien le llaman xenófobo por pedir seguridad en las calles, se tiene que escuchar en toda Europa".

Al hilo de estas declaraciones, Feijoó ha garantizado que lo que está ocurriendo en España "no es normal". "No es normal querer silenciar al que discrepa. Y es que cuando alguien te critica, resulta que es un tabloide digital. ¿Es que un periodista no puede decir lo que piensa salvo que alabe al Gobierno?"

Ante esto, Feijoó asegura que "no podemos acostumbrarnos", y sentencia que el Gobierno que preside Pedro Sánchez "es el más retrógrado de los últimos 45 años".

Una carta a Pedro Sánchez

Al grito de "que se escuche el apoyo al presidente", López Miras ha avivado a los asistentes a corear en favor del presidente del Partido Popular. El jefe del Ejecutivo murciano ha intervenido para introducir a Feijoó, aprovechando para lanzar varias críticas contra el Gobierno central y Pedro Sánchez.

La Plaza Cardenal Belluga (Murcia) momentos antes de la llegada de Feijoó. J. I. M.

López Miras se ha detenido también en la paralización del proyecto de El Gorguel. "De forma unilateral, la señora Ribera da carpetazo al proyecto y nos deja sin uno de los planes más importantes en Cartagena, la Región y en España".

"He mandado una carta a Sánchez para decirle que quiero verlo a la cara y que me explique por qué nos ha dejado sin el proyecto de El Gorguel". El dirigente murciano también ha criticado la postura del Gobierno central con respecto al apoyo del Ejecutivo nacional al reconocimiento del Estado Palestino: "Es muy importante que un político se ocupe de las personas, pero Sánchez se está ocupando de Puigdemont, de Milei, ahora de sus socios en política exterior, que son los talibanes…"

Con un tono seguro y en voz muy alta, el presidente de la Región de Murcia ha cargado contra el "maltrato del Partido Socialista a la Región de Murcia". López Miras asevera que este maltrato "no tiene explicación ni límites, y en cualquier cuestión importante para la Región se mira para otro lado y se nos perjudica".